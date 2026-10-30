El vínculo de Unai Simón con un pueblo de 100 habitantes

Tras ser recientemente galardonado con el Trofeo Yashin como el mejor guardameta del mundo, Unai Simón mantiene un vínculo especial con un pequeño pueblo de Zamora de apenas un centenar de habitantes, donde pasó buena parte de los veranos de su infancia

La localidad zamorana de San Marcial del Vino tiene un significado especial para Unai Simón. El recientemente galardonado como mejor portero del planeta tierra, tiene un gran cariño por este pequeño pueblo a la que acudía desde niño y que sigue ocupando un lugar importante para su familia.

Este pueblo de unos 125 habitantes, situado en la comarca de Tierra del Vino, está estrechamente ligado a la familia del internacional español. Tanto su padre como sus abuelos paternos son naturales de esta localidad, un motivo por el que el portero visitaba esta zona, especialmente durante las vacaciones de verano.

Un pueblo alejado de los focos

San Marcial del Vino pertenece al municipio de El Perdigón y se encuentra en una zona de Castilla y León marcada por la presencia de viñedos y cultivos. Su reducido tamaño contrasta con los grandes escenarios a los que está acostumbrado Unai Simón, habitual protagonista de partidos muy exigentes tanto en el Athletic Club de Bilbao como en la selección española, en ambos, titular indiscutible.

La localidad representa así un entorno muy diferente al que acostumbra a vivir el guardameta durante la temporada. Entre los entrenamientos, los desplazamientos y los compromisos con su club y el equipo nacional, el fútbol ocupa buena parte de su día a día. Sin embargo, sus raíces familiares le mantienen unido a este rincón de la provincia zamorana.

San Marcial del Vino, un lugar ligado a sus orígenes

La relación del portero con esta localidad se remonta a sus primeros años de vida. Las visitas durante las vacaciones de verano hicieron que San Marcial del Vino estuviese presente en su infancia, mucho antes de que alcanzase el reconocimiento que tiene actualmente en el mundo del fútbol.

Otro de los puntos destacados del refugio en el que el mejor portero del mundo desconecta y recarga las pilas, es su iglesia parroquial de San Marcial, construida en el siglo XVIII y de estilo neoclásico. Se trata de uno de los edificios más representativos del municipio, que conserva así parte de su historia y de su identidad dentro de la comarca de Tierra del Vino.

Ahora, tras recibir el reconocimiento como mejor guardameta del mundo en la Gala del Balón de Oro el pasado lunes en Londres, Unai Simón vuelve a acaparar los focos. Un éxito deportivo y una fama que contrasta con la tranquilidad de un municipio de poco más de un centenar de habitantes que forma parte de la historia de su vida.