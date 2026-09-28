Luis García Plaza impone un "lavado de cara" en el Sevilla y advierte a Rubén Vargas: "Si no corre, no jugará"

Repasa de manera pausada el frenético arranque de curso: muchos cambios en una planificación que se alargó hasta el último minuto del mercado (Fofana), numerosas salidas deseadas y llegadas que se han ido acoplando muy bien, máxima sintonía con la entidad y con un quinto puesto que obliga a preguntar si esta plantilla da para aspirar a algo más que a tener una permanencia tranquila

En el Sevilla FC por fin corren días tranquilos con debates sosegados y con máxima tranquilidad clasificatoria después de un magnífico arranque de temporada con 13 puntos que le tienen en un meritorio quinto puesto, haciendo que se oigan voces en las que se pronuncia la palabra Europa aún con la boca pequeña. Feliz por ver cómo la afición disipa su hastío permanente para recuperar trazas de ilusión pone muy contento a un Luis García Plaza que se conforma con completar un "sin sufrimiento", aunque admite estar "muy contento" con la plantilla que se ha confeccionado. Ha sido "muy duro" tener que hacer tantos descartes y el mercado de fichajes le generó bastante nerviosismo, pero a este primer parón ha llegado ya con un once muy reconocible en el que es pertinente preguntarse '¿Hay cabida para Rubén Vargas en la alineación titular?'.

En una extensa e interesante entrevista concedida al diario ABC, el técnico sevillista escapa por la tangente recordando que antes de responder a esa pregunta debe poder contar con Vargas, lo primero de todo, y luego el extremo suizo deberá trabajar al máximo para alcanzar el nivel suficiente como para optar desbancar a jugadores asentados por méritos propios como Miguel Sierra o Félix Correia. "Rubén sabe que, conmigo, si no corre no va a jugar", ha advertido el madrileño. Muy implicado en la planificación estival, lo primero que dejó claro a José Ignacio Navarro fue que nunca alineará a un futbolista que no sea de su gusto aunque el club decida contratarle de manera unilateral.

Un verano de muchos cambios en el Sevilla FC

"Era necesario pegarle un lavado de imagen al equipo y así se lo pedí al 'presi'. Lo hice nada más que se supo que la venta no se completaba. Al día siguiente nos reunimos y le dije las condiciones que yo ponía. Él las aceptó y ya me propuso el nombre de José Ignacio para empezar a trabajar", ha comenzado explicando García Plaza. "Siempre digo que cuando se cierra el mercado, mi plantilla es la mejor que puedo tener. Ya al final del curso pasado hubo rendimiento, pero había que mover el árbol y cambiar cosas. Hemos hecho un buen trabajo todos. Aunamos juventud y experiencia; pero sobre todo buscábamos ese hambre y esas ganas de gente que se quiera comer el mundo", ha añadido.

El duro trago de abrir la puerta y empujar para que haya salidas

"No ha sido fácil. Es duro tener que hablar con muchos jugadores con contrato en vigor para que salgan. Y también ha sido duro porque esto se iba alargando y la gente no salía. Y al final somos personas. Por una decisión deportiva no contamos con ellos y se lo tienes que explicar. Creo que se ha llevado lo más dignamente posible y que la mayoría ha aceptado su salida", ha repasado acerca de los 16 jugadores que han causado baja este verano. Algunos de ellos, viéndose apartados del grupo en la pretemporada.

Luis García Plaza no acepta fichajes que no haya pedido

"Si me traen a un futbolista que yo no quiero, no lo voy a poner. Al final, si no me gusta, no me gusta. Puedo entender que, dentro de las situaciones que se dan, un club me lleve a determinados perfiles que yo no conozco. No es fácil cuadrarlo todo, pero creo que me han dado perfiles más o menos de cómo quiero jugar. Estoy súper contento con la relación que tenemos José Ignacio y yo. Vamos de cara, que es lo más importante".

La delantera del Sevilla: Lucas Stassin, Robbie Ure e Isaac Romero

"Son diferentes. Con Isaac yo siempre he pensado que con otro delantero rinde mucho mejor y Lucas es un jugador muy intuitivo. Él me demuestra en cosas que es otro que le explicas dos ideas y te las coge, como Fofana. Se ha agarrado muy bien tácticamente al equipo y ahora tiene que crecer. Y para Robbie es un cambio muy grande. Viene de una liga muy modesta, donde el nivel es muy bajo. Él se dio cuenta el primer día en Bilbao. Tiene que seguir creciendo. Esperamos que vaya en progresión. Es una apuesta del club. Todos son jugadores que tienen que ir a más porque son muy jóvenes".

Rubén Vargas es un futbolista muy importante pero no tiene garantizado el puesto en este Sevilla

"Es un jugador que te da cosas diferentes, que incluso es bastante especialista en la plantilla. Por ejemplo, es muy bueno balón parado, que cuando no está 'Kocho' en el campo no tenemos un jugador realmente que sea especialista. Es un jugador que necesitamos. Ojalá este minidescanso nos sirva para que pronto esté con nosotros. Rubén nos puede dar algo diferente al equipo y ojalá le recuperemos", ha explicado un esperanzado Luis García Plaza.

Vargas hizo un gran Mundial con Suiza y, aunque contaba con su venta, a priori es uno de los principales activos de la plantilla. Eso no quiere decir que vaya a ser titular indiscutible, viendo el gran rendimiento colectivo: "Los futbolistas no son ajenos a la situación económica que vive el Sevilla FC y saben que se necesita vender. Ha sido un poco convulso el final del verano, pero gracias a Dios el equipo ha funcionado sin él hasta ahora. Pero quiero añadirle más azúcar al pastel y ojalá lo recuperemos, porque creo que es un jugador diferente a los jugadores que tenemos. Pero Rubén sabe que como no corra, conmigo no juega. En esta manera de jugar, y con cinco cambios, tenemos que correr mucho".