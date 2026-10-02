Sevilla - Aston Villa: horario y dónde ver hoy en TV y online el XV Trofeo Antonio Puerta

El Sevilla se enfrenta esta noche al Aston Villa en la XV edición del Trofeo Antonio Puerta, con la vuelta de Unai Emery al Ramón Sánchez-Pizjuán

El tributo a aquel chico que abrió la puerta de la gloria al Sevilla se erige en una estación emocional que tiene reservado un lugar especial en el calendario del Sevilla, independientemente de la fecha en la que se dispute, porque lo importante es rendir tributo a la Zurda de Diamante y a su legado.

Hoy, viernes 2 de octubre, se disputa el XV edición del Trofeo Antonio Puerta, en pleno parón internacional, y la ilusión por las nubes en la 'Bombonera' por el arranque del equipo, por lo que se espera que esta cita tan importante para los sevillistas se convierta en una fiesta.

Rival de prestigio en la XV edición del Trofeo Antonio Puerta

Porque, además, enfrente tendrá un rival de prestigio y con la presencia de un exsevillista que marcó una época en la historia de la entidad de Eduardo Dato. No en vano, el Sevilla se mide esta noche con el Aston Villa, dirigido por Unai Emery y que llega con la vitola de campeón de la Europa League el pasado curso.

Simbolismo con el Viejo Continente como vertebrador que añade más alicientes al primer choque contra un equipo de la Premier League en el Trofeo Antonio Puerta, cada vez más internacional y con adversarios de relieve.

Unai Emery vuelve a Nervión con el Aston Villa

Emery regresa a Nervión tras haber conquistado dos Europa League con el Sevilla y competir en la zona alta de la tabla, lo que seguro que le recordarán desde la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán.

La pena es que el Sevilla contará con bajas importantes para este partido al no estar los internacionales Vlachodimos, Sangante, Kochorashvili, Suazo y Robbie Ure, ni los tocados Fran González, Stassin y Rubén Vargas.

Sevilla-Aston Villa: ¿A qué hora comienza el partido?

El partido que mide al Sevilla con el Aston Villa, correspondiente a la XV edición del Trofeo Antonio puerta se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este viernes 2 de septiembre de 2026, a partir de las 20:30 horas. Se espera que haya una buena afluencia de público al feudo sevillista para rendir tributo a una de las grandes leyendas nervionenses.

Sevilla No Iniciado - Aston Villa

Sevilla-Aston Villa: ¿Dónde verlo por televisión?

Este emotivo partido será emitido en abierto de manera gratuita y se podrá ver tanto en los medios del club, más concretamente en Sevilla FC+, como también por Canal Sur Televisión, con la posibilidad de seguirlo en diferentes positivos a través de sus aplicaciones

Sevilla-Aston Villa: ¿Cómo seguir online este duelo?

La televisión no es la única forma de seguir el Trofeo Antonio Puerta, pues ESTADIO Deportivo ofrece la oportunidad de no perderte absolutamente nada gracias a un pormenorizado minuto a minuto a través de www.estadiodeportivo que comenzará con antelación para contar los siempre emocionantes prolegómenos del encuentro. Además, la cobertura de ED continuará una vez terminado el duelo en Nervión, con la crónica y las declaraciones de los protagonistas.