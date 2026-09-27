Atlético Central 2-0 Sevilla Atlético: El otro 'derbi' frena a los nervionenses

El filial sufre la primera derrota del curso lastrado por un gol tempranero y un 2-0 al descanso del que no se supo reponer pese a disfrutar de varias ocasiones para haberse metido en el partido

El Sevilla Atlético sufrió la primera derrota de la temporada en el otro derbi sevillano de Segunda RFEF al caer por 2-0 en su visita al recién ascendido Atlético Central. Partido resuelto en la primera parte merced a los dos tantos de José Antonio, reflejo de la mayor efectividad de los locales, capaces de frenar el caudal ofensivo nervionense.

El encuentro se puso cuesta arriba para los sevillistas muy pronto debido a una puesta en escena en la que se mostraron más impetuosos los anfitriones, lo que se tradujo en un castigo tempranero.

Jarro de agua fría a los seis minutos

No en vano, en el minuto 6 del choque, José Antonio inauguró su cuenta al rematar en el segundo palo un buen dentro desde la derecha, lo que mandaba al traste la idea inicial de Diego Galiano, obligado desde el principio a cambiar el plan en busca del empate.

Tardaron en reaccionar los sevillistas, pero cuando lo hicieron, en el ecuador del primer acto, estuvieron cerca de las tablas merced a dos acciones por ambas bandas, si bien faltó acierto en el remate tanto a Jesuly como a Aitor Caballero.

Desventaja de dos goles al descanso

Sin embargo, cuando el filial parecía más cerca de neutralizar el tanto, el Atlético Central no perdonó a la media hora de juego y de nuevo José Antonio cazó un balón en el área tras un servicio desde la banda para abrir brecha en el marcador. Un golpe duro con el que se alcanzó el descanso y se convirtió en un lastre ya insalvable para los nervionenses.

Aun así, el Sevilla Atlético, que arrancó la segunda mitad con cambio de sistema y dos puntas, lo intentó con las entradas de Ibra y de Marc Fernández, y llegó a disponer de hasta tres ocasiones, con remates de Ilker Villar y un disparo lejano de Jesús Cruz. Sin embargo, ante un rival bien pertrechado, no logró meterse en el partido y sufrió la primera derrota del curso para quedarse con siete de 12 posibles tras cuatro jornadas.

Ficha técnica:

Atlético Central: Santos; Soler, Raúl Navas, Pedro Bornes, Álex Martínez; Pablo Osborne (Juan Gómez, 81'), Sachetti, Fausto Tienza (Condán, 59'), Hugo Esteban (Quini, 81'); Manuel Gavilán (De las Marinas, 59'), Juan Antonio (Nacho Saiz, 72').

Sevilla Atlético: Rafa Romero; Adrián, Mario Díaz, Jalade (Jesús Cruz, 65'), Valentino (Marc Fernández, 46'), Chumachenko (Ibra, 46'), Nico Guillén, Jesuly, Aitor Caballero, Lóciga (Eric Alcaide, 65') e Iker Villar (Pedraza, 82').

Goles: 1-0 Juan Antonio (32'); 2-0 Juan Antonio (36').

Árbitro: Jorge González Sánchez (comité andaluz). Amonestó a Manu Gavilán, Sachetti, De las Marinas, Mario Díaz y Jesús Cruz.