El fichaje perdido del Barcelona con Roberto Fernández

El conjunto azulgrana pudo hacerse con el reciente internacional español, actual jugador del Espanyol, por un millón de euros cuando militaba en su filial, pero decidió no ejecutar la opción de compra que tenía cerrada con el Málaga

El FC Barcelona tuvo en sus manos la posibilidad de fichar a Roberto Fernández por un millón de euros pero decidió no ejecutar la opción de compra que tenía sobre el delantero durante su etapa en el filial del conjunto azulgrana.

La historia se remonta allá por la temporada 2022/2023, cuando Roberto jugó cedido en el Barca Athletic, dirigido en aquel entonces por el mexicano Rafa Márquez. En esa campaña anotó un total de 7 goles en Primera RFEF, pero el Barcelona decidió no ejecutar la opción de compra que no era obligatoria y estaba fijada en un millón de euros.

De héroe en el Málaga a internacional

Tras aquella experiencia en la ciudad condal, Roberto regresó a su club de origen, el Málaga. En el conjunto boquerón se convirtió en una de las piezas clave del equipo.

Su gran rendimiento despertó el interés de clubes por toda europa y, en el verano del 2024, terminó marchándose al Sporting de Braga por 1,8 millones de euros. Su salida dejó un sabor agridulce entre la afición malaguista, que había encontrado en el delantero a uno de sus grandes referentes ofensivos. Al ariete cordobés le restaba tan solo un año de contrato y el Málaga decidió traspasarlo antes de que se marchara gratis el siguiente curso.

Tras una efímera estancia en Braga, en el mercado invernal de esa misma campaña, recaló en su actual club, el RCD Espanyol, donde ha seguido creciendo hasta ser convocado por la selección española en este último parón de selecciones. El delantero debutó frente a República Checa en el Carlos Tartiere, partido en el cuál desempeñó una gran labor y disputando los 90 minutos.

Una cláusula que asciende hasta los 30 millones de euros

La progresión del delantero y sus buenas cifras goleadoras con el conjunto perico han hecho que el delantero se revalorice. Tras estrenarse con la selección española, su cláusula de rescisión asciende de los 25 a los 30 millones de euros, una cifra muy superior a la que el Barcelona pudo invertir cuando militaba en su filial.

Ahora, Roberto vuelve a una Rosaleda de primera división para medirse al Málaga, un reencuentro con el club en el que despuntó como delantero. Su regreso pone el foco en una operación que el Barcelona dejó pasar hace años, cuando pudo fichar al delantero por apenas un millón de euros. Hoy, el atacante cordobés es internacional absoluto, consolidado en la élite del fútbol español y con una clausula de 30 millones al debutar con la selección española.