España 3-1 República Checa: La 'Roja' alarga su paseo triunfal

Aunque se llevó un susto en la segunda mitad, cuando el árbitro anuló el que era el tanto del empate checo, la selección española volvió a demostrar su superioridad para firmar la tercera victoria seguida en la Nations League

España logró un nuevo triunfo en su brillante arranque en la Nations League, cuyo Grupo C domina con mano de hierro con 9 puntos en sus tres primeras jornadas. Esta vez fue la República Checa la que sucumbió ante la campeona del mundo, decidida a refrendar ese estatus con el lustre que merece en cada encuentro, no solo portando las dos estrellas que lucen en su camiseta, aunque fue de más a menos y se dejó ir en una discreta segunda mitad.

Luis de la Fuente tiró de rotaciones y renovó casi por completo su once con respecto al equipo que goleó a Croacia. Con la baja de última hora de Fabián Ruiz, que abandonó la concentración para asistir al nacimiento de su primer hijo, el técnico riojano hizo debutar a Roberto Fernández e Iván Fresneda, propiciando además el regreso de Fran García más de 1.000 días después de su último partido con la 'Roja'. Solo repetían Álex Baena y Lamine Yamal. Pero la historia fue la misma que la de los dos primeros partidos de este larguísimo parón. Otra vez a las primeras de cambio, golazo del cran del Barça.

Lamine Yamal repite la historia nada más comenzar

A los dos minutos, Lamine Yamal ya había avisado con un disparo que se marchó cerca del palo. Y en el 5' no falló con un zurdazo al palo largo marca de la casa. Está de dulce el extremo y se le nota con una sonrisa diferente. Solo con un acrobático control de espuela ya levantó los 'olés' de un Carlos Tartiere entregado. No pudo mostrar su mejor nivel en el Mundial, pero está empeñado en resarcirse y seguir respaldando a lo grande su candidatura al Balón de Oro.

El gol premiaba muy pronto el indiscutible dominio de la 'Roja', que amasaba la posesión entre pase y pase ante un combinado checo que bastante hacía con intentar defenderse con orden. El primer acercamiento de los de Santi Denia fue un disparo lejano y desviado de Lingr pasado el cuarto de hora. Un espejismo. El partido era de España y Pedri buscó el segundo con un chut raso que atajó bien Kinsky.

Gol de Rodri para cerrar una plácida primera parte

Por inercia, las ocasiones fueron cayendo. Un cabezazo de Laporte, otra clarísima a bocajarro de Dani Olmo y en el minuto 35, el 2-0. Pedri se coló en el área y en su intento de despeje, un defensor checo dejó un balón suelto en el área que Rodri recogió para fusilar a Kisnky, después de ser él mismo quien inició la jugada.

Sorprendidos por el tanto checo en el segundo tiempo

Tras el paso por vestuarios, ya sin Lamine Yamal sobre la hierba, el partido bajó en ritmo e intensidad, lo que provocó que los checos buscasen dar un paso adelante. Fue tímido en cualquier caso, aunque tampoco España lograba hilvanar jugadas de peligro para aumentar la renta, más allá de las ganas de Roberto por busca su gol. Pero el ariete andaluz no llegó por poco a un centro-chut de Yeremy Pino y a renglón seguido llegó gol de Slama, que llegó muy suelto por la izquierda para sacarse un duro disparo cruzado que no pudo alcanzar David Raya.

Del posible empate a la sentencia de Mikel Merino

El gol no sentó nada bien a España. Lejos de reaccionar, siguió sin ofrecer su mejor cara y Chequia se vio con el empate en un fallo de David Raya. Se le escurrió el balón tras un cabezazo fácil y Naderi lo aprovechó para recoger el rechace y marcar a placer, si bien el colegiado anuló el tanto por una falta previa sobre Le Normand.

A Santi Denia se lo llevaban los demonios, más aún tras la segunda amarilla vista por Krejci. Eran minutos de incertidumbre en el marcador, pero todo volvió a la normalidad sobre la bocina. Mikel Merino cazó un rechace tras el intentó de Víctor Muñoz y no perdonó para sellar la victoria, otra más. Y ya van 41 partidos sin perder.

Ficha técnica:

España: David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri (Zubimendi 76'), Pedri (Mikel Merino 66'), Dani Olmo (Fermín 66'); Lamine Yamal (Víctor Muñoz 46'), Baena (Yeremy Pino 46') y Roberto.

República Checa: Kinsky, Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama, Macek (Naderi 56'), Ambros (Cerv 56'), Král (Sadilek 73'), Radosta (Bucha 73'), Hlosek (Vitik 87') y Lingr.

Árbitro: Vassilis Fotias (Grecia). Expulsó por doble amarilla a Krejci (84') y amonestó al local Fermín y a los visitantes Sadilek, Lingr y Kinsky, así como al técnico Santi Denia.

Goles: 1-0 (6') Lamine Yamal; 2-0 (35') Rodri; 2-1 (69') Slama; 3-1 (89') Mikel Merino.

Incidencias: Encuentro de la 4ª jornada del Grupo C de la Nations League disputado en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo ante casi 30.000 espectadores.