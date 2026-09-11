Rival de lujo para el Trofeo Antonio Puerta: el Aston Villa de Emery, que volvería casi cinco años después

El vigente campeón de la Europa League visitará casi con toda seguridad el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo viernes 2 de octubre, en pleno parón de selecciones, para celebrar la XV edición de una cita tradicional de cada verano que ya se disputó cuatro veces en otras fechas, tres de ellas durante la fecha Fifa de noviembre

El Aston Villa será, a falta de confirmación oficial, el rival del Sevilla FC en la XV Edición del Trofeo Antonio Puerta. Desde Nervión se ha cursado ya la invitación y hay plena predisposición desde Birmingham para que ambos equipos disputen un encuentro que impedirá la pérdida total de ritmo competitivo durante las tres semanas que se avecinan de parón de selecciones, por vez primera agrupando las interrupciones de septiembre y octubre en una sola, con hasta tres partidos de los combinados nacionales. La idea sobre la mesa es que ingleses y andaluces se vean las caras en la noche del viernes 2 de octubre en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

De concretarse, será la quinta entrega extemporánea de este clásico veraniego que se disputa desde 2008 en homenaje al malogrado carrilero zurdo y que, con la única excepción de la pandemia de coronavirus. Así, el 22 de marzo de 2019, antes de la Covid-19, el X Trofeo se adaptó a la agenda del Schalke 04, mientras que hasta en tres ocasiones (2010, 2013 y 2016) tuvo lugar durante la fecha Fifa de noviembre. Ahora, el visitante sería el vigente campeón de la Europa League y uno de los clubes de moda en Inglaterra, donde ejerció hasta hace poco Monchi de director de fútbol y aún sigue como entrenador Unai Emery.

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El que fuera ganador con el Sevilla FC de tres títulos consecutivos de la Europa League entre 2013 y 2016 volvería casi cinco años después a la que fue su casa, el Ramón Sánchez-Pizjuán, que no pisa desde que lo hiciera el 4 de diciembre de 2021 con el Villarreal CF, cayendo por 1-0. El balance de Unai Emery contra su ex equipo es ligeramente desfavorable, con siete victorias, tres empates y nueve derrotas. De hecho, las siete comparecencias del míster de Hondarribia en el banquillo visitante de 'La Bombonera' terminaron con traspiés: dos con los castellonenses y cinco con el Valencia CF.

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