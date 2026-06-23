No podrán ver en casa a su equipo este verano: el Trofeo Antonio Puerta, en un parón de selecciones

Los dos amistosos programados en el Estadio Jesús Navas ante Juventud Torremolinos y Ceuta serán a puerta cerrada, al tiempo que la decimoquinta edición del memorial por excelencia en blanquirrojo, como en 2010, 2013, 2016 y 2019, se disputarán fuera de su fecha habitual

El sevillismo no podrá ver en directo en casa a su equipo hasta que arranque LaLiga, allá por el fin de semana de la festividad de la Asunción a mediados de agosto. Y es que el Sevilla FC ha hecho público ya el calendario estival, que se compone de siete encuentros amistosos, la mayoría lejos de la capital hispalense. Los dos que sí se disputan en ella, en concreto en el Estadio Jesús Navas, serán a puerta cerrada, por lo que no habrá público en el campo principal de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios el sábado 11 de julio a las 21:00 horas ante el Juventud Torremolinos ni el domingo 26 de julio a la misma hora ante la AD Ceuta.

Además, entre medias, visita al KS Cracovia polaco el 19-J a las 16:00 h y al Córdoba CF el 23 del mes próximo a las nueve de la noche. Luego, el referido 'stage' en los Países Bajos, con sede en Garderen (a hora y media de Rotterdam) y duelos contra el NEC Nimega (el viernes 31-J a las 19:00 horas) y el FC Utrecht (el domingo 2 de agosto a las 14:30 horas), con escala en Leverkusen antes de retornar a tierras andaluzas para medirse con el Bayer 04 a las tres y media de la tarde del sábado 8 de agosto, prácticamente una semana antes de arrancar el campeonato regular. Por tanto, sin Trofeo Antonio Puerta. O, mejor dicho, sin edición veraniega del mismo.

Cuatro ediciones ya extemporáneas del Trofeo

Este año tendrá lugar la XV entrega del Trofeo Antonio Puerta, un clásico de las pretemporadas del Sevilla FC que comenzó a jugarse el 23 de agosto de 2008 ante el Málaga CF. Desde entonces, con parones obligados por la pandemia, no ha faltado a su cita, generalmente en los meses de la canícula, si bien ha habido ya cuatro ediciones extemporáneas. La de 2019, antes de que se desatara en todo el mundo la Covid-19, el 22 de marzo para cuadrar agendas con el Schalke 04. Pero también se aprovechó el parón de selecciones de noviembre frente al Granada CF en 2010, la UD Almería en 2013 y Boca Juniors en 2016.

El largo parón de finales de septiembre y principios de octubre gana enteros

Este 2026 no albergará, como en los últimos, tres parones Fifa antes de su epílogo, sino sólo dos. Se mantiene el de noviembre, donde se han jugado tres de las cuatro ediciones del Trofeo Antonio Puerta que no pudieron ser en verano. En concreto, el 'impasse' llegará entre el 9 y el 17 del penúltimo mes. Los dos anteriores se fusionan en uno solo de dos semanas y media, del 21 de septiembre al 6 de octubre, plazo idóneo a simple vista para que los que se queden y no vayan con sus selecciones nacionales puedan disputar amistosos con los que rellenar un hueco tan grande sin competiciones oficiales, por lo que gana enteros para que se juegue ahí el memorial.