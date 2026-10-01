La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 2 de octubre de 2026

El regreso de Unai Emery al Sánchez-Pizjuán para disputar el Trofeo Antonio Puerta, el apoyo de Jesús Navas a Fabián Ruiz y la goleada de España sub 21 ante San Marino, protagonistas de nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 2 de octubre de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para este viernes 2 de octubre tiene como gran protagonista el reencuentro entre el Sevilla y Unai Emery. El técnico vasco regresará al Ramón Sánchez-Pizjuán al frente del Aston Villa para disputar la XV edición del Trofeo Antonio Puerta, en una noche marcada por el recuerdo y las emociones. El encuentro se disputará este viernes a partir de las 20:30 horas.

El gran protagonista de la primera página es Unai Emery. El entrenador del Aston Villa vuelve al escenario donde escribió una de las páginas más importantes de su carrera y donde conquistó tres Europa League consecutivas como técnico del Sevilla FC.

El Sánchez-Pizjuán se reencontrará con Emery casi cinco años después de su última visita y lo hará en una cita especialmente vinculada a la memoria de Antonio Puerta. El Aston Villa, vigente campeón de la Europa League, será el rival del conjunto nervionense en esta XV edición del torneo.

La imagen de Emery junto al trofeo sirve así como eje de una portada que pone el acento en el componente emocional del encuentro.

Otro de los grandes protagonistas de la portada es Jesús Navas. El eterno capitán del Sevilla no quiso faltar al acto organizado en Los Palacios y Villafranca para respaldar la candidatura de su paisano Fabián Ruiz al Balón de Oro.

Navas aparcó por un momento la histórica rivalidad entre Sevilla y Betis para apoyar al centrocampista del París Saint-Germain, también campeón del mundo y natural de Los Palacios. Su mensaje fue claro: "Aquí estamos todos con Fabián".

La actualidad del Betis aparece también en la portada con Jesús Rodríguez. El canterano verdiblanco, ahora en las filas del Como, se reencontrará con su antiguo equipo en la Champions League y ya ha explicado cómo afrontará ese partido.

El futbolista reconoce que será una cita especial y que tendrá la sensación de volver a casa. Además, tiene claro que, si marca, no celebrará el gol por respeto a todo lo que recibió durante su etapa en Heliópolis. "Si estoy donde estoy es gracias al Betis", asegura.

El duelo está previsto para el próximo 9 de diciembre en La Cartuja y supondrá el regreso de Jesús Rodríguez y Assane Diao a Sevilla para enfrentarse al club que les formó.

La Selección Española sub 21 también ocupa un espacio destacado después de su contundente victoria ante San Marino.

El combinado español se impuso por 0-13, en un encuentro en el que Carlos Espí firmó cinco goles y Pablo García consiguió un doblete. Una goleada que deja a España a un paso de cerrar su clasificación para el Europeo sub 21.

El resultado permite a la Rojita avanzar con paso firme en su objetivo y deja una de las imágenes más contundentes de la jornada internacional.