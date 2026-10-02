Sevilla - Aston Villa: resultado en directo del partido de hoy del Trofeo Antonio Puerta en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del encuentro correspondiente a la XV Edición de un evento que homenajea, en este caso durante el largo parón de selecciones de septiembre y octubre, a la siempre recordada 'Zurda de Diamantes'

Luis García Plaza dejó fuera de la lista no sólo a los internacionales, sino también a los renqueantes Stassin y Vargas , mientras que reservó a Kike Salas , aunque, por ejemplo, Castrín y Agoumé , titulares habituales, están en el once. Fran González , que se volvió de la sub 21 con molestias, está recuperado y sale de inicio también.

Saltan al césped, junto a las tres Europa Leagues conquistadas por Unai Emery como sevillista, varios de sus ex pupilos, ataviados con las camisetas del Sevilla FC : Jesús Navas, Fede Fazio, Vicente Iborra, Álvaro Negredo, Sergio Rico, Nico Pareja , Javi Varas ... Ovación cerrada para el de Hondarribia , que recibe un cuadro de recuerdo.

De momento, la iniciativa ofensiva es de los ingleses. Pero la primera de peligro es de Isaac Romero , aunque no valía por fuera de juego del lebrijano, que se plantaba solo en el mano a mano con Bizot .

¡¡Gool del Sevilla!! 1-0 : Empuja a puerta vacía Isaac Romero con su pierna mala el rechace dentro del área de Harwood-Bellis a tiro de Peque , que había recibido un gran pase de Carmona . El dorsal 16 abre el marcador en el Trofeo Antonio Puerta .

El Sevilla FC ha buscado este año un rival de auténtico lujo para la XV Edición del Trofeo Antonio Puerta, una cita que homenajea y recuerda la figura del malogrado carrilero zurdo hispalense, fallecido el 28 de agosto de 2007 a los 22 años de edad. Conocido como la 'Zurda de Diamantes', fue el autor del recordado gol al Schalke 04 que encarriló en la prórroga de un Jueves de Feria la clasificación nervionense para la primera final europea de su historia, conquistando unas semanas después en Eindhoven la UEL que inauguraba la cuenta de siete entorchados de la segunda competición continental.

El canterano blanquirrojo, pese a morir tan joven, llegó a ser internacional absoluto con la selección española y ganó, además, otra Europa League, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España, uniendo muy a su pesar con su adiós a las aficiones históricamente enfrentadas de la capital hispalense. En esta ocasión, el largo parón de selecciones de finales de septiembre y primeros de octubre es el contexto ideal para una cita tradicional, otras veces en verano, con un reencuentro con Unai Emery, responsable de varios de los entorchados del Sevilla FC, que vuelve a casa con el Aston Villa, vigente campeón de ese torneo tan ligado al Ramón Sánchez-Pizjuán.

Será, como ya se ha advertido, la decimoquinta entrega de un evento que arrancó en 2008 y que se ha disputado desde entonces, con excepción de 2015, 2018, 2020 y 2021, estas dos últimas por culpa de la pandemia de coronavirus. El anfitrión aspira a agrandar su palmarés, que ya consta de 12 títulos del Trofeo Antonio Puerta, pues únicamente perdió en 2010 ante el Granada CF y en 2016 ante Boca Juniors. Tras cuatro ediciones en fechas caniculares, vuelve a salirse del verano en el calendario, como en 2010, 2013 y 2016, cuando se aprovechó la fecha Fifa de noviembre, o 2019, cuando se ajustó por temas de agenda con el Schalke 04 en marzo.

Con la lógica ausencia de los internacionales de ambos equipos, se juega en Nervión un encuentro sin duda emotivo que servirá para recordar a un futbolista legendario y, sin duda, para preparar el regreso de la competición oficial de dentro de dos fines de semana, cuando el Sevilla FC, flamante quinto clasificado de LaLiga, visitará al Levante UD el lunes 12 de octubre a las 21:00 horas, mientras que el Aston Villa, de momento en una inesperada y decepcionante decimosexta plaza de la tabla de la Premier League, recibirá al Brentford a las cuatro de la tarde del sábado 10-O.