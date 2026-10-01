James Rhodes: de su intento de ayudar a Maricarmen a demostrar otra vez su profundo amor al Betis

Noticia estos días al reconocer Urbagestión, propietaria del inmueble de la anciana madrileña que ha sido desahuciada y ahora readmitida, que el británico quiso comprar el piso para mantener la renta antigua, desde La Cartuja anuncian que colaborará económicamente con su fundación

"Iba a tocar en el estadio con 55.000 personas y luego vino el COVID. Ez Abde es mi jugador favorito, después de Héctor Bellerín. Nelson Deossa tiene 'pelo Pantene', pero a otro nivel. Y mucho talento, como Ángel Ortiz... Marc Batra, el hombre más guapo del mundo del fútbol. No, es absurdo. Y cuando lo ves en persona estás como… Yo también, y soy heterosexual, pero tiene algo. Álvaro Valles ha hecho unas 'saves', unas paradas como de diez", bromeaba recientemente en una 'Xperience Caixabank' el pianista James Rhodes en un español forzado, con indudable acento 'british', demostrando su profundo amor por el Real Betis.

A sus 51 años y con tres bodas ya a su espalda, el artista demuestra también su carácter solidario cada vez que puede. Recientemente ha sido noticia al confirmar él mismo durante una entrevista con 'La hora de La 1' en TVE que intentó ayudar a Maricarmen, la jubilada que fue desahuciada y luego readmitida de su inmueble de toda la vida en Madrid. "Me ofrecí a comprar el piso para que ella pudiera vivir allí de forma indefinida", apuntaba el músico, mientras que un portavoz de Urbagestión, la empresa dueña del edificio, confirmaba ese interés (cifrado en 30.000 euros anuales, unos 2.500 mensuales), que no obtuvo respuesta, para mantener la renta antigua que pagaba la mujer de 87 años.

Con la Escuela Monsalvete en las Tres Mil Viviendas

Ahora, el Real Betis ha anunciado que James Rhodes colaborará con la Fundación RBB a través de una donación económica destinada a la Escuela Monsalvete, el proyecto sociodeportivo situado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla que desarrolla una labor fundamental con niños y niñas en un entorno con especiales dificultades sociales. El propio pianista ha explicado los motivos: "He pensado durante mucho tiempo en cómo colaborar con la Fundación de mi amado Betis y me parece que la Escuela Monsalvete es un sitio ideal para hacerlo. Sé profundamente que van a utilizar esta aportación para marcar la diferencia, ojalá bastante grande, con este colegio y con estos niños y niñas. Y para mí eso es lo único que importa".

Esta iniciativa refleja el compromiso personal del artista con la infancia y la importancia de generar oportunidades a través del deporte, la educación y la cultura. La donación permitirá respaldar la labor sociodeportiva de la Escuela Monsalvete, contribuyendo al trabajo que desarrolla diariamente con los pequeños que forman parte de ella. La colaboración se enmarca en la apuesta de la Fundación Real Betis Balompié por el deporte como herramienta de transformación social y por el desarrollo de iniciativas que favorezcan la inclusión y la igualdad de oportunidades, especialmente entre la infancia en situación de vulnerabilidad.