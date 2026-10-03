República Checa - España: alineaciones, horario y dónde ver hoy en TV el partido de la Nations League

España afronta ante la República Checa su tercera jornada de la Nations League con el objetivo de prolongar su pleno de victorias; los de Luis de la Fuente llegan lanzados tras imponerse a Inglaterra y Croacia

El Carlos Tartiere de Oviedo acoge este sábado, a partir de las 20:45 horas,un nuevo capítulo de la Nations League. España pone a prueba su buen momento ante una República Checa que llega con la necesidad de sumar y que tendrá enfrente a una selección que ha comenzado la competición con paso firme.

La campeona de Europa y del mundo ha firmado un inicio inmejorable en el Grupo A3. Seis puntos de seis posibles y siete goles a favor después de las victorias ante Inglaterra, por 2-3 en Wembley, y Croacia, por 4-1. Un balance que permite a La Roja afrontar el encuentro desde el liderato y con la confianza reforzada.

Enfrente estará una República Checa que todavía no ha conseguido puntuar. El conjunto dirigido por Santi Denia, precisamente un viejo conocido del fútbol español, necesita cambiar la dinámica después de sus dos primeros compromisos. El técnico español conoce bien el talento que tiene delante y ya ha advertido del peligro que supone enfrentarse a una selección con tantos recursos ofensivos.

Rotaciones obligadas en España

Luis de la Fuente tendrá que gestionar los esfuerzos de una plantilla que afrontará un calendario exigente. España volverá a jugar el próximo martes ante Croacia, circunstancia que puede provocar cambios en el once inicial.

Las lesiones y las ausencias también condicionan los planes del seleccionador. Ferran Torres, Nico Williams, Alejandro Grimaldo, Eric García y Pedro Porro no estarán disponibles. A ellos se suma Fabián Ruiz, que abandonó la concentración por motivos personales.

La situación abre la puerta a futbolistas con menos minutos y podría provocar una alineación algo diferente a la habitual. La presencia de jugadores como Rodri, Pedri, Zubimendi, Dani Olmo o Lamine Yamal, no obstante, garantiza un importante caudal de talento sobre el césped.

Precisamente Lamine Yamal será uno de los grandes focos de atención. El extremo vuelve a ser una de las principales amenazas de España y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno puede convertirse en uno de los argumentos ofensivos más importantes de La Roja.

La República Checa busca la reacción

Santi Denia afronta un partido especial ante una selección que conoce a la perfección. El técnico español pretende que su equipo compita desde el orden y aproveche sus oportunidades cuando consiga recuperar el balón.

La República Checa podría apostar por un 4-2-3-1, con Kovář bajo palos y una línea defensiva formada por Chaloupek, Hranáč, Krejčí y Sláma. Por delante, Červ y Sadílek asumirían la responsabilidad de dar equilibrio al centro del campo, mientras que Radosta, Bucha y Lingr buscarían conectar con Hložek en ataque.

El conjunto checo tendrá que minimizar los errores ante una España especialmente peligrosa cuando consigue instalarse en campo contrario. La presión tras pérdida y la circulación rápida del balón serán dos de las claves para intentar frenar el dominio español.

Un historial favorable a La Roja

Los precedentes también sonríen a España. Ambas selecciones se han enfrentado en siete ocasiones, con cinco victorias españolas y dos empates. La República Checa todavía no ha conseguido derrotar a La Roja.

Sin embargo, el precedente histórico tendrá poco peso cuando el balón eche a rodar. España parte con el objetivo de mantener el liderato y seguir construyendo una Nations League perfecta, mientras que los checos afrontan el encuentro como una oportunidad para recuperar terreno en el grupo.

¿Dónde seguir y ver en directo el España - República Checa?

El partido entre República Checa y España, correspondiente a la tercera jornada de la Nations League, podrá seguirse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE.

El encuentro comenzará a las 20:45 horas y también podrá verse online mediante RTVE Play así como en nuestra web www.estadiodeportivo.com.

Posibles alineaciones

República Checa: Kovář; Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Sláma; Červ, Sadílek; Radosta, Bucha, Lingr; Hložek.

España: Unai Simón; Marc Pubill, Laporte, Le Normand, Cucurella; Zubimendi, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo.