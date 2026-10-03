España - República Checa, en directo el partido de la Nations League en vivo online

La 'Roja' busca prolongar su gran estado de forma con una tercera victoria seguida en este arranque de la Nations League en el Carlos Tartiere, donde Luis de la Fuente volverá a tirar de rotaciones

¡Muy buenas tardes! Desde este momentos vamos a vivir la previa del encuentro entre España y República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo, que comienza con la noticia de l a baja de última hora de Fabián Ruiz . El centrocampista palaciego ha dejado la concentración del equipo nacional y no estará en el partido, aunque por una buena noticia, pues será padre de su primer hijo en las próximas horas en París . ¡Arrancamos!

La ausencia de Fabián Ruiz se ha unido a otras cuatro por molestias físicas desde que comenzó la concentración de la 'Roja' en este parón. Eric García, Grimaldo, Ferran Torres y Nico Willliams ya abandonaron la concentración y fueron sustituidos por Fran García, Iván Fresneda y Carlos Espí. El delantero del Real Madrid, sin embargo, no ha sido citado para este partido por Luis de la Fuente, que también dejó fuera a Pau Cubarsí , no pudiendo ser rescatado ninguno de ellos por el palaciego al cerrarse anoche el plazo para hacer cambios en la convocatoria.

Luis de la Fuente se moja sobre la posible suplencia de Lamine Yamal y manda un mensaje a su amigo y rival Santi Denia: "No les he contado todo lo que sabía"

Antes de que se conozcan los onces oficiales de ambas selecciones, recordamos las palabras de Luis de la Fuente sobre el crack azulgrana. "Si se le pone desde el principio es porque creemos que es cuando puede ser más influyente. Cada día es más maduro. Da gusto verle. Se le ve una persona que acepta cualquier propuesta y eso es una grandísima noticia", afirmó.

¡YA TENEMOS EL ONCE DE ESPAÑA! Luis de la Fuente apuesta de inicio por David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Roberto. Muchas rotaciones y dos estrenos como internacionales, los de Fresneda y Roberto.

Todo preparado en el vestuario de España, que quiere prolongar su espectacular racha de 40 partidos sin perder.

¡También se conoce ya el once de República Checa! Los elegidos por el español Santi Denia son Kinsky, Sacek, Chaloupek, Krejci, Slama, Macek, Ambros, Kral, Radosta, Hlosek y Lingr.

La última visita de la selección española a la capital de Asturias fue el 5 de septiembre de 2015, también en el Carlos Tartiere, y terminó con triunfo español por 2-0 ante Eslovaquia en un partido de clasificación para la Eurocopa. Esta noche se espera un lleno en las gradas, con una afición volcada y expectante por ver en acción a la campeona del mundo.

El historial sonríe a los de Luis de la Fuente, pues la 'Roja' permanece invicta frente al combinado checo en sus enfrentamientos particulares . El precedente más reciente se produjo en la UEFA Nations League de 2022 y acabó con triunfo español por 2-0. El cómputo global es de 7 partidos, con 5 victorias y 2 empates.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente ha arrancado lanzando la Nations League. Dos partidos, dos victorias . Primero fue el 2-3 ante Inglaterra en Wembley y luego el 4-1 a Croacia en Sevilla. Seis puntos de seis posibles colocan a España como líder en solitario del grupo. Inglaterra y Croacia suman tres, mientras que la República Checa llega a Oviedo todavía sin puntuar después de sus derrotas ante Croacia e Inglaterra.

¡Calienta España sobre el césped de Carlos Tartiere! ¡Apenas queda un cuarto de hora para que comience a rodar el balón!

Se había apuntado la posibilidad de que el extremo se quedase en el banquillo esta noche, pero será de los pocos teóricos titulares que estén de inicio sobre el césped.

¡Rodri levanta al cielo de Oviedo la Copa del Mundo conquistada en Estados Unidos! La ha recibido de manos de Juan Mata, campeón en 2010. en un acto en el también ha participado San Cazorla. Y suenan ya los himnos de cada país, el de España tocado por las gaitas.

¡ARRANCAAAA EL PARTIDO EN EL CARLOS TARTIERE! España busca ya su tercera victoria en la Nations League ante una República Checa que es colista del grupo.

¡Fueraaaaa! Ha tenido la primera Lamine Yamal, que disparó de primeras con su zurdo tras el pase de Dani Olmo, pero el balón se le fue a la izquierda de la meta checa por poco.

¡Qué pena la ocasión de Dani Olmo! Recibió un gran pase de Pedri, pero su chut se topó con un defensa.

¡Y GOOOOOOOOL DE ESPAÑA! ¡GOOOOL DE LAMINE YAMAL! Está en un gran momento el crack del Barça y abre el marcador con un golazo marca de la casa, con du habitual zurdazo al palo largo. Estaba dominando España con claridad y abre pronto la lata.

¡Vaya control de Lamine Yamal! Está crecido el extremo y lo ha demostrado con un control de espuela que levanta los 'olés' del público. ¡Y ahora lo intenta de vaselina! Se le fue por poco, aunque estaba en fuera de juego.

¡Se asoma por primera vez la República Checa! Lingr lo intenta con un disparo que se va alto, pero es un espejismo. Antes y después, nuevas ocasiones de España por medio de Baena o Pedri, cuyo disparo raso ha atajado con seguridad Kinsky-

España buscará ante la República Checa su tercera victoria consecutiva en la fase de grupos de la Nations League después de las exhibiciones brindadas ante Inglaterra (2-3) y Croacia (4-1), lo que le convierte en líder del Grupo C gracias a su gran rendimiento en este largo parón que cerrará el próximo martes, de nuevo ante Croacia pero a domiciiio.

El escenario del chque, el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, presentará un lleno absoluto, siendo máxima la expectación por ver a la campeona del mundo y comprobar su sensación de invencible, reforzada por su racha de 40 partidos sin perder. Además, enfrente estará el colista del grupo, después de sus dos derrotas en casa ante Croacia (1-2) e Inglaterra (0-2).

Las rotaciones de Luis de la Fuente

Con tres partidos en apenas ocho días, De la Fuente hará nuevas rotaciones después de las que ya hizo en Sevilla frente a los croatas para evitar la sobrecarga en los más asiduos. "Cualquier puede jugar. Hay que dar energía en algunas demarcaciones. Es exigente jugar en diez días cuatro partidos. Es tremendamente exigente. Hemos demostrado que anteponemos la salud del futbolista", dijo el seleccionador tras el último encuentro para avanzar que habría cambios en Oviedo.

Uno de los claros candidatos a descansar es Lamine Yamal, después de sus recitales en Sevilla y Londres que han contribuido a situarlo entre los favoritos de las quinielas para ganar el Balón de Oro. El favorito para suplirle es el extremo del Liverpool Víctor Muñoz, que ya jugó un tramo de la segunda parte en el Sánchez-Pizjuán, con Yeremy Pino como segunda opción.

Con las bajas de Ferran Torres y Nico Williams (antes ya habían caído Grimaldo y Eric Garcia), quedan menos alternativas para la punta de ataque, aunque podría empezar con Oyarzabal y luego tener la opción de debutar al espanyolista Roberto Fernández.

De salida, podrían volver al once Rodri y Dani Olmo, además de Pedri, y, en caso de renovar los laterales, estarían Iván Fresneda, otro de los que espera su debut con la 'Roja', y Fran García, el último de los incorporados a los convocatoria. Una incógnita es si hará rotar en la portería al indiscutible Unai Simón, para dar algo de cancha a David Raya, del Arsenal.

El reencuentro con Santi Denia

El encuentro tiene también el aliciente de ver en el banquillo checo al exfutbolista del Atlético de Madrid y exseleccionador español sub 21, Santi Denia, el primer técnico extranjero en dirigir el combinado del país centroeuropeo. No ha tenido un buen comienzo el albaceteño con las dos derrotas en casa, que le dejan con muy pocas opciones de aspirar a ocupar una de las dos plazas que dan billete a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El ex técnico de la 'Rojita' tiene las bajas del centrocampista Pavel Sulc, sancionado tras su expulsión con roja directa ante el combinado inglés, y el delantero Adam Karabec, que no terminó el encuentro debido a un esguince de tobillo.