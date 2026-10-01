Jesús Rodríguez tiene claro qué haría si marca en La Cartuja: "Si estoy donde estoy es gracias al Betis"

El panadero, que "antes del sorteo estaba seguro" de que al Como le iba a tocar el cuadro verdiblanco, lo afronta "con mucha alegría, con la sensación de volver a casa", dejando claro que su ex equipo le está "eternamente agradecido" y que "va a ser un partido muy emotivo" para él

Acaba de arrancar su segunda temporada como jugador del Como 1907, que lo fichó hace dos veranos a cambio de 22,5 millones de euros fijos, seis más en variables (la mitad de fácil cumplimiento) y un 12,5% de cualquier plusvalía futura, nada descabellado teniendo en cuenta el rendimiento de Jesús Rodríguez, que integra durante este largo parón Fifa de tres semanas la convocatoria de la selección española sub 21, donde coincide con sus ex compañeros Manu González (reclutado de la sub 20 por la lesión del sevillista Fran González), Ángel Ortiz (que suple al también promocionado Iván Fresneda) y el ahora racinguista Pablo García.

El extremo, que suma cuatro goles y diez asistencias en 39 partidos oficiales a las órdenes de Cesc Fàbregas, repasa en una entrevista con 'Marca' varios detalles de la actualidad, con referencias al futuro y, por supuesto, también a su pasado bético. En estos dos planos se enmarca su visita a La Cartuja, subrayada en el calendario, del próximo miércoles 9 de diciembre a las 18:45 horas, correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions League, cuando el alcalareño y Assane Diao se reencontrarán con su ex equipo, del que salieron en mercados sucesivos para afrontar su actual aventura italiana.

"Segurísimo" de que iba a tocarles el Betis

"Antes del sorteo estaba seguro de que iba a tocar, segurísimo. Lo afronto con mucha alegría, con esa sensación de volver a casa, de jugar delante de la afición que me lo dio todo. Les estoy eternamente agradecido: si estoy donde estoy es gracias al Real Betis. Mi familia va a poder verme, mis amigos también. Va a ser un partido muy emotivo", apunta Jesús Rodríguez, que tiene claro qué haría si le toca marcar: "Hombre, soy del Como y quiero que gane el Como. Después, que el Betis gane todos los partidos de Champions. Si tengo que marcar, lo voy a hacer, porque soy del Como. Pero no lo celebraría por respeto a todo lo que me han dado".

Una referencia clara: Joaquín Sánchez

"Todos los que salimos del Betis, más siendo extremos, lo tenemos en mente. He visto quinientos mil partidos de Joaquín Sánchez, quinientos mil vídeos. Cruzártelo en la ciudad deportiva ya imponía: es una figura muy importante y lo admiro mucho", apunta quien no ha elegido el dorsal 17 en Italia por casualidad.

Un sueño hecho realidad

"Siempre he sido un chaval humilde, con los pies en el suelo. Me iba a dormir cada día con ese sueño de poder debutar algún día en Primera, y, si podía ser en el Betis, mejor. Esa temporada estaba en el Nervión, me lesioné cuando lo estaba haciendo muy bien y, al volver, me dieron la noticia de que el Betis contaba conmigo para la temporada siguiente. Fue una alegría inmensa. A partir de ahí, con trabajo, humildad y sacrificio, he conseguido todo. No me lo imaginaba, pero lo soñaba".

Su paso por el eterno rival hispalense

"Me echaron por varias cosas, y una sí que fue por bajito. Creo que fue en cadete de primer año. Luego pasé al Nervión y de ahí me fichó el Betis. ¿Rencor al Sevilla FC? No, ya está cerrado".