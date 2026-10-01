Durmisi, 32 años, el día de su retirada: "Gracias, Ángel Haro, por llevarme al club más genial del mundo"

Sus dos años como verdiblanco (entre 2016 y 2018) marcaron al lateral zurdo, que anuncia que cuelga las botas con un agradecimiento compartido a todos los que le abrieron las puertas alguna vez, pero especialmente al presidente de los heliopolitanos, que le hizo estrenarse en LaLiga

Han sido 13 años de carrera profesional, desde que en 2013 diera el salto desde los juveniles del Brondby, su club formador, al primer equipo. Enseguida, le llegó la oportunidad de firmar por el Real Betis, en concreto en 2016, permaneciendo dos temporadas de verdiblanco en la que fue su primera experiencia lejos de Dinamarca. Luego, llegarían Lazio, Niza, Salernitana, Sparta de Rotterdam, CD Leganés, CD Tenerife, Lodz, Nea Salamis y Amazonas. Sin equipo desde enero de este año, Riza Durmisi anunciaba este jueves que cuelga definitivamente las botas con un emotivo mensaje en sus perfiles oficiales de las redes sociales.

"Y ahora me ha tocado a mí; el cuerpo me dice que basta. ¿Quién habría pensado que un niño de Ishøj tendría una carrera así? He pensado mucho en lo que debía escribir, pero me sale mejor cuando lo hago desde el corazón. Me encanta el fútbol y ha sido mi vida desde que tenía 5 años. Pienso en ello cada segundo que pasa, ¡Vaya viaje! Estaré eternamente agradecido por todas las experiencias que he vivido, todos los conocidos y amigos para toda la vida. ¡Estoy orgulloso! Nací en Dinamarca y tengo raíces albanesas; mi debut inolvidable con Dinamarca contra Albania fue totalmente ambivalente, entendía a ambos equipos, igual que cuando la familia se reunía en casa", comienza.

Y sigue, centrándose en su internacionalidad... y en el Real Betis: "23 partidos que nadie me podrá quitar. Podría escribir una novela, pero lo intentaré con pocas palabras. Gracias a Morten Olsen por darme la oportunidad de debutar; gracias a Thomas Frank, el mejor entrenador, que impulsó mi carrera y me convenció de seguir en el Brøndby cuando estábamos en casa de mi madre en Ishøj y me preparó mi tarta de fresas favorita; sin ti, este sueño nunca se habría hecho realidad, ¡nunca lo olvidaré! Gracias, señor presidente Ángel Haro, por traerme al club más genial del mundo, el Real Betis Balompié; gracias, Igli Tare, por mi etapa en el Lazio. Gracias, Jan Bech, que vives y respiras por el club que más amo. Gracias a mi familia, que ha estado a mi lado en las buenas y en las malas; este viaje ha sido fantástico. Ahora toca disfrutar de mis maravillosas hijas, Elena y Noela; necesitan a su padre".

Dos goles al eterno rival, uno de ellos en el histórico 3-5

Aterrizó Riza Durmisi en el Real Betis el verano de 2016, el primero con Ángel Haro como presidente y José Miguel López Catalán como mano derecha. Fue, de hecho, de los primeros fichajes de la nueva dirigencia con plenos poderes. Fue ése un curso convulso, que arrancó con Gustavo Poyet en el banquillo y terminó con Alexis Trujillo de forma interina, tras otra breve etapa de Víctor Sánchez del Amo. Luego, en la 17/18, ya fue importante para Quique Setién. En total, han sido 54 partidos y más de 4.700 minutos como heliopolitano, con 3 goles (el más importante, en El Gran Derbi del Día de Reyes de 2018 en Nervión, el 3-5, aunque marcó en otro duelo cainita) y 8 asistencias.