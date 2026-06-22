El Sevilla despega con un 'stage' en Países Bajos y tres amistoso de nivel

El club nervionense ha anunciado que la primera plantilla se concentrará en Róterdam del 30 de julio al 7 de agosto y que medirá sus fuerzas con tres encuentros antes del comienzo de curso

La nueva apuesta por la austeridad de cara a la pretemporada con buena parte de su desarrollo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios no impide la realización de una concentración más allá de las fronteras españolas para disputar dos amistosos.

De ese modo, el club nervionense ha anunciado este lunes que "el primer equipo del Sevilla realizará parte de su pretemporada para preparar el curso 2026-2027 en Países Bajos".

De este modo, como informa la entidad de Eduardo Dato, la plantilla dirigida por Luis García Plaza "se concentrará en Róterdam entre el 30 de julio y el 7 de agosto para realizar un 'stage' de pretemporada que incluirá la disputa de tres partidos amistosos", entre ellos el ya conocido que enfrentará al Sevilla con el Bayer Leverkusen el 8 de agosto en el Bay Arena.

NEC Nimega y Utrecht, los dos rivales en Países Bajos

Así las cosas, el nuevo Sevilla medirá sus fuerzas con el NEC Nimega el viernes 31 de julio, a partir de las 19:00 horas, en el Goffertstadion. El rival sevillista ha terminado tercero en la Eredivisie y en el curso venidero disputará la Champions League. Cabe destacar que el NEC no venderá entradas para la afición visitante al estar reducido el aforo del estadio.

El siguiente rival del Sevilla será el Utrecht en un encuentro que se disputará el domingo 2 de agosto, a partir de las 14:30 horas, en el Estadio Galgenwaard, con capacidad para unos 24.000 aficionados. El club transmite que la información sobre las entradas para los sevillistas se comunicará más adelante.

El Utrecht terminó la liga en sexto lugar y estivo a punto de clasificarse para la Conference League, pero perdió en la tanda penaltis contra el Ajax en el play off definitivo.

Juan Iglesias trabaja duro en vacaciones

En este sentido, los tres rivales en el stage de pretemporada se presentan como un termómetro para medir la temperatura competitiva del nuevo proyecto nervionense, que, como mínimo, contará con tres caras nuevas, los ya anunciados Jon Guridi, Arouna Sangante y Juan Iglesias.

El carrilero derecho, tal y como ha compartido en sus redes el propio club blanquirrojo, trabaja a destajo durante sus vacaciones para llegar a tope al comienzo de la pretemporada sevillista, que finalizará en tierras hispalenses tras regresar del 'stage' después del partido contra el Bayer Leverkusen. Una prueba de fuego poco antes del comienzo del curso, fechado para mediados de agosto, para medir cómo llega de cara al objetivo de no pasar apuros en la 26/27.