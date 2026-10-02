El truco de Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, al descubierto: "Y el que diga que no, está mintiendo"

El entrenador nervionense, que es un firme partidario de implementar 'tiempos muertos' en el fútbol, no escondió su enfado con las cámaras de LaLiga que le acercaron un micrófono justo cuando se disponía a dar instrucciones tácticas a sus jugadores en pleno partido contra el Valencia y ha explicado los motivos de su reacción en una gira por varias emisoras de radio

Después de 16 partidos como entrenador del Sevilla FC, los nueve últimos de la temporada pasada y los siete primeros de esta 2026/2027, se puede calificar a Luis García Plaza como un entrenador bastante expresivo. La procesión siempre va por dentro, pero el madrileño es extremadamente transparente con las emociones que recorren su cuerpo tanto en la sala de prensa o entrevistas como especialmente sobre el terreno de juego.

En su área técnica nunca escatima a la hora de mostrar su alegría y sus enfados los hace más que evidentes. Uno de los más comentados en este inicio de curso ha sido la contrariedad con la que asumió la llegada de una de las pértigas de audio que LaLiga coloca para que los espectadores puedan escuchar todo lo que se habla en esos corrillos que tienen lugar durante las pausas de hidratación. El propio míster nervionense ha querido explicar de manera pausada esa reacción durante su reciente gira radiofónica aprovechando el parón.

El técnico del Sevilla FC explica su mosqueo con las cámaras de LaLiga

Luis García Plaza estuvo el miércoles en Canal Sur Radio y en la madrugada de este viernes se ha pasado por los micrófonos de la Cadena Cope y de la SER. Preguntado por ese palpable mosqueo con las cámaras en el Sevilla FC - Valencia CF de la jornada 5, ha explicado que simplemente se debía a que le estropearon las instrucciones que tenía pensado darle a sus jugadores. En este sentido, también reconoció el truco que ha implementado a raíz de esa iniciativa de LaLiga, que asegura que no sólo no es un recurso exclusivo, sino que lo hacen todos los entrenadores. "Y el que diga que no lo hace, está mintiendo", ha apostillado.

"¿Por qué te pones de mala leche cuando las cámaras de televisión te acercan la pértiga con el micrófono?", le preguntaron al entrenador del Sevilla FC tanto Juanma Castaño como Manu Carreño, haciendo mención a las ya mencionadas imágenes del pasado 11 de septiembre: "Eso lo quiero explicar porque, antes del partido, a nosotros nos dicen ya que habrá pértiga; pero yo, siempre que jugamos de local, entro en la segunda parte. No sé por qué, en el último momento, el Valencia dijo que no entraba en la primera parte y a mí no me comunicaron que entraba yo en su lugar. Me había preparado una pizarra dos minutos antes y no me esperaba la pértiga. O sea, me la esperaba, pero en la segunda parte".

La importancia de las pausas de hidratación y los espías que trabajan para Luis García Plaza: "Todos lo hacemos"

"Entonces, claro, ya me quitó todo lo que iba a decir, me lo tuve que guardar y por eso me quejaba. Pero vamos, con todas las demás, ningún problema", ha explicado Luis García Plaza, quien considera evidente que el entrenador rival tiene puesta la oreja para saber lo que dice, al igual que él reconoce tener espías con ese cometido concreto: "Es verdad que no actuamos igual cuando está la pértiga. Yo tengo una persona escuchando lo que dice el entrenador contrario para transmitírmelo a través del móvil". "¡Hombre, todos, todos los entrenadores lo hacen. Y el que diga que no, miente", ha insistido en 'El Partidazo' ante la sorpresa causada en los entrevistadores con su sinceridad.

Y es que Luis García Plaza considera muy útiles estos paréntesis que permiten corregir aspectos tácticos sobre la marcha. "Las pausas de hidratación sirven mucho. Me parecería espectacular que hubiese tiempos muertos (como en el baloncesto). Cuando te meten el micrófono intentas ser más comedido. Yo tengo una persona pendiente de lo que dice el entrenador contrario para que me lo transmita. En un partido contra el Valencia tenía una pizarra preparada, vi la cámara y no la enseñé. Cuando se va la pértiga decimos las cosas más tácticas. Las pausas vienen muy bien para cosas generales y no tanto para cosas individuales", ha añadido en 'El Larguero'.