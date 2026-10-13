Carlos Alcaraz anuncia que será padre por primera vez

El joven jugador platense será padre con 24 años después de que lo anunciara en las redes sociales con un guiño a Gimnasia

El conocido jugador de La Plata Carlos Alcaraz ha sorprendido a sus seguidores con un anuncio en su cuenta de Instagram con el que ha confirmado su próxima paternidad junto a su pareja. Y lo ha hecho con una foto que deja claro su sentimiento por el Gimnasia argentino, club de que es un fiel seguidor pese a no haber jugado nunca allí.

El actual centrocampista del Everton, de 23 años, publicó una camiseta con el número 22 del Gimnasia que tenía el nombre de: 'Papá'. Alcaraz se formó en las de Racing y de ahí saltó al fútbol inglés muy joven (Southampton) antes de pasar al Everton previas cesiones a la Juventus y al Flamengo. No está teniendo muchos, pero al menos ya se ha llevado una alegría en la presente temporada.

Esta noticia social no es la única que ha trascendido en el fútbol inglés en las últimas horas, donde se ha aparcado todo el lío formado por la posible sanción al Manchester City para centrarse en las competiciones europeas, donde tienen muchos representantes.

Gabriel JJ se desmarca con unas peticiones inasumibles

Si el City acapara la atención últimamente en cuanto a clubes, el que se lleva la palma entre los jugadores es un futbolista que sólo tiene 16 años y que tiene en jaque a media Europa. Gabriel JJ ha sido asociado en los últimos días a Bayern, PSG, Barça o Real Madrid después de que se declarara en rebeldía en el Manchester United.

Tras la presión de la joven perla del United, que se negaba a renovar, esta semana se han producido acercamientos y, según señala The Athletic, el problema está en las peticiones que ha hecho, que implican privilegios que un club no puede conceder: entrenar solo con el primer equipo, un salario anual superior al millón, llevar el dorsal 77 con el nombre 'Gabriel JR' y jugar al menos 20 minutos en tres partidos señalados.

El fútbol inglés quiere atrapar a Antonio Nusa

En cuanto al mercado, en Inglaterra nunca está cerrado del todo y la prensa británica no deja de sacar objetivos de cara a la ventana invernal que podrían provocar alguna nueva sorpresa en forma de traspaso millonario.

Es el caso de Antonio Nusa, que sobresale en el RB Leipzig y que tiene a varios equipos de la Premier League pendientes de él. Según Football Insider, Arsenal y Aston Villa han tomado la delantera de cara al mercado invernal, aunque no hay que descartar nunca al Newcastle.

Si el internacional noruego llegaría del exterior, el que ha llamado la atención de los poderosos del fútbol inglés es el lateral derecho Michael Kayode, internacional absoluto con Italia, que se está saliendo en el modesto Brentford y cuyo coste estaría entre 40 y 50 millones de euros.