Carles Puyol, 48 años, una masía en la Costa Brava y una sociedad de 15'7 millones: "También tengo algunos negocios y colaboro con marcas"

El excapitán del Barça, que reside en Andorra desde 2022, ha convertido la empresa con la que gestionaba sus derechos de imagen en un vehículo inmobiliario; una sociedad que también le llevó a pleitear con Hacienda por 2'5 millones de euros

A sus 48 años, Carles Puyol sigue siendo uno de esos futbolistas a los que basta con llamar por el apellido. El que fuera capitán del FC Barcelona y campeón del mundo con España en 2010 reapareció el pasado mes de septiembre en Japón, promocionando el teqball en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, días después de pasar por Berlín de la mano de un patrocinador del Barça. Ésa es la parte visible de su vida tras el fútbol.

La otra apenas se deja ver. Doce años después de colgar las botas, el que para Van Persie fue uno de los defensas más difíciles a los que se enfrentó ha construido un patrimonio del que él mismo habla poco y de pasada. No es el único caso entre las leyendas del deporte español, como ya ocurre con las inversiones de Rafa Nadal, aunque Puyol lleva las suyas con mucha más discreción.

Carles Puyol: "Es una vida muy tranquila, muy familiar"

El propio Puyol describió su día a día durante su visita a la feria tecnológica IFA de Berlín, a la que acudió por el acuerdo de patrocinio entre Midea y el FC Barcelona. "Llevo a mis hijas al colegio. Una vez están en el colegio, es tiempo para mí. Luego hago deporte, salgo con mis perros a la montaña y después ya tengo alguna reunión de trabajo", explicó. Y remató: "Es una vida muy tranquila, muy familiar, y es lo que me gusta".

Sobre lo que ocupa esas reuniones de trabajo, Puyol apenas se extendió. "Por suerte, después de retirarme, sigo teniendo una vida muy activa. Viajo por todo el mundo, doy conferencias. Y me puedo sacar el gusanillo de jugar al fútbol con los partidos de Barça Legends. También tengo algunos negocios y colaboro con marcas”, señaló. Algunos negocios. Es decir, una forma muy suya de resumir lo que los registros cuentan con bastante más detalle.

Massivert, la sociedad que sostiene el patrimonio de Puyol

La pieza central es Massivert SL, constituida en noviembre de 2002 con el nombre de Publicitat i Imatge Aggie SL, cuando Puyol apenas llevaba tres temporadas en el primer equipo del Barça. Nació para gestionar sus derechos de imagen, pero hoy es otra cosa. El gran giro llegó en enero de 2023, cuando la sociedad amplió capital en 8'5 millones de euros y cambió su objeto social para dedicarse a la compraventa, el arrendamiento, la construcción y la promoción de inmuebles.

Massivert tiene hoy un capital social de 15.767.760 euros, según los datos registrales, y mantiene su domicilio en Barcelona pese a que Puyol vive en Andorra. Sus administradores solidarios, desde enero de 2023, son el propio Carles y su hermano Josep Xavier, en un movimiento que dejó sin cargos ejecutivos a Ramón Sostres, su socio de toda la vida, quien siguió como apoderado.

Entre sus activos destaca la masía de la Costa Brava donde la familia pasa las vacaciones, con pista de pádel incluida, amén de otras propiedades en el Maresme y en Barcelona. Las cuentas de 2021 situaban los activos de la sociedad en 22'9 millones de euros, con una facturación superior a los 600.000 euros. Eso sí, se trata de un negocio más patrimonial que rentable: en 2025, último ejercicio depositado, el activo creció un 1'17% y la rentabilidad económica se quedó en un 0'47%, con tan sólo tres empleados en plantilla.

El pleito de Carles Puyol con Hacienda por sus derechos de imagen

Esa misma sociedad, sin embargo, llevó a Puyol a los tribunales. La Agencia Tributaria le reclamaba unos 2'5 millones de euros de IRPF de los ejercicios 2010 a 2013, por los derechos de imagen cedidos a Massivert y por los pagos que el Barça hacía a su agente. Una fórmula, la de ceder la imagen a una empresa, muy extendida entre los los deportistas de la época.

En mayo de 2024, la Audiencia Nacional le dio la razón, aunque sólo en parte. Consideró prescrito el derecho a liquidar 2010, cumplida la conocida regla 85/15 y mal justificado el método de valoración empleado por Hacienda, anulando la liquidación y la sanción de ese año, así como los acuerdos sancionadores derivados. No todo fue a su favor. La Sala entendió que los pagos del club al representante eran en realidad retribución del jugador, ya que este "trabajaba sólo para el jugador y no simultáneamente para el club".

Dos años antes, en marzo de 2022, la misma Audiencia ya había anulado otra inspección a Massivert, ésta por el Impuesto de Sociedades de 2010 a 2014 y de 1'7 millones de euros. Un camino similar al que siguió Andrés Iniesta, quien evitó pagar más de cuatro millones con la misma defensa. La sentencia de 2024 era recurrible ante el Tribunal Supremo y, a día de hoy, no ha trascendido que el asunto haya tenido más recorrido, ni cuánto tuvo que abonar finalmente el excapitán.

De Andorra a las criptomonedas: los otros negocios de Puyol

Puyol fijó su residencia fiscal en Andorra en enero de 2022, instalándose en La Massana con Vanesa Lorenzo y sus dos hijas. Desde su entorno, en cualquier caso, lo vincularon en 2023 a sus ambiciones empresariales, mientras que la prensa local apuntó a que el permiso se tramitó por la vía de la inversión extranjera.

A partir de ahí, el mapa se abre. Junto a Iván de la Peña fundó en 2013 Footalent, una agencia de representación de futbolistas. Con él y con Carlos Grenoir puso en marcha también Olyseum, hoy Olyverse, un proyecto ligado a las criptomonedas, el 'blockchain' y el metaverso. Figura, además, como administrador único de Ilenroc SL, una sociedad de la que se publicó en 2021 que no presentaba cuentas y que en 2017 tenía un activo de 393.000 euros, y fundó en 2018 Cantamio junto a Vanesa Lorenzo.

A ello hay que sumarle lo que genera su imagen, que sigue siendo muy cotizada. Es embajador del programa internacional de LaLiga y de la Federación Internacional de Teqball, y en Berlín dejó claro cuál es el mensaje que vende: "El rendimiento de clase mundial nunca depende solo del talento individual".

No es casualidad que haya preferido este camino al de los banquillos. "Siempre he tenido claro que no quiero ser entrenador, porque es un trabajo que exige dedicación exclusiva las 24 horas", contaba en 2014 a GQ. Y cuando el Barça de Bartomeu le ofreció la dirección deportiva, en septiembre de 2019, respondió en Twitter que "he decidido no aceptar la oferta del Club", alegando que sus proyectos personales no le permitían la dedicación exclusiva que requería el puesto. Hoy su nombre sigue apareciendo cada vez que se habla del futuro del club, como cuando José Elías lo citó al hablar de una posible candidatura, o cada vez que se le compara con un joven central como Pau Navarro, del Villarreal.

¿A cuánto asciende el patrimonio de Carles Puyol?

No hay una cifra oficial. La más citada, de 19'5 millones de euros netos repartidos en siete propiedades, la publicó El Mundo hace más de cinco años, por lo que debe tomarse con cautela: es anterior a la ampliación de capital de 2023 y a todo el giro inmobiliario de Massivert. Tampoco el capital social de esa empresa equivale a su fortuna, ya que no incluye lo que pueda tener a título personal ni sus otras sociedades.

Lo que sí dicen los números es que aquel chico de La Pobla de Segur que debutó en 1999 con el primer equipo, y que se marchó con 21 títulos en 15 temporadas, supo empezar a preparar su vida después del fútbol cuando apenas había empezado a jugar. Mientras tanto, él sigue a lo suyo: colegio, perros, montaña y alguna reunión de trabajo. Algunos negocios, dice.