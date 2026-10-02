El Top 10 de sueldos de los seleccionadores nacionales: Luis de la Fuente da un paso al frente

El entrenador de la Selección Española, quien recientemente ha renovado hasta el verano 2032, se ha convertido en uno de los técnicos mejor pagados. Una clasificación que actualmente lidera Carlo Ancelotti, quien se embolsa un total de unos 10 millones de euros por llevar las riendas de Brasil

El fútbol de selecciones goza de una buena salud y eso se ve reflejado en los sueldos de los entrenadores que cada vez están mejor remunerados y, por tanto, son reconocidos y respetados por las federaciones nacionales que no reparan en gastos a la hora de pagar lo máximo que puedan por tener buenos técnicos. Eso se ve en la tabla de sueldos de los seleccionadores actuales en donde el Top 10 actual gana bastante dinero. Una clasificación en donde se cuelan nombres ilustres como Luis de la Fuente, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Zinedine Zidane o Xavi Hernández.

TOP 10 de salarios de seleccionadores nacionales

El entrenador de selecciones nacionales mejor pagado del mundo, según ha publicado Bild, es Carlo Ancelotti. El italiano se embolsa unos 10 millones de euros por dirigir a Brasil a la cual ya lideró en el Mundial 2026 en donde cayó en octavos de final contra la Noruega de Erling Haaland. El transalpino fue la gran apuesta de Brasil ya que Ancelotti venía de ganarlo prácticamente todo con el Real Madrid y le tuvo que pagar acorde de su elevado caché.

En la segunda posición se encuentra Jürgen Klopp quien ha sido fichado por Alemania para reflotar el proyecto deportivo del equipo germano que lleva varios años en los que no tiene buenos resultados en grandes torneos. El ex técnico del Liverpool gana unos 7 millones de euros. No muy lejos de él, en la tercera posición, no muy lejos del germano se sitúa Mauricio Pochettino que entrenando a la selección de Estados Unidos se embolsa un total de 6,8 millones de euros.

La cuarta plaza es para Thomas Tuchel que gana 6 millones de euros por dirigir a Inglaterra. El entrenador alemán, a pesar de no haber cumplido con las expectativas en el Mundial 2026 por su mala actuación contra Argentina, sigue al frente de la escuadra de los Three Lions.

En quinta posición aparece Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española. El técnico riojano ha dado un salto adelante en esta particular clasificación después de haber renovado hasta el año 2032. Luis de la Fuente ve reconocido así sus éxitos con el combinado nacional y ahora gana unos 5 millones de euros.

En la sexta plaza está Jorge Jesús, entrenador de la selección de Portugal quien además está ahora en primera línea de actualidad por su conflicto con Cristiano Ronaldo. El portugués se ha hecho cargo del combinado de su país natal y se embolsa unos 4 millones de euros. En séptima posición aparece uno de los nuevos seleccionadores como es Zinedine Zidane que ahora entrena a Francia y gana unos 3,6 millones de euros.

En la octava posición está Xavi Hernández que gana unos 3 millones de euros por dirigir a Países Bajos. El catalán ha aceptado el reto de intentar llevar al éxito a un combinado que ha perdido tres finales de Mundiales. Cierra este Top 10 particular Lionel Scaloni, de Argentina, y Ralf Ragnick, de Austria, rondando ambos los 3 millones de euros aproximadamente.