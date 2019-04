Durmisi: "En la ida salté como un loco con el gol de Joaquín"

Se le escapa varias veces la primera persona al referirse a su ex equipo durante la conversación que mantiene con ESTADIO Deportivo, un lapsus que acaba por no corregir, justificándolo con vehemencia ("¡es que soy bético!") y dejando claro que ha visto "todos los partidos" de los de Setién de esta temporada, muchos en directo y otros en diferido: "Por desgracia, el derbi no podré seguirlo por televisión, pues a las 20:30 horas visitamos al Milan. Es de esos encuentros que no te puedes perder. En la primera vuelta, salté con el gol de Joaquín al final como si estuviera loco. Para los que hemos estado ahí, es una emoción que no se puede explicar sólo con palabras".

Riza Durmisi (Copenhague, 1994) únicamente vistió dos temporadas de verdiblanco, lo que no es óbice para una identificación con las trece barras que comparte con otros neófitos, terminando todos 'colgados' de la ciudad y de la institución. "Estoy enamorado de Sevilla. Por el fútbol y por la gente, que es muy cariñosa. Seguro que, cuando me retire y todo esto acabe, viviré allí", sentencia el danés, un auténtico especialista en derbis. De hecho, dos de sus tres goles en LaLiga fueron al eterno rival (10 en total como profesional), una suerte de la que se siente orgulloso: "Marqué pocos, pero los más importantes (más risas). Al principio, cuando llegué, paseaba por el centro de Sevilla y no me conocía nadie. Tras marcar en el derbi del Benito Villamarín (el del 1-2, de falta directa), no podía ni andar, porque la gente me paraba para abrazarme, felicitarme y hacerse fotos conmigo. Tuve la suerte de marcar otra vez, en el último que jugamos en el campo del Sevilla (el del 3-5). Como digo, es muy difícil explicar con palabras lo que se experimenta en ese momento. Me hicieron sentir que entraba en la historia del club en cierta forma, modestamente. Aún me lo recuerdan por las redes sociales los béticos".

Para Durmisi, sus ex "tienen un equipazo, con grandes jugadores. Empezaron muy bien, jugando muy buen fútbol, pero en los últimos partidos han perdido puntos que no debían volar. Empezó con un 0-3 ante el Levante... Ningún partido es fácil en LaLiga, pero en casa hay que hacerse fuertes. De todas formas, están cerca del objetivo y, aunque queda poco, con confianza, humildad y trabajo, van a llegar a tiempo. Si son fieles al estilo de jugar tan atractivo que tienen, se puede lograr".

Porque el zurdo no guarda ningún rencor a Quique Setién, cuya filosofía aprueba y apoya: "A mí me encanta cómo juega Setién. No tendría que cambiarla. ¿Las críticas? Ha jugado tres competiciones y tenido que hacer muchos cambios. No es fácil mantener el nivel cuando los jugadores cambian. Pero ese equipo tiene mucha calidad y sabemos que esa forma de jugar nos dará mucho en el futuro. Setién ha metido mucha energía nueva y positiva en el Betis. No soy el que manda, pero, para mí, sería genial seguir con este estilo aunque no continuara él en el banquillo. Hemos ganado estos dos años a Barcelona, Real Madrid y Milan en su campo, le metimos cinco al Sevilla en el suyo, nos clasificamos a la primera para competiciones europeas, después de estar a punto de bajar el anterior... Estamos en el camino. No se hace un equipazo en un solo año. Paciencia".

Volviendo al derbi, el actual carrilero de la Lazio opina que "es difícil concienciar a los nuevos de lo que es un derbi, porque se trata de mucho más que fútbol", algo que el sevillano lleva "en la sangre, desde antes de nacer". Por eso, a Gio y compañía les diría "que lo tienen que vivir en el campo, pero también fuera". Y es que el partido paraliza la ciudad mucho más que noventa minutos: "Sentía el derbi desde una semana antes. Todo el mundo hablaba de eso. Te paraban por el centro de Sevilla y te lo explicaban, te animaban, te pedían que lo dieras todo, que la temporada pasaba por ganar esos dos encuentros. Es mucho más que fútbol, mucho más de lo que significa en otros lugares. El apoyo de los aficionados es brutal, especial. La gente llora cuando ganas y cuando pierdes. Sienten el fútbol como yo".

Admite el danés que echa de menos esto: "Me dio mucha pena irme. Tenía mucho más que dar. No tenía que acabar así, pero, a veces, tienes que mirar al futuro, y, para mi carrera, ése era la Lazio. A Setién no le gustaba del todo mi forma de jugar; iba a ser suplente de Junior. ¿Visto lo visto, habría jugado más por las lesiones? Quizás sí, pero tenía que salir para mejorar. Ojalá un día pueda volver a España y demuestre lo que he mejorado. Tengo que respetar los cuatro años que me quedan de contrato aquí, pero no cierro ninguna puerta. Ya veremos lo que me depara el porvenir".

De momento, a Durmisi no le ha ido en Italia "como quería", porque no ha "jugado mucho (685', repartidos en 16 partidos)". En parte, por las lesiones: "Pensaba que, por lo que pagaron por mí siendo lateral, iba a tener más minutos. Pero vamos a esperar que la temporada que viene sea mejor. Tengo muchas esperanzas. Me vine a Italia porque soy un lateral muy ofensivo y sabía que aquí, con un fútbol más táctico, puedo aprender y mejorar posicionalmente; así, seguramente, no tendré límites y podré romperla aquí después de las vacaciones de verano. La verdad es que, cuando estaba en mi mejor momento y pensé que sería ya titular indiscutible, casi me rompo el codo y me quedé fuera un mes. Me perdí muchos partidos. Nunca tuve 4-5 seguidos de entrenarme bien. Alternaba algo pequeñito, como una dolencia en los isquios. Pero a estoy totalmente recuperado y deseando jugar".

Para el derbi de este sábado, Riza es optimista: "Será un partido difícil, porque el Sevilla es muy buen equipo, siempre luchando por Champions o Europa League. Si mantenemos la tranquilidad y la confianza en nuestra forma de jugar, no nos van a quitar el balón y les haremos mucho daño con nuestro fútbol".

Sus jugadores favoritos del Betis

Además, destaca a cinco béticos: "No recordaba a Pau López tan bueno como lo he visto. Ha dado muchos puntos esta temporada. Con respeto al resto, Feddal me da mucha confianza, defiende muy bien; no sólo por ser mi hermano y mi mejor amigo. Y ya marcó también allí al Sevilla. Canales ha sido clave con Lo Celso esta temporada. Y Tello me ha sorprendido como carrilero, dando muchas asistencias".