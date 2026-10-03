Fabián, baja de última hora en la selección española

El centrocampista sevillano viaja de urgencia a París para asistir al nacimiento de su primer hijo

Fabián se marcha de la selección española justo antes de enfrentarse a la República Checa de la Liga de Naciones por una buena causa. El centrocampista del PSG ha dejado la concentración del combinado nacional en Oviedo para desplazarse a París, donde asistirá al nacimiento de su primer hijo.

El jugador palaciego abandonó la expedición justo antes del encuentro que se celebra en el Carlos Tartiere, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicara su salida hacia la capital francesa. Por el momento, el organismo federativo no ha aclarado si el centrocampista sevillano volverá a incorporarse al grupo de cara al último compromiso de esta ventana internacional, que España disputará el próximo martes, día 6, frente a Croacia en Split.

La marcha de Fabián se suma a las bajas que ya acumula la selección por problemas físicos. Ferran Torres, Nico Williams, Alejandro Grimaldo y Eric García han abandonado también la concentración debido a distintas molestias. A ellos se añade Pedro Porro. El defensa del Tottenham fue descartado por lesión antes de incorporarse al equipo nacional.

Todos ellos fueron sustituidos salvo Nico Williams, cuya ausencia se anunció este jueves y al que Luis de la Fuente decidió no cubrir. Sí lo hizo un día después con Ferran Torres, aunque en parte para ver a Carlos Espí, al que menos conoce y que había logrado cinco goles el día anterior con La Rojita.

La previsión es que Fabián hubiera sido suplente

Lo normal, no obstante, es que Fabián Ruiz no hubiera jugado ante los checos o que, en el caso de que lo hubiera hecho, habría sido saliendo desde el banquillo. El futbolista de Los Palacios fue titular en los dos primeros partidos de este parón, ante Inglaterra y Croacia, y en este tercer encuentro el técnico riojano ha hecho una revolución absoluta y ha refrescado el plantel para vérselas con los checos. Sólo repite Lamine Yamal, que es la gran atracción y que se ve en condiciones de seguir acumulando minutos.

"Cualquier puede jugar. Hay que dar energía en algunas demarcaciones. Es exigente jugar en diez días cuatro partidos. Es tremendamente exigente. Hemos demostrado que anteponemos la salud del futbolista", señaló De la Fuente tras el partido de Sevilla, anticipando cuál iba a ser su decisión en la capital asturiana.

Fabián, candidato al Balón de Oro tras ganarlo todo este año, ha ido ganando protagonismo con la selección española en los últimos años. El centrocampista ya se convirtió en una pieza habitual desde Luis de la Fuente tomó el mando en el combinado español y tuvo un papel destacado en la conquista de la Eurocopa 2024, torneo en el que participó en seis encuentros. Sin embargo, su consagración llegó en el Mundial 2026, donde fue el pilar ofensivo, junto a Dani Olmo y Oyarzabal, en el que basó el juego el equipo español. Precisamente, en la final del Mundial alcanzó los 50 partidos como internacional.