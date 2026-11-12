Chequia - España: alineaciones, horario y dónde ver hoy en TV el partido de la Nations League

España y Chequia se ven las caras en la quinta jornada de la fase de grupos de la Nations League. Los de Luis de la Fuente, ya clasificados, buscarán prolongar el invicto y seguir afianzando la primera plaza del grupo

¡Vuelven los pronósticos! Analizamos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos como Betis, Valencia, Alavés y Levante, y repasamos los encuentros más destacados de la Nations League: Italia-Francia, Inglaterra-Croacia, Turquía-Bélgica y República Checa-España. También ponemos el foco en la clasificación para el Europeo sub-19, con el España-Islandia; la Copa de África, con duelos como Ghana-Somalia o Camerún-Namibia; y una nueva jornada de Euroliga, con tres citas de interés para el baloncesto español: Partizan-Baskonia, Real Madrid-Estrella Roja y Valencia Basket-Bayern.

El EPET Arena de Praga abre sus puertas en un choque en el que ambos combinados tienen objetivos muy distintos. La selección española llega a la cita tras imponerse en sus primeros cuatro compromisos, unos resultados que les ha permitido asegurar su presencia en los cuartos de final. Ahora, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente quiere dar un paso más y certificar el liderato del grupo.

Por su parte, los checos tratarán de hacerse fuertes en casa con el apoyo de su afición e intentar ponerle las cosas difíciles a la actual campeona del mundo. Actualmente se encuentran en última posición del grupo e intentarán en este parón evitar a toda costa el descenso a la Liga B.

España, en busca del pleno de victorias

La selección española afronta los dos últimos compromisos de la fase de grupos con la clasificación para los cuartos de final ya en el bolsillo. El pleno de victorias en sus cuatro primeros encuentros ha permitido a los de Luis de la Fuente sumar 12 puntos de 12 posibles y situarse al frente del grupo.

El compromiso en Praga se presenta muy importante para el combinado español, que quiere llegar al choque frente a Inglaterra en la última jornada con otros tres puntos en su casillero que le acerquen más si cabe a la consecución del primer puesto del grupo.

Para esta última ventana internacional del año, De la Fuente ha confeccionado una convocatoria de 27 futbolistas en la que destacan las novedades de Álvaro Valles, Jacobo Ramón y Marc Roca. También regresan nombres como Pedro Porro y Pablo Barrios.Barrenetxea que en primera instancia figuraba en la lista, se ha caído de ella tras sufrir una lesión este fin de semana frente al Rayo Vallecano, en su lugar el técnico riojano ha convocado a Jorge de Frutos.

Chequia busca dar la sorpresa ante su afición

Enfrente estará una selección checa que tendrá una oportunidad de medir sus fuerzas ante uno de los combinados más potentes del panorama internacional. El equipo local intentará aprovechar el factor campo para complicar las cosas a España y buscará tomarse la revancha del enfrentamiento disputado en el último parón.

Chequia - España.

En aquella ocasión, el conjunto de Luis de la Fuente se llevó los tres puntos tras imponerse por 3-1 en el Carlos Tartiere, un resultado que buscará repetir ahora lejos de casa para mantener su pleno de victorias en la competición.

Horario y dónde ver el Chequia - España de la Nations League

El partido entre Chequia y España, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League, se disputará el jueves 12 de noviembre a partir de las 20:45 horas.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE y RTVE Play, tanto en televisión como en sus respectivas plataformas. Además, ESTADIO Deportivo ofrecerá toda la información previa, las alineaciones confirmadas y el seguimiento del choque.