Sevilla - Aston Villa: resultado en directo del partido de hoy del Trofeo Antonio Puerta en vivo online
ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del encuentro correspondiente a la XV Edición de un evento que homenajea, en este caso durante el largo parón de selecciones de septiembre y octubre, a la siempre recordada 'Zurda de Diamantes'
Sevilla
Aston Villa
Minuto a minutoActualizar narración
¡¡A punto de aprovechar de nuevo Barkley otra pérdida, esta vez de Félix Correia!! Se fue arriba por poco el disparo.
¡¡Gool del Aston Villa!! 1-1: Pérdida en la salida de Mario Díaz ante Barkley, que fusila a Fran González.
Alysson por Hemmings en los visitantes.
En los locales: Félix Correia, Guridi y Miguel Sierra por Alfon, Manu Bueno y Ejuke.
Ahora, Garnacho al lateral de la red.
De nuevo Fran González a tiro de Hemmings, que no fue limpio al desviarlo un zaguero.
Zurdazo muy ajustado de Garnacho que puntea a córner Fran González. Unos segundos después, mismos protagonistas, pero esta vez la ataja el portero sevillista.
Mario Díaz entra para dar descanso a Castrín.
De nuevo el meta leonés bien a tiro mordido de Hemmings, estorbado por Fofana.
No enganchó a bocajarro Bloomfield un buen centro desde la derecha y luego Fran González despeja con apuros el tiro cruzado de Barkley. A punto de empatar el conjunto visitante enseguida.
¡¡Gool del Sevilla!! 1-0: Empuja a puerta vacía Isaac Romero con su pierna mala el rechace dentro del área de Harwood-Bellis a tiro de Peque, que había recibido un gran pase de Carmona. El dorsal 16 abre el marcador en el Trofeo Antonio Puerta.
Arriba Juan Iglesias, que recogía un rechace de la defensa a tiro de Ejuke.
A punto de perder el balón en boca de gol Bizot ante la presión alta de Peque e Isaac Romero. Bien la presión alta de los locales, con Fofana ya al mando.
Arranca la segunda mitad en Nervión.
En los locales entra Fofana por Agoumé.
En los visitantes, cinco cambios: ingresan Pau Torres, Wan-Bissaka, Bloomfield, Barkley y Madjo por Mings, Fortes, Kamara, Buendía y Abraham.
Descanso en el Sánchez-Pizjuán con empate sin goles y un buen espectáculo. Casi tres cuartos de entrada. Lo peor, por supuesto, la nueva lesión de Marcao.
Se añade un minuto.
Amarilla a Mings por encararse con el colegiado al protestar una falta sobre Carmona.
Doble escaramuza de Alfon y Carmona, la segunda despejada bajo palos por Bizot.
¡¡Arriba ahora Peque!! Recibió entre líneas de Isaac Romero pero la mandó a las nubes desde cerca.
¡¡A punto de marcar Ejuke!! Se va rozando el palo su lanzamiento, tras una gran acción de Alfon y el caracoleo dentro del área de Peque.
Entra Juan Iglesias, que jugará de central, por Marcao.
Se lesiona Marcao, que está hundido y pide el cambio. Parece algo muscular. Se acercan los compañeros a animarle. Una lástima, porque el brasileño volvía a los terrenos de juego hoy.
Gran parada con los pies de Fran González en el mano a mano con Abraham.
Despeja Bogarde a córner un peligroso centro-chut de Carmona. Se repite la jugada, con centro del visueño hacia Peque y despeje del pivote visitante.
Resbaló Ejuke, que había hecho la pared con Peque y se plantaba en el área del Villa.
Por supuesto, aplauso en el minuto de Antonio Puerta. Y a punto estuvo de celebrarlo a lo grande Manu Bueno con un gol.
Ahora es Manu Bueno el que manda un zurdazo desde cerca a las manos de Bizot, tras una buena acción personal por la izquierda de Ejuke.
¡¡A punto de marcar Buendía!! Zurdazo desde la frontal que se marcha muy cerca de la escuadra. El argentino pidió córner por un desvío que el colegiado no señaló.
De momento, la iniciativa ofensiva es de los ingleses. Pero la primera de peligro es de Isaac Romero, aunque no valía por fuera de juego del lebrijano, que se plantaba solo en el mano a mano con Bizot.
¡¡Arranca el encuentro en Nervión!! Recordamos las alineaciones:
Minuto de silencio, por supuesto, por Antonio Puerta. Silencio relativo, pues suena una de las marchas de Semana Santa más conocidas. Esto va a comenzar ya.
Se emite también un emotivo vídeo de recuerdo. Emery está emocionado.
Saltan al césped, junto a las tres Europa Leagues conquistadas por Unai Emery como sevillista, varios de sus ex pupilos, ataviados con las camisetas del Sevilla FC: Jesús Navas, Fede Fazio, Vicente Iborra, Álvaro Negredo, Sergio Rico, Nico Pareja, Javi Varas... Ovación cerrada para el de Hondarribia, que recibe un cuadro de recuerdo.
Por supuesto, el protagonista del partido siempre será Antonio Puerta. Se depositan como siempre flores junto al Gol Sur con su camiseta.
Los visitantes acusan los 28 grados en la capital hispalense un 2 de octubre. Esos sí, amenaza tormenta. Veremos.
Los protagonistas ya están sobre el césped y enseguida comenzará el calentamiento.
Sigue en los mentideros futbolísticos, por cierto, especulándose sobre si el escándalo del Manchester City salpicará de forma inesperada y favorable a las vitrinas del Sevilla FC. Aquí, algunas claves:
Con este once va el Villa: juegan Emi Buendía, Garnacho...
Luis García Plaza dejó fuera de la lista no sólo a los internacionales, sino también a los renqueantes Stassin y Vargas, mientras que reservó a Kike Salas, aunque, por ejemplo, Castrín y Agoumé, titulares habituales, están en el once. Fran González, que se volvió de la sub 21 con molestias, está recuperado y sale de inicio también.
Lógicamente, Unai Emery ha sido recibido con mucho cariño por los sevillistas. Vuelve a casa un técnico que trajo mucha plata.
Y ya tenemos onces oficiales. Así va el Sevilla:
Buenas tardes y bienvenidos al directo del Sevilla-Aston Villa, correspondiente al XV Trofeo Antonio Puerta, que arranca en menos de una hora. Aquí, todos los detalles para empezar a abrir boca:
El Sevilla FC ha buscado este año un rival de auténtico lujo para la XV Edición del Trofeo Antonio Puerta, una cita que homenajea y recuerda la figura del malogrado carrilero zurdo hispalense, fallecido el 28 de agosto de 2007 a los 22 años de edad. Conocido como la 'Zurda de Diamantes', fue el autor del recordado gol al Schalke 04 que encarriló en la prórroga de un Jueves de Feria la clasificación nervionense para la primera final europea de su historia, conquistando unas semanas después en Eindhoven la UEL que inauguraba la cuenta de siete entorchados de la segunda competición continental.
El canterano blanquirrojo, pese a morir tan joven, llegó a ser internacional absoluto con la selección española y ganó, además, otra Europa League, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España, uniendo muy a su pesar con su adiós a las aficiones históricamente enfrentadas de la capital hispalense. En esta ocasión, el largo parón de selecciones de finales de septiembre y primeros de octubre es el contexto ideal para una cita tradicional, otras veces en verano, con un reencuentro con Unai Emery, responsable de varios de los entorchados del Sevilla FC, que vuelve a casa con el Aston Villa, vigente campeón de ese torneo tan ligado al Ramón Sánchez-Pizjuán.
Será, como ya se ha advertido, la decimoquinta entrega de un evento que arrancó en 2008 y que se ha disputado desde entonces, con excepción de 2015, 2018, 2020 y 2021, estas dos últimas por culpa de la pandemia de coronavirus. El anfitrión aspira a agrandar su palmarés, que ya consta de 12 títulos del Trofeo Antonio Puerta, pues únicamente perdió en 2010 ante el Granada CF y en 2016 ante Boca Juniors. Tras cuatro ediciones en fechas caniculares, vuelve a salirse del verano en el calendario, como en 2010, 2013 y 2016, cuando se aprovechó la fecha Fifa de noviembre, o 2019, cuando se ajustó por temas de agenda con el Schalke 04 en marzo.
Con la lógica ausencia de los internacionales de ambos equipos, se juega en Nervión un encuentro sin duda emotivo que servirá para recordar a un futbolista legendario y, sin duda, para preparar el regreso de la competición oficial de dentro de dos fines de semana, cuando el Sevilla FC, flamante quinto clasificado de LaLiga, visitará al Levante UD el lunes 12 de octubre a las 21:00 horas, mientras que el Aston Villa, de momento en una inesperada y decepcionante decimosexta plaza de la tabla de la Premier League, recibirá al Brentford a las cuatro de la tarde del sábado 10-O.