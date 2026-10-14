Lamine Yamal, estrella del Barcelona, a sus 19 años: "Le compré una casa a mi madre en la zona que quería. Ahora veo su sonrisa"

Lamine Yamal atraviesa un gran momento en el Barcelona, pero su mayor orgullo está lejos del fútbol. El joven delantero desveló hizo con sus primeros grandes ingresos y por qué la felicidad de su madre y el bienestar de su familia son su prioridad

Lamine Yamal vuelve a acaparar el foco por lo que hace con el balón, pero hay una faceta de su vida que ayuda a entender qué hay detrás de la estrella del FC Barcelona. A sus 19 años, el internacional español se ha acostumbrado a decidir partidos, desbordar defensas y marcar diferencias en los grandes escenarios. Sin embargo, cuando se trata de gastar el dinero que ha ganado gracias al fútbol, sus prioridades siempre van hacia el mismo lado: ver felices a los suyos.

Su última actuación europea volvió a poner de manifiesto su importancia en el conjunto azulgrana. Frente al Galatasaray, Lamine repartió dos asistencias y participó de forma decisiva en el triunfo de su equipo. Una exhibición más de un futbolista que continúa creciendo sobre el césped y que, fuera de él, ha explicado en más de una ocasión qué es lo que realmente le importa. Porque antes de convertirse en uno de los nombres propios del fútbol mundial, Yamal fue un niño de Rocafonda, en Mataró, que creció en un entorno humilde. Y esa etapa sigue muy presente en su memoria, incluso ahora que su realidad ha cambiado por completo.

La primera gran compra de Lamine Yamal fue para su madre

En 2025, durante una entrevista concedida a Onda Cero, el delantero del Barcelona habló con naturalidad sobre una de las decisiones más importantes que había tomado con sus primeros grandes ingresos. Mientras otros jóvenes de su edad podrían haber pensado en comprarse un coche deportivo o darse algún capricho, él tenía claro cuál era su objetivo: que su madre pudiera vivir en la casa que soñaba. "Le compré una casa a mi madre donde eligió. Le pregunté la zona y le dije que la que ella quisiera. Ahora veo la sonrisa de mi madre", confesó el futbolista. Un declaración que refleja todo lo que siente por su familia.

Para Yamal, aquella compra no representaba únicamente una inversión inmobiliaria, sino también una manera de devolver parte de todo lo que había recibido durante su infancia. El éxito deportivo le había abierto las puertas a una nueva vida y quería que ese cambio también llegara a las personas que habían estado a su lado desde el principio. El jugador no ha ocultado que sus orígenes marcaron su forma de entender el dinero. Su infancia en Rocafonda estuvo lejos de las comodidades que ahora puede permitirse y, precisamente por eso, una de sus mayores satisfacciones consiste en comprobar que los suyos disfrutan de una situación mejor.

De las dificultades de Rocafonda a una nueva vida para los suyos

El barrio de Mataró ocupa un lugar especial en la identidad de Lamine. El futbolista ha convertido el número 304, vinculado al código postal de Rocafonda, en una de sus señas personales y lo representa con las manos cuando celebra sus goles. No se trata de un simple gesto. Es una forma de recordar de dónde viene, incluso cuando su carrera lo lleva a los estadios más importantes de Europa. En aquella misma entrevista radiofónica, el extremo recordó las condiciones en las que vivía antes de que el fútbol cambiara su destino. "Veníamos de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en un mismo sitio", explicó.

Aquel recuerdo permite comprender por qué la vivienda de su madre tiene un significado que va mucho más allá de su precio. El futbolista conoce de primera mano las dificultades de crecer con recursos limitados y ahora puede contribuir a que su familia tenga una vida más cómoda. De hecho, cuando habló de lo que más feliz le hacía, no puso el foco en sus contratos ni en los reconocimientos individuales. Su respuesta estuvo centrada en las personas que forman parte de su círculo más cercano. "Veo ahora a mi madre feliz. Que mi hermano pueda tener la infancia que yo habría deseado, es lo que más feliz me hace", señaló. También se refirió a la tranquilidad de su padre y de su abuela, antes de dedicar unas palabras especialmente emotivas a su madre: "Para mí es mi reina, es lo que más quiero. Es todo lo que un niño puede pedir".

Un gesto que conecta con otras leyendas del fútbol español

La decisión de Lamine Yamal recuerda a la de otros futbolistas españoles que, cuando comenzaron a ganar grandes cantidades de dinero, quisieron compartir sus primeros éxitos con sus familias. Iker Casillas, Dani Carvajal y Guti también han contado en distintas ocasiones que destinaron parte de sus primeros ingresos importantes a comprar una vivienda para sus padres. Son historias que se repiten en el fútbol y que tienen un denominador común: detrás de muchos jugadores que alcanzan la élite hay familias que hicieron sacrificios durante años para que pudieran perseguir su sueño.

En el caso de Yamal, su ascenso ha sido especialmente rápido. Su irrupción en el Barcelona y en la selección española lo ha situado bajo los focos desde una edad muy temprana, con una exposición mediática y unas expectativas propias de las grandes estrellas. Pese a ello, sus propias palabras reflejan que no mide el éxito únicamente por lo que consigue sobre el césped. Poder mejorar las condiciones de vida de su madre, ofrecer a su hermano una infancia diferente y dar tranquilidad a sus seres queridos forman parte de la recompensa que encuentra en su profesión. Mientras sigue dejando detalles de calidad en Europa, como las dos asistencias ante el Galatasaray, el extremo azulgrana mantiene presente aquella etapa en la que todo era mucho más complicado. El talento le ha permitido llegar a la cima, pero su historia familiar explica por qué, para él, una de las mayores satisfacciones no se encuentra en un estadio lleno ni en una noche de Champions.