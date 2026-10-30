Una jugada ensayada llamada Isco para anular al Betis: "El mejor equipo de España junto al Real Madrid", asegura Juanfran Funes, técnico del Málaga

El entrenador costasoleño revela que, tanto en su etapa en el filial como tras dar el salto al primer equipo, ha trabajado una acción a balón parado que lleva el nombre del actual capitán del Real Betis. Así, Funes remarca la ilusión por enfrentarse a Isco Alarcón y a otros ex como Manuel Pellegrini, Pablo Fornals o Diego Llorente

Equipo recién ascendido y colista de LaLiga EA Sports, el Málaga CF visita este sábado al Real Betis, un equipo que no sólo juega en UEFA Champions League sino que también ocupa la cuarta plaza de la clasificación después de 10 jornadas. Las diferencias son abismales, así que el técnico del conjunto costasoleño ha intentado motivar a su plantilla recordándole que el choque en el Estadio de La Cartuja "es un derbi". Evidentemente, en la capital de Andalucía se usa esta palabra sólo para referirse a sus encuentros contra el Sevilla FC; pero los blanquiazules sienten como tal este encuentro de rivalidad regional que además presenta muchas caras conocidas. Y algunos, como Isco Alarcón, incluso dan nombre a jugadas ensayadas.

Noticias Relacionadas Tan cerca y tan lejos: Alineaciones en el Real Betis - Málaga CF

El técnico del conjunto malagueño, Juanfran Funes, se sentó este viernes en sala de prensa y recordó que el choque tiene un gran reclamo para que sus aficionados viajen para apoyarles en La Cartuja. Primero, por la cercanía de las dos ciudades; segundo, porque el equipo siente la confianza que le han dado el empate en la visita al Deportivo Alavés (mereció más que el 1-1) o la victoria en Copa del Rey ante el Sporting de Alcázar CF (0-3); y, en tercer lugar, por los numerosos ex que militan en el Betis: desde Manuel Pellegrini al propio Isco, pasando por Pablo Fornals o Diego Llorente.

"Los últimos resultados nos va a venir bien, porque vamos a un escenario de gran dificultad. Es una de las salidas más difíciles de lo que va de temporada. Bueno, es que es un derbi. ¡Es un derbi! Creo que tenemos que verlo como una oportunidad de que mucha gente nuestra que se va a desplazar allí pueda disfrutar de nuestro equipo", ha manifestado Funes, quien considera al Betis "uno de los mejores equipos de España en estos momentos".

Los piropos del técnico del Málaga para el Betis

"En primer lugar, me gustaría empezar por lo importante. Desde el Málaga queremos mandar todo nuestro cariño a los afectados y a las familias de los afectados del accidente de tren. Es una línea (Madrid - Sevilla) que además utilizamos mucho todos los malagueños. Y luego, vamos a lo más importante de entre las cosas menos importantes: el fútbol", arrancó su comparecencia Funes.

"Nos vamos a enfrentar, creo, a uno de los mejores equipos de España. De hecho, junto con el Real Madrid, es el mejor equipo español que está rindiendo en Europa y en LaLiga está demostrando una serie de registros que gustan. Es un equipo que juega con muchísima anchura, eso le da la oportunidad de marcar las diferencias en esos pasillos interiores que aprovecha con jugadores de muchísimo talento".

"Todo eso le lleva a ser uno de los equipos más atractivos ahora mismo en el fútbol español. Es un equipo realmente peligroso, porque además de dominar muy bien esa fase de ataque organizado, en transición se está mostrando como uno de los mejores y no perdona", ha analizado.

El Málaga tiene una jugada de córner llamada 'Isco'

"Voy a contar una anécdota. En el filial -antes de entrenar al primer equipo dirigió al Atlético Malagueño-, poníamos a los córners nombres de jugadores del Málaga para trabajar señas de identidad. Uno de los córners se llamó Isco y es una jugada que utilizamos desde que llegué al primer equipo. Lo seguimos trabajando y lo seguimos llamando Isco. Entonces, fíjate hasta qué punto significa para nosotros el enfrentarnos a gente que representa tanto para el malaguismo y que han dejado tanta huella aquí".

"Tiene que ser un elemento motivador más. Los jugadores mencionados, el míster... Siempre les hemos tenido como referencias. Imagina lo bonito que es ahora poder enfrentarnos a ellos. Cuando le pusimos el nombre al córner, no estábamos pensando que nos enfrentaríamos a Isco en LaLiga", ha explicado Funes. Cabe recordar que el calvario con las lesiones de Isco se agravó especialmente después de un Málaga - Betis de la pretemporada 2025 en La Rosaleda, tras una patada de Larrubia que le rompió el peroné.

El componente emocional de un derbi o partido de rivalidad regional

"Al ser un derbi, probablemente nos veamos con la oportunidad de que mucha gente nuestra pueda estar allí y eso lo hace muy especial. Recordamos con mucha emoción cómo vimos el curso pasado partidos en Córdoba, en Cádiz, en Granada... Fue una fiesta del fútbol y creo que contra el Betis tiene que ser así una vez más. Cada vez que jugamos este tipo de partidos entre equipos andaluces, es especial", ha expuesto el entrenador del Málaga CF.