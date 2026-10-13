Pedro Acosta, de acuerdo con las críticas de Marc Márquez: "El estrés que tenemos que soportar es demasiado alto"

El piloto de KTM se ha posicionado del lado del de Ducati después de que MotoGP haya abierto la posibilidad de multar a los corredores con 5.000 euros por no asistir a actos o eventos promocionales tal y como hizo Marc Márquez cuando no participó en la carrera de karts del Gran Premio de Japón

Los pilotos de mundial de MotoGP no están contentos con la organización debido a que se ha abierto la posibilidad de multar a los corredores con 5.000 euros cuando no asistan a un acto promocional. Uno de los más críticos ha sido Marc Márquez, quien se está jugando el campeonato del mundo con Jorge Martín, el cual ha encontrado un gran apoyo en Pedro Acosta, de KTM, quien en las últimas horas se ha mostrado también muy crítico con MotoGP.

Pedro Acosta se ha posicionado del lado de Marc Márquez en medio de las quejas del piloto de Ducati por la gran cantidad de eventos que hay en cada gran premio de MotoGP. "No estoy de acuerdo con que nos multen, sobre todo porque el campeonato no sabe en qué momento está el piloto. Estoy totalmente de acuerdo con que Marc Márquez no fuera al evento de karts en Japón, porque se está jugando algo mucho más grande", ha argumentado el murciano durante el Gran Premio de Indonesia.

A continuación, el piloto de KTM también ha explicado que a veces no pueden ir a los eventos. "Lo de los fans... entiendo que se cabreen; entiendo que hay veces que llegas, coges la moto y te vas, pero es que si alguien se ha caído y tiene que optar entre fans o recuperarse, va a ir a recuperarse. Vamos a poner el ejemplo de Raúl Fernández: tenía algo en la mano; si a ese tío da la casualidad de que, en vez de una fisura, de golpe se le parte un dedo frenando... ¿Cómo para una moto que va a 340 kilómetros por hora?".

Sobre este tema, Marc Márquez ha pedido que se hagan menos eventos publicitarios en medio de la disputa de los grandes premios. "Los pilotos somos los primeros que queremos que el deporte crezca, pero mi punto de vista como piloto, es que hay otras maneras de poder crecer sin forzar tanto, sin exigir tanto a los pilotos".

Pedro Acosta pide que haya acuerdo entre pilotos y MotoGP

Pedro Acosta, por otro lado, ha pedido que MotoGP y pilotos lleguen a acuerdos para que se hagan un mínimo de actos promocionales sin que ellos afecten al rendimiento de los pilotos en cada gran premio. "Entiendo que tengamos que ir a más cosas de las que estamos yendo; estamos pasando un poco del tema todos, pero creo que se tiene que ver la parte de atrás de lo que hay. Estoy muy en desacuerdo con las sanciones. Entiendo que se cabreen porque estamos yendo a pocas cosas, pero creo que tendríamos que buscar un punto medio".

El murciano ha explicado que si las cosas siguen en esta línea, los pilotos acabarán retirándose antes. "Los pilotos somos egoístas. Cada uno piensa en sus propios intereses y los equipos piensan en los suyos, también en los de su marca. Por eso, como dije el jueves, las carreras de los pilotos serán cada vez más cortas. Veremos a leyendas abandonar el paddock y ni siquiera querrán volver; el estrés que tenemos que soportar es demasiado alto, realmente demasiado alto. Espero que esta situación mejore y ese momento debería llegar, pero no creo que llegue nunca".