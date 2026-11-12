"Un chanchullo en la inscripción" de Isco Alarcón que acabó siendo clave en la carrera del capitán del Betis

El malagueño se acostumbró a jugar con niños que le doblaban la edad, pero el reglamento no le dejaba competir en el colegio o en clubes de cantera porque era demasiado pequeño para tramitar una ficha federativa. Afortunadamente para este deporte, hubo quien encontró la fórmula para darle rienda suelta a su precoz talento

Hasta 2024, el historial físico de Isco Alarcón sólo tenía problemas menores. Una lumbalgia, un leve esguince, un traumatismo, una gripe... Era muy raro verle perdiéndose un partido y que se ausentase en dos citas seguidas se elevaba a la categoría de fenómeno paranormal. Sin embargo, en los dos últimos años acumuló 50 días de baja por un desgarro muscular, 112 días por su primera fractura de peroné, 92 días en la segunda, 106 días en la tercera y 138 días más en la grave lesión de tobillo tras aquel desafortunado choque con Sofyan Amrabat. El capitán del Real Betis casi sumó más operaciones que partidos y, cuándo le preguntan cómo ha soportado tanto sufrimiento en silencio, siempre responde aludiendo a su inagotable amor por el balón y por este deporte llamado fútbol.

Isco Alarcón tuvo que falsificar su DNI para que le dejasen jugar: "Era demasiado pequeño"

Tanto soñó de niño con ser futbolista que estaba dispuesto a cualquier cosa. O a casi cualquiera. A lo que no estaba dispuesto es a esperar a que la burocracia le permitiese hacer lo que más le gustaba. Desde muy pequeño se acostumbró a jugar con los amigos de su hermano mayor y en su primer club, conscientes de su extraordinaria calidad, no dudaron en tirar de un 'truquillo' para conseguir inscribirle antes de que la legalidad lo permitiese. "En el equipo me hicieron un chanchullo cambiándome la fecha de nacimiento para que pudiera jugar. Me sumaron dos años y nadie se dio cuenta", explicó el propio Isco Alarcón en una entrevista concedida a la Revista Líbero hace ahora 10 años.

Esta anécdota resulta indispensable para entender hasta qué punto llega el compromiso de Isco con el fútbol y la plenas garantías de compromiso que el Real Betis ha tenido con él incluso en sus peores momentos. Y es que sigue siendo incapaz de evitar enfadarse cada vez que se pierde un encuentro. "La verdad es que recuerdo que me cogía unos cabreos tremendos cuando se suspendían los partidos por la lluvia o algo así. Tenía ganas de jugar a todas horas", rememoraba la estrella verdiblanca, que aprendió a esconder así de bien el balón, precisamente, por tener que jugar con chicos mayores y, por lo tanto, con mucho más estatura y peso que él. "Yo les metía el cuerpo y protegía la pelota, siempre se me dio bien".

Isco ha jugado Champions con todos sus equipos. / Imago

Los recuerdos de la infancia de Isco Alarcón: "Los amigos de mi hermano venían a buscarme"

"En la calle jugaba como ahora, intentando divertirme siempre... Regateaba pero también la pasaba. Si veía un compañero solo para meter gol, se la pasaba", manifestaba el genial mediapunta. "Jugaba en una pequeña plaza que había en frente de mi casa. Mi hermano me llevaba a jugar con sus amigos que eran bastante mayores. Incluso cuando mi hermano no estaba, sus amigos venían a buscarme a mí para que jugara con ellos. Me sacaban ocho años", relataba Isco.

Cada día echábamos a suerte a ver con quién jugaba. Como era de los pequeñitos se sorprendían de cómo jugaba. A veces me elegían y otras no, pero no era de relleno, vamos. Al margen de eso jugaba en los recreos del colegio, lo típico, pero luego pasé al equipo de mi pueblo porque en el colegio no me dejaban por ser demasiado pequeño", rememora. Tras empezar en la Escuela de Fútbol Retamar de su localidad natal, Arroyo de la Miel (Málaga), Isco Alarcón entró en la cantera del Atlético Benamiel CF y empezó a destacar en torneos provinciales, regionales y nacionales.

Así llamó la atención del Valencia CF, que le reclutó con sólo 14 años. Con 17, el Málaga CF pagó su cláusula de seis millones de euros por una cabezonería de Antonio Fernández, que convenció a Manuel Pellegrini con un vídeo. Salió genial, sólo dos años después el Real Madrid pagó 30 millones y como merengue lo ganó todo, incluidos cinco trofeos de la UEFA Champions League. No acertó en su elección de ir al Sevilla FC, pero en el Real Betis acabó encontrando su casa; un hogar en el que sacar a ese pequeñajo que estaba dispuesto a hacer trampas para demostrarle al mundo que no podían perderse su magia.