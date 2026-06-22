Jesús Rodríguez programa una cita con el Betis: "Sería un sueño volver a mi casa"

En sólo un año en la Serie A se ha destapado como estrella del Como 1907, ha estado "muy cerca" de ir al Mundial 2026 y en la 2026/2027 se estrenará en una UEFA Champions League que podría deparar el primer duelo ante el equipo de sus amores

Rozándolo con la punta de los dedos. Jesús Rodríguez se ha quedado muy cerquita de cumplir el sueño de cualquier infancia. Ha estado entrenándose con los 26 convocados por Luis de la Fuente al ser incluido en el grupo de refuerzo y para muchos debería estar en el Mundial 2026; debido a su gran temporada en el Como 1907 (4 goles y 10 asistencias en 36 partidos) y a los problemas físicos con los que llegan jugadores de la selección española como Nico Williams, Víctor Muñoz o Lamine Yamal. Todo ello, a pesar de que el canterano del Real Betis sólo tiene 20 años.

Con 19 añitos ya había debutado con la absoluta, después de convertirse en un fijo tanto en el primer equipo del Betis como en la selección sub 21 nada más cumplir la mayoría de edad. Además, en la 2026/2027 se estrenará en la UEFA Champions League tras el brillante cuarto puesto conseguido por el Como en la clasificación de la Serie A italiana.

La vida de Jesús Rodríguez se consume con una rapidísima combustión; pero el extremo alcalareño se afana en no despegar los pies del suelo y en mostrar máxima gratitud a ese trampolín que encontró en Heliópolis y al que no le quita ojo, pues en él se impulsa también su hermano Juan Rodríguez (17). Lo suyo es la precocidad y, en base a este carácterística, ha programado una cita muy especial con su amado Betis.

El sueño de la Champions y un posible duelo con el Real Betis

Para explicar lo que supuso para Jesús Rodríguez clasificarse para la Champions recuerda el primer día que su padre le regaló una videoconsola y lo primero que hizo fue ponerse a jugar un partido de la máxima competición continental. Ahora, la casualidad podría deparar un duelo entre el Como y el Betis. "Sería un sueño volver a mi casa y que toda mi familia pueda estar viéndome en el estadio... pero también sería un poco duro el hecho de enfrentarme al club que me ha dado todo. Tengo que hacer mi trabajo y ayudar al equipo, pero sería más duro marcarle un gol al Betis que a otro club", ha manifestado en una entrevista concedida a Diario de Sevilla.

"Para mí, el Betis lo es todo. Me ha dado el sueño que tenía desde que era chico y salía a la plazoleta a jugar pensando en hacerlo algún día en Primera división. Siempre le estaré agradecido de ello. A los béticos les digo que estoy muy agradecido por sus mensajes y por el apoyo. Les debo mucho". "Este año he visto muy bien al Betis. Pasó por tramos complicados, como en la eliminación de Europa League, que fue inesperada. En una convocatoria con la sub 21 estuve hablando con Antonio Raya -utillero verdiblanco- y le dije este año el Betis entraba en Champions al cien por cien. Tenía ese pálpito y se ha cumplido", ha añadido.

Hace balance de su primer año en el Como y de lo cerca que estuvo de ir al Mundial 2026

"La verdad es que ha sido un buen año. Los primeros meses diría que fueron difíciles, porque soy un chico familiar, muy de Sevilla, y me costó un poco adaptarme; pero es una ciudad muy tranquila y ha sido fácil. El italiano voy mejorándolo poco a poco y, a nivel futbolístico, también ha sido bueno, con cuatro goles y 10 asistencias. Para ser mi primer año fuera de casa, lejos de mi familia, en un fútbol que es muy distinto al de España... creo que no son malos números, pero sé que puedo dar mucho más y puedo elevarlos", ha prometido para la 26/27.

Por eso, ahora se centra en aprovechar las vacaciones para reponer energías y volver a tope: "Fui unos días con la selección y ahora estoy muy tranquilo, disfrutando de la familia. Ir al Mundial sí me habría hecho ilusión. He estado cerca, pero bueno, a seguir trabajando y a ver si hay suerte de disputar alguno en mi carrera".

"La verdad que soy un chico que no me marco esos sueños de decir 'Jugar el Mundial 2030'. Yo quiero disfrutar del fútbol, porque hubo momentos en los que dejé de disfrutar. Sobre todo, cuando te vienen baches o situaciones a las que no estás acostumbrado. Sólo busco mejorar cada día y dar mi mejor versión, porque así disfruto muchísimo jugando", ha señalado Jesús Rodríguez.