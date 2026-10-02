Vaclík recuerda su paso por Nervión: "La mayor satisfacción era siempre ganarle al Betis, lo que hice tres veces"

El meta checo, pesimista con el duelo de su selección ante España este sábado en la Nations League, rememora su paso por la casa blanquirroja, cómo Bono aprovechó su lesión para convertirse en "un porterazo" y hacer historia, así como su paso por "una ciudad preciosa"

"Llegué con 29 años a un buen equipo, a una ciudad preciosa y con un clima genial. Fue una época maravillosa", rememora Tomas Vaclík, que regatea la jubilación a los 37, aunque aún no es oficial. Su último equipo, hasta el verano de 2025, fue el desaparecido Boavista, aunque, sin duda, su paso entre 2018 y 2021 por el Sevilla FC ha marcado a este portero, protagonista en 'As' en la víspera del enfrentamiento de la Nations League entre la vigente campeona del Mundo y de Europa, la España de Luis de la Fuente, y la República Checa que él defendió en 54 ocasiones, quienes se ven las caras este sábado 3 de octubre a las 20:45 horas en el Carlos Tartiere de Oviedo.

El de Ostrava, antes de seguir recordando su paso por Nervión, veía el duelo bastante desequilibrado: "En España desde pequeños aprenden la técnica, la táctica y la capacidad para competir. Los niños comprenden el fútbol gracias al trabajo de los entrenadores y van desarrollando ese sentido año tras año hasta llegar a la elite". Quizás para impregnarse de eso, los checos han contratado a Santi Denia, con experiencia en la 'Rojita', como seleccionador: "Él pertenece a la fuerza dominante en el fútbol, que es España, y tenemos una gran confianza en que pueda darnos el plus que necesitamos para seguir creciendo".

Bono le adelantó como un ciclón

Sobre su etapa en el Sevilla FC, recuerda Tomas Vaclík que empezó siendo importante para Julen Lopetegui, aunque una inoportuna lesión tras el regreso de la competición una vez saldado el largo parón por el coronavirus de Covid-19 le brindó la oportunidad a Yassine Bounou, que la aprovechó sin dudas para marcar un lugar en la historia nervionense: "Había llegado al equipo Bono, que era un porterazo, y se preparó muy bien para cuando llegara la ocasión. Eso surgió cuando yo me lesioné, y él lo aprovechó de verdad para convertirse en el portero titular".

Su mejor recuerdo, los derbis

"Al margen de la Europa League que conquistamos (en 2020, su único título como sevillista, pues ganó cuatro con el Basilea, dos con el Sparta de Praga y uno con el Olympiacos), la mayor satisfacción era siempre ganar al Real Betis. Lo hice en tres ocasiones (una cuarta desde el banquillo, perdió una y empató otra). Al FC Barcelona no pude vencerle nunca y al Real Madrid, sólo una", añade el cancerbero checo, satisfecho de su breve pero meritoria etapa en el Sevilla FC.