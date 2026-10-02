Luis de la Fuente se moja sobre la posible suplencia de Lamine Yamal y manda un mensaje a su amigo y rival Santi Denia: "No les he contado todo lo que sabía"

El seleccionador español advierte que hará cambios este sábado ante la República Checa y señala que es un rival más complicado de lo que muchos creen

La gran victoria en Wembley y la goleada ante Croacia la han dado a España una aureola de invencibilidad que, según el seleccionador, no se le ha subido a la cabeza. Todos la consideran la mejor y no sólo miran para ello los títulos europeo y mundial, sino que señalan a los 40 partidos que lleva invicta o a sus estadísticas ante rivales campeones del mundo, frente a los que De la Fuente ha sumado diez victorias y un empate.

Por eso, ahora que llega la República Checa parece fácil. A priori es el peor equipo del grupo, pero Luis de la Fuente no sólo no se fía, sino que sabe que puede ser un hueso más peligroso que otros a priori más potentes. Por lo pronto, porque está dirigida por dos técnicos que han trabajado con él y que conocen a la perfección a todos los jugadores españoles: Santi Denia y Pablo Amo.

"Nos conocemos muy bien, pero los que cambian los partidos son los futbolistas los que dan un aire diferente", advierte el riojano, que sin confianzas, cree que España puede imponer su superioridad sobre el campo. "Saben cómo jugamos, pero no es fácil defendernos y siempre hay que dejarse un as en la manga. No les he contado todo lo que sabía", avisa.

En este sentido, De la Fuente les avisa que no va a llegar confiado. "Es un rival muy difícil que puede ser trampa para los que no lo conocen, pero a nosotros no nos van a sorprender. Mucha gente se sorprenderá cuando los vea", añade el seleccionador español, que también manda un mensaje a los suyos: "No hay partido fácil y hay que ser excelente cada partido".

Tras dos partidos ya jugados y después de las bajas de última hora de Ferran Torres y de Nico Williams -y la incorporación de Carlos Espí-, la pregunta está en qué rotaciones va a hacer. Ahí, Luis de la fuente no se moja, avisa que habrá, pero también asegura que aún no lo tiene decidido. "Sacaremos al equipo más adecuado para el partido de mañana. Lo tenemos en mente, pero esta noche le daremos los últimos retoques", indica.

"Cuando hablamos de rotaciones hablamos de elegir a los jugadores que mejor están para el partido. En todas las demarcaciones. Habitualmente la portería se mantiene más regular, pero puede haber cambio en cualquier posición", avisa el técnico de Haro, quien no descarta, incluso, que Lamine Yamal pueda entrar en esos cambios. "Si se le pone desde el principio es porque creemos que es cuando puede ser más influyente. Cada día es más maduro. Da gusto verle. Se le ve una persona que acepta cualquier propuesta y eso es una grandísima noticia", afirma un De la Fuente que va a tener en cuenta también cómo hayan recuperado unos y otros a la hora de elegir.

Marc Cucurella señala a quien votaría en el Balón de Oro

Junto al seleccionador nacional también ha comparecido en la sala de prensa del Carlos Tartiere un Marc Cucurella que se las va a ver también con un entrenador que le conoce muy bien, Santi Denia, que lo tuvo en categorías inferiores. "Compartimos buenos momentos. Me ayudó a crecer en muchos aspectos. Ojalá podamos jugar a nuestro mejor nivel porque será un partido difícil", avisa, siguiendo la filosofía de su técnico.

El jugador del Real Madrid, en plena campaña por el Balón de Oro y tras mes y medio como jugador madridista, también era cuestionado por ambos aspectos. Y aunque ha reconocido que su equipo no ha empezado como querría con Mourinho, no se ha mojado por el Balón de Oro.

"Si me tocase votar a mí -por el Balón de Oro-, me votaría a mí mismo. Todos los candidatos son compañeros míos. Que gane el que le toque. Se lo dejo a los que votan. Algún regalito me va a caer por ser compañeros", indicaba en relación a qué sí espera, al menos, que sea un futbolista español.

Sobre su estreno en el Madrid, pide paciencia. "Todo es un proceso. En la selección la base lleva muchos años juntos y el míster también. En el Madrid acabamos de empezar con un entrenador nuevo y es pronto para hablar. El inicio no ha sido el que todos esperábamos, pero todo es un proceso y veremos dónde llegamos", avisa el lateral catalán.