Navalcarnero-Betis, en directo: resultado del partido de hoy de la Copa del Rey

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, la primera ronda de la Copa del Rey del conjunto de Manuel Pellegrini; que tendrá que visitar tierras madrileñas para medirse al Navalcarnero antes de empezar a preparar el derbi sevillano

Bienvenidos a la primera ronda de la Copa del Rey, una jornada que tuvo que ser aplazada debido a la tragedia ferroviaria de Toledo. El Real Betis, en la capital de España, comenzará la fiesta de la competición del K.O frente a un Navalcarnero que promete batalla. Todo la previa, el encuentro y el postpartido lo podréis vivir en ESTADIO Deportivo.

¿No sabes dónde ver el encuentro en directo? Aquí te brindamos las distintas opciones para poder seguir el partido. En ESTADIO Deportivo, te ofrecemos todos los detalles acerca de esta primera ronda para el equipo verdiblanco.

Baja de última hora en el Betis para el duelo de Copa del Rey ante el Navalcarnero: Morante se lesiona y no viaja con el primer equipo

Una de las noticias en la mañana de hoy ha sido la ausencia de Morante en la convocatoria. El compañero Aitor Torvisco explica los detalles de la situación.

En la Copa del Rey se viven historias únicas , y el CDA Navalcarnero intentará colarse en la historia de esta competición en la tarde de este jueves. En esta noticia se puede conocer algo más a los protagonistas de este equipo.

Los protagonistas del equipo local ya se encuentran en Santo Domingo para este encuentro. Sin duda, la magia de la Copa del Rey.

Hay una noticia que tenía en vilo a todo el beticismo y que, por ahora, acumula buenas noticias. En las últimas horas, la familia de Pepe Mel ha confirmado que ha despertado de la sedación y presenta buenas sensaciones. Desde ESTADIO Deportivo nos sumamos al mensaje de ánimo para una de las leyendas del conjunto verdiblanco.

Lo Celso , tras la polémica del pasado fin de semana, vuelve al once titular. Una nueva oportunidad para Antony que necesita registros, sumándose un Dani Ceballos que quiere seguir con las buenas sensaciones.

También se conoce ya el once titular del equipo local , con el que buscará hacer historia en la Copa del Rey﻿.

A pesar de un post en la cuenta oficial del club, desde el Betis confirman que el capitán en la tarde de este jueves será Aitor Ruibal .

Tras unos minutos con algunos acercamientos para el conjunto verdiblanco, acaba anotando Rodrigo Riquelme con gran ayuda de Antony, que despistó al guardameta para que se acabase metiendo dentro de la portería.

Gran jugada colectiva del equipo madrileño, que acaba consiguiendo un importante botín en forma de córner, con un testarazo que acaba marchándose fuera en una segunda acción. Lo intentan los locales.

Gran acción personal de Aitor Ruibal que, tras recibir un placaje en la que el colegiado dio la ley de la ventaja, acaba llegando el cuero a Riquelme que ve como Álvaro vuelve a salvar a su equipo.

Mucho mejor el equipo de Manuel Pellegrini, que consiguió pronto su gol y siguió teniendo las ocasiones. Sin embargo, los madrileños saben que la ventaja es corta y están teniendo sus momentos. La emoción continúa para la segunda parte.

La tiene el Navalcarnero, teniendo que intervenir Diego Conde para evitar que el disparo fuese entre los tres palos. Mejor el equipo madrileño en los primeros instantes

Gran acción de estrategia del equipo madrileño, aprovechando Varo López el rechace de un remate al palo para poner el empate en el electrónico. Salta la sorpresa en Madrid.

Los madrileños, tras el descanso, han creído en que podían conseguir el empate y han conseguido pronto el propósito. Ahora queda por ver si es capaz de responder el conjunto bético.

El parón de selecciones no da una pequeña tregua en Sevilla, ni mucho menos. Regresa la Copa del Rey para el Real Betis en una semana atípica, con muchos de sus jugadores fuera por los duelos internacionales y sin ese descanso habitual para los menos habituales. Aunque, como se suele decir, no existe mejor prueba que la competición. Un duelo que se tendría que haber disputado semanas atrás, aunque la tragedia ferroviario obligó a aplazar este encuentro cuando el conjunto bético ya se encontraba en la capital de España. Una decisión más que acertada por la RFEF y que también aceptó el equipo de Manuel Pellegrini.

Finalmente este jueves 12 de noviembre se vivirá la fiesta de la Copa del Rey, que es una de las competiciones que dignifican al fútbol español, con emocionantes escenas que devuelven al espectador a la esencia del fútbol. Hay que decir que los sevillanos no se enfrentan a un plato sencillo en esta primera ronda, ya que se medirán a un CDA Navalcarnero que está peleando por estar en los puestos más altos de su grupo en la Segunda RFEF. Un antecedente a tener en cuenta sabiendo la gran cantidad de bajas con las que ya parte el equipo bético atendiendo al parón internacional.

Álvaro Valles entrena con la Selección Española

Álvaro Valles, Marc Roca, Ángel Ortiz, Manu González, Deossa, Fidalgo, Facundo Bernal, Ez Abde y Troy Parrott. Esa es la nómina de jugadores que se encuentran con sus selecciones y que no podrán estar en Alcorcón para este partido. A todo esto hay que sumar una ausencia de última hora, como es la de Morante. El club ha informado que arrastraba unas molestias desde hace unos días en el aductor derecho. Tras pasar por pruebas médicas, esta mañana se ha decidido que no viaje hoy a Alcorcón por precaución. Habrá que estar pendientes de la evolución de un jugador que está siendo determinante en las oportunidades que le brinda el técnico chileno, teniendo el derbi sevillano a la vuelta de la esquina.

Una previa marcada por Lo Celso

En una previa de partido marcada por la huelga general que se celebró el pasado 11 de noviembre, Pellegrini compareció el martes ante los medios para brindar sus sensaciones de cara a este partido. Ya las ofreció hace unas semanas cuando se tuvo que aplazar el encuentro, por lo que las preguntas acerca del rival fueron las menos relevantes. Una de las cuestiones más relevantes era saber la situación de Gio Lo Celso, que se quedó fuera de la convocatoria este fin de semana por decisión técnica y los rumores han surgido como la pólvora. En la comparecencia, quiso calmar las aguas. "Sin ningún tipo de problema con Lo Celso. Hay 25 jugadores y elijo quién está mejor para cada partido, que son distintos y para el último que jugamos estimé que había otros en mejores circunstancias. Ya veremos mañana los citados y los que parten de inicio. No ha pasado nada, no hay ningún tipo de problema".

Lo Celso saluda a Manuel Pellegrini / Imago

“Nos enfrentamos con mucha ilusión y ambición de poder comenzar la copa con el pie derecho. Es un campeonato corto que permite clasificar a Europa y una final que se juega aquí. Ojalá podamos hacerlo tan bien como hace un par de años”.