Tras detener a cuatro aficionados del Sevilla el mismo día del partido, este viernes ha sido detenido un quinto, hincha del Levante, aunque la invesigación policial sigue abierta para intentar identificar a más participantes

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Valencia a un quinto hombre, de 38 años y seguidor radical del Levante UD, como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y participación en riña tumultuaria, por los altercados protagonizados por aficionados ultras del conjunto valenciano y del Sevilla Fútbol Club el pasado 12 de octubre en las inmediaciones del estadio Ciutat de València.

Los hechos ocurrieron sobre las 12:30 horas, pocas horas antes del encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA SPORTS, que enfrentó aquella noche a ambos equipos a partir de las 21:00 horas. Según las investigaciones policiales, en la reyerta participaron alrededor de un centenar de aficionados radicales, distribuidos en dos grupos de aproximadamente 50 personas cada uno.

La Policía Nacional recibió inicialmente un aviso sobre la presencia de unos 40 seguidores del Sevilla que mantenían una actitud agresiva en la zona de la Roda Norte de Valencia, en el entorno de la avenida Juan XXIII. Posteriormente, se produjo un enfrentamiento con otro grupo de aficionados radicales del Levante, que derivó en una pelea multitudinaria en la calle Santiago Rusiñol.

En la reyerta participaron alrededor de un centenar de aficionados radicales, distribuidos en dos grupos de aproximadamente 50 personas cada uno.

Durante la reyerta, que según testigos presenciales se prolongó durante aproximadamente dos minutos, los participantes se lanzaron diversos objetos, entre ellos sillas, botellas y elementos del mobiliario urbano. Muchos de ellos portaban palos y otros objetos contundentes, mientras que algunos acudieron con ropa oscura, capuchas y el rostro cubierto para dificultar su identificación.

El enfrentamiento llegó a ocasionar daños materiales en un establecimiento comercial situado en las proximidades del estadio. La intervención de agentes de la III Unidad de Intervención Policial (UIP), desplazados hasta la zona tras recibir el aviso de los altercados, permitió dispersar a los grupos y poner fin a la pelea. La actuación policial consiguió restablecer la tranquilidad en el entorno del recinto deportivo.

Los cuatro primeros fueron detenidos en el mismo estadio

En un primer momento, la intervención concluyó sin detenciones ni personas identificadas, ya que los participantes se habían dispersado antes de que los agentes pudieran localizar a los implicados. No obstante, la Brigada Provincial de Información de Valencia inició inmediatamente una investigación para identificar a los responsables de los incidentes y proceder a su posterior localización y arresto.

Como resultado de las primeras pesquisas, los agentes consiguieron localizar dentro del estadio, una vez iniciado el encuentro entre el Levante y el Sevilla, a cuatro de los presuntos participantes en la reyerta. Los cuatro, varones de entre 35 y 45 años y seguidores ultras del conjunto sevillista, fueron detenidos por su presunta participación en riña tumultuaria y desórdenes públicos.

Según trascendió tras aquellos arrestos, dos de los cuatro detenidos contaban con antecedentes por hechos de características similares. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial y el juez de guardia de Valencia decretó su libertad provisional, con la obligación de comparecer ante el juzgado cuando fueran requeridos y comunicar cualquier cambio de domicilio.

La investigación policial continuó después de estos primeros arrestos para tratar de identificar al resto de participantes en el enfrentamiento, entre ellos los seguidores radicales del Levante que habían intervenido en la pelea.

Las pesquisas han permitido finalmente identificar, localizar y detener sobre las 9:45 horas de este viernes en Valencia a un quinto implicado, un hombre de 38 años que sigue al conjunto granota. A este último arrestado se le atribuyen presuntamente los delitos de desórdenes públicos y participación en riña tumultuaria.

Con esta nueva detención, ascienden a cinco las personas arrestadas por su presunta participación en los altercados, cuatro seguidores ultras del Sevilla y uno del Levante. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo sucedido e identificar a otros posibles participantes en la reyerta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.