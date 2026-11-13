Iván Fresneda desvela su momento más difícil en el Sporting: "Te sientes más fuera que dentro"

El lateral madrileño, que se estrenó hace poco con la selección absoluta y ahora ha vuelto con la Sub 21, recuerda el complicado comienzo de su aventura en Portugal y explica cómo consiguió darle la vuelta a una situación que llegó a ponerle a prueba mentalmente

﻿Iván Fresneda ha tenido que recorrer un camino mucho más complicado de lo que podía imaginar cuando fichó por el Sporting de Portugal. A sus 22 años, el lateral madrileño atraviesa uno de los momentos más felices de su carrera, consolidado en el conjunto lisboeta y después de haber cumplido uno de los grandes sueños que tenía desde niño: debutar con la selección española absoluta.

El futbolista, que estos días vuelve a defender la camiseta de la Sub-21 para medirse a Japón en Almendralejo, repasó su trayectoria en una entrevista concedida a AS. En ella recordó los primeros meses en Portugal, marcados por una lesión y por la falta de continuidad. Había llegado después de destacar en el Valladolid, pero su aterrizaje en el Sporting no fue precisamente sencillo.

"Si tuviera que destacar algo sería la parte mental. Ahora soy mucho más fuerte en ese sentido. Cuando llegué al club tuve una lesión que me hizo parar unos cuantos meses y volver fue complicado porque el equipo en ese momento tenía un nivelazo. Mentalmente fue complicado porque volví y no conseguía entrar en los partidos ni tener los minutos que me gustaría", explicó.

Aquella situación se prolongó durante el primer año y medio, un periodo en el que tuvo que convivir con la sensación de estar lejos de las oportunidades que buscaba. Sin embargo, esa experiencia terminó convirtiéndose en uno de los aprendizajes más importantes de su carrera. "Dar la vuelta a aquello fue muy importante para mí, el sentirte que estás más fuera que dentro e invertirlo", reconoció.

Iván Fresneda, con la camiseta de la Selección / RFEF

La confianza de Rui Borges resultó decisiva para recuperar protagonismo. Por eso, su salida del banquillo le dejó un sabor amargo. "La verdad es que es una situación que me dejó un poco triste, porque Rui siempre confió en mí desde el primer minuto y me dio la oportunidad de poder volver a sentirme jugador", señaló.

Ahora, con Fonseca al frente del Sporting, Fresneda mira hacia delante. El equipo ya ha conseguido una primera victoria con el nuevo entrenador y el defensa confía en que su llegada aporte al grupo. Mientras tanto, su rendimiento también le ha permitido llamar la atención de grandes clubes, aunque tiene claro dónde está su presente: "Que tu nombre se relacione con este tipo de clubes me da más fuerza y más ganas para poder seguir haciéndolo bien con mi club, que es con el que yo tengo contrato hasta 2028 y donde me siento muy feliz".

Su crecimiento también ha tenido recompensa con la llamada de Luis de la Fuente. Tras debutar con la absoluta en el anterior parón, ahora regresa a una Sub-21 en la que se siente importante y a la que considera un equipo de enorme nivel. No pierde de vista, eso sí, el siguiente gran objetivo: "Pues ya que estamos con la Selección: estar en el próximo Europeo y ganarlo".