Marc Márquez responde a MotoGP por las posibles multas: "Hay otras maneras de poder crecer sin forzar tanto"

El piloto de Ducati no participó en la carrera de karts organizada por MotoGP en el Gran Premio de Japón. La organización tiene la idea de multar con 5.000 euros a todo aquel piloto que no participe en actos promocionales lo cual no le gusta demasiado al español

Marc Márquez no se calla ya ni una a estas alturas de su carrera deportiva y no duda en enfrentarse incluso a la organización de MotoGP debido a que al piloto de Ducati no le gusta absolutamente nada el tener que realizar muchos actos promocionales en medio de los Grandes Premios. El español no participó en la carrera de karts del pasado Gran Premio de Japón, mandó a un doble, y MotoGP está por la labor de multar con 5.000 euros a los pilotos que no vayan a estos eventos. Marc Márquez ha respondido de manera muy clara a la organización.

Marc Márquez está muy concentrado en ganar el mundial de pilotos de MotoGP que actualmente lucha con Jorge Martín. El piloto de Ducati se cuida al máximo y no quiere realizar esfuerzos extras para darlo todo en la pista.

Es por ello que, tras el Gran Premio de Indonesia, Marc Márquez se ha mostrado muy duro con la organización de MotoGP, oponiéndose a algunos actos que celebra la organización cada fin de semana. "Los pilotos somos los primeros que queremos que el deporte crezca, pero mi punto de vista como piloto, es que hay otras maneras de poder crecer sin forzar tanto, sin exigir tanto a los pilotos".

El piloto de Ducati, a continuación, argumentó sus razones por las que MotoGP debe cuidar más a los pilotos, señalando que la organización debe tratarlos mejor durante los Grandes Premios. "Estamos exigiendo mucho físicamente en pista, sobre todo. No es cada circuito, no es cada fin de semana, son momentos de fin de semana puntuales. Aquí, por ejemplo, ha hecho mucho calor en la parade, vienes del warm up, has salido sudado, reunión rápida, te cambias, parade, 20 minutos bajo el sol, el Hero Walk... Que sí, que mucha gente lo está trabajando todo el día, pero nosotros somos deportistas de élite y trabajamos para rendir al máximo. Como piloto, nuestra voluntad está en hacer crecer el deporte, pero con unos límites".

No parece que a Marc Márquez le asuste mucho la idea de pagar 5.000 euros de multa, tal y como informó Motorsport, si se salta o no está presente en un acto promocional futuro.

Marc Márquez, también muy crítico con los formatos de los Granes Premios de la próxima temporada

Las críticas de Marc Márquez no se han quedado ahí, ya que el piloto de Ducati también se ha mostrado molesto por el nuevo formato de Gran Premio de MotoGP de la próxima temporada en la que habrá una clasificación más para dirimir la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado.

A Marc Márquez no le gusta absolutamente nada esto porque será otro momento más de exigencia máxima. "Los pilotos hemos tenido poca información sobre ello, pero será más riesgo en pista, más tiempo de intensidad, más tiempo de adrenalina, más tiempo de desgaste mental".

El español es de los que opina que una sesión más de clasificación puede provocar mayor número de caídas y, por tanto, aumenta la posibilidad de lesiones.