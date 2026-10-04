Roberto Fernández debuta con España y ahora vale cinco millones más

El delantero del Espanyol cumplió en Oviedo el sueño que perseguía desde niño, se estrenó como internacional absoluto y dejó una actuación de mucho trabajo ante la República Checa

Roberto Fernández ya puede decir que es internacional absoluto con España. El delantero del Espanyol cumplió en el Carlos Tartiere uno de los grandes sueños de su carrera al disputar sus primeros minutos con la selección española, en la victoria ante la República Checa.

Luis de la Fuente apostó por él de inicio y el atacante respondió con una actuación marcada por el esfuerzo, la pelea constante con los centrales y varias aproximaciones peligrosas.

El gol se le resistió, aunque estuvo cerca en un par de ocasiones. A cambio, trabajó para el equipo, fijó a los defensas y terminó provocando la expulsión de Ladislav Krejci por doble amarilla en el tramo final. Una carta de presentación más que meritoria para un futbolista que ha tenido que superar muchos obstáculos hasta alcanzar la absoluta.

Un debut que le hace cinco millones más caro

La noche de Oviedo tuvo consecuencias económicas para el Espanyol. El debut oficial de Roberto Fernández con la selección española activa una de las condiciones incluidas en su contrato y provoca que su cláusula de rescisión pase de 25 a 30 millones de euros.

El estreno internacional, por tanto, no solo supone un reconocimiento para el delantero, sino también un incremento de su valor contractual. El Espanyol posee actualmente el 62,5% de sus derechos económicos, después de haber abonado 7,75 millones de euros al Sporting de Braga.

Eso significa que, si un club ejecutara ahora los 30 millones de su nueva cláusula, al Espanyol le corresponderían 18,75 millones de euros. Una cantidad que podría aumentar en el futuro si Roberto continúa en el conjunto perico al término de la temporada y el equipo permanece en Primera División, el club pasaría a controlar el 75% de sus derechos tras realizar el desembolso pactado.

El sueño de Roberto ya es una realidad

"Son muchos años de sacrificio para llegar hasta aquí. Estoy muy feliz por el debut. Quería marcar, pero lo importante es la victoria y los tres puntos", explicó Roberto después del encuentro.

Para el delantero perico, el debut tiene un significado especial. Después de quedarse fuera de las primeras convocatorias, finalmente pudo vestir la camiseta de la absoluta y completar un partido.La felicidad era evidente pese al cansancio. "Estoy reventado", reconoció tras vaciarse durante los 90 minutos.

“Me he llevado palos por todos lados”

Roberto no escondió que el camino hasta la selección no ha sido sencillo. "Me he llevado palos por todos lados pero he acabado bien. He jugado todo el partido, así que de lujo. A seguir", señaló ante los micrófonos de TVE.

Su aportación no se limitó a buscar el gol. El atacante explicó cuál fue su cometido durante buena parte del encuentro. "Fijando a los centrales, esperando mi momento. No he podido meter pero he arrastrado centrales para que otros pudieran hacerlo".

Roberto asumió desde el primer momento que su estreno iba a exigir sacrificio. "Es mi debut, estaba disfrutando. Soy delantero y quería meter, pero estoy muy feliz. Ahora a seguir trabajando", afirmó.

El atacante también tuvo palabras para Santi Denia, con quien coincidió en su etapa en las categorías inferiores de la selección española. El actual técnico de la absoluta conoce bien al futbolista del Espanyol. "Cuando me convocaron, vi los partidos y sabía que Santi estaba en la República Checa", explicó Roberto, recordando que había seguido la evolución del equipo antes de incorporarse a la concentración.

Una oportunidad que llega después de mucho trabajo

El estreno de Roberto no es casualidad. Su gran comienzo de temporada con el Espanyol, con seis goles en las siete primeras jornadas, ha colocado inevitablemente su nombre en el radar de De la Fuente. El delantero ha respondido con goles a la confianza que el club perico depositó en él después de un periodo complicado.

El propio futbolista ha reconocido en los últimos días la importancia que tuvo el Espanyol en su carrera. "El Espanyol apostó por mí cuando lo pasé regular en Braga, estoy muy agradecido".

Ahora esa apuesta tiene también una recompensa. Roberto se convierte en uno de los nuevos rostros de una selección que continúa renovándose sin perder competitividad.

España ya suma tres victorias en sus tres partidos de esta Nations League y mantiene una dinámica ganadora mientras incorpora nuevas piezas a su generación.