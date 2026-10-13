Los incidentes entre las aficiones de Levante y Sevilla siguieron en el estadio: tres detenidos, 30 identificados y cinco nervionenses denunciados

"Había madres con los niños pequeños corriendo por el parque, señores mayores por el medio..."; "Me parece una vergüenza porque aquí venimos a divertirnos, a pasar un buen rato con los amigos, con los niños y en familia", denuncian testigos presenciales.

El partido que cerraba la jornada 8 en LaLiga EA Sports disputado en la noche del lunes por Levante UD y Sevilla FC ha dado que hablar por muchos motivos. Principalmente, por la locura en un tiempo añadido de 14 minutos en el que se pasó del 1-2 al definitivo 3-3 y en el que se vio una controvertida expulsión de Isaac Romero.

El delantero lebrijano vio la segunda amarilla por mandar callar a una grada que no paraba de lanzar objetos en unos minutos de mucha tensión en el Ciutat de València. El estadio granota estaba fuertemente blindado después de que en las horas previas el choque se registrasen lamentables incidentes violentos entre aficionados de ambos equipos.

La Policía Nacional confirma cinco denuncias a aficionados del Sevilla FC

La Policía Nacional ha informado este martes de que en el margen de sus actuaciones en la zona levantó cinco actas sancionadoras a aficionados del Sevilla FC antes y durante el encuentro por posibles infracciones de la ley del deporte. Además, ha anunciado que está investigando la multitudinaria pelea entre seguidores de ambos clubes en las inmediaciones del estadio horas antes del inicio del choque para tratar de identificar a los más de 70 implicados. De hecho, los medios locales hablan de que ya habría unos 30 localizados y tres detenidos.

En este sentido, según han informado fuentes policiales a la Agencia EFE, tres de esas cinco actas se levantaron por acciones en el exterior del estadio. Las otras dos se produjeron en situaciones provocadas que se dieron ya en el interior del recinto. Todas ellas fueron a seguidores del Sevilla FC, después de que la Policía Nacional accediese a la zona acotada para la afición visitante tras recibir una denuncia de seguidores del Levante UD que aseguraban estar recibiendo botellazos lanzados desde esa grada.

El árbitro recogió en el acta el lanzamiento de objetos de la afición del Levante UD

Además, el colegiado aragonés Adrián Cordero Vega reflejó en el acta árbitral del partido que en el minuto 95 -tras la consecución del momentáneo 2-3 por parte del Sevilla FC- tuvo que detener el partido uno minutos después de que "aficionados del club local identificados por el color de sus camisetas, lanzaron multitud de botellas de plástico, vasos y otros objetos a la zona de celebración del gol sin llegar a impactar ninguno de ellos".

Testigos presenciales narran el pánico generalizado y muestran hartazgo: "Es una vergüenza"

La Brigada Provincial de Información investiga la pelea que se produjo en la mañana del lunes en las inmediaciones del estadio y en la que participaron al menos 70 personas, "algunas de ellas armadas con palos y muchas de ellas con el rostro tapado y en la que se lanzaron piedras y otros objetos".

"Había madres con los niños pequeños corriendo por el parque, señores mayores por el medio... son cosas que no van con el fútbol", denunciaba un seguidor del Levante que presenció los hechos en el diario A punt. "Me parece una vergüenza porque aquí venimos a divertirnos, a pasar un buen rato con los amigos, con los niños... Aquí venimos en familia y esto es vergonzoso", denunciaba otro testigo de estos graves altercados que, por supuesto, no pueden manchar el comportamiento ejemplar de la mayoría.

Los entrenadores de Levante y Sevilla condenan la violencia

"No sé, nos han comentado que ha pasado algo en la mañana y yo lo único que puedo hacer es condenar cualquier violencia. Creo que la violencia está fuera del deporte y de la vida. No lo entiendo. No hay ninguna rivalidad entre clubes", respondía el técnico del Sevilla FC, Luis García Plaza.

Por su parte, su homólogo en el Levante, Luís Castro, aseguraba no haber sido consciente de nada: "Dentro del terreno de juego no he prestado mucha atención. No ha sido un partido antideportivo. Solo hay un gol de ellos en el que un jugador va a celebrar hacia nuestra grada. Es normal que cuando vas a festejar lo hagas con los tuyos y no con los otros. Puede pasar. Pero, quitando eso, no me acuerdo de haber visto mucha tensión".