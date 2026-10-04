Marc Márquez usa a su doble en Japón, se lleva una bronca de MotoGP y el catalán se justifica: "Estamos aquí para luchar por un campeonato, no para karts y cachondeos"

El piloto catalán ha sumado su quinto doblete y sexta victoria en las últimas nueve paradas del calendario. Está a dos puntos de Jorge Martín, quien sigue líder del Mundial tras haber soportado una gran presión en el Gran Premio de Japón

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer y por partida doble. Ha sumado un nuevo doblete a su cuenta personal, el quinto esta temporada, y ha vuelto a poner el Mundial de MotoGP al rojo vivo.

Tras conquistar su sexta victoria en las últimas nueve citas, el ilerdense se ha colocado a dos puntos de Jorge Martín. Pese a ello, el catalán sabe que va a tener que sudar de lo lindo para conquistar esta corona.

"Era muy importante tratar de estar cerca de los 37 puntos, estoy contento", dijo Marc al final del día. "La carrera ha sido dura, sobre todo detrás de Jorge, pero sabia que si me ponía delante podía tener buen ritmo. Cuando le he adelantado, me ha atacado pero he impuesto el ritmo y he podido hacer las dos últimas vueltas un poco más relajado", explicaba ante los medios de comunicación nada más bajar de su Ducati.

Motegi estaba marcado en rojo en su calendario, porque es de los trazados que se le da bien: "Al ataque voy a todas las carreras, pero en unas va mejor que otras. Desde ayer estaba cómodo con la moto, el neumático duro trasero de Austria (carcasa reforzada) nos hacia dudar un poco, pero hemos trabajo muy bien, hemos hecho un buen fin de semana, Lo hemos conseguido, 37 puntos este fin de semana y el siguiente, a por más".

Hubo un antes y un después en Motegi en la vuelta 11 curva nueve, cuando hubo un codo a izquierdas en el que Marc sorprendió a Martín: "En Motegi es difícil ir detrás de otro piloto con el rebufo en las frenadas, es complicado sacar los tiempos. Quería liderar en la primera vuelta, pero ya enseñe ayer las cartas (en la sprint) y hoy se las tenían aprendidas. Una vez he adelantado quería controla el ritmo de la carrera que yo quisiera, cuando Jorge se acercaba a 0.6 o 0.7 apretaba un poco más, pero jugando con ese pequeño margen, a ritmo de récord pero gestionando el riesgo de caída".

No obstante, cabe recordar que ya Márquez logró igualar en la table a 'Martinator', por lo que Marc prefiere no alzar las campanas al vuelo: "No, para nada, quedan seis grandes premios, falta mucho, un montón de carreras y situaciones, muchos circuitos y muy diferentes, diferente condiciones, intentaremos ser contantes. Desde Aragon lo hemos conseguido, ahora vamos a disfrutar esta victoria".

Además, ahora tocará Indonesia, donde Marc tendrá que luchar con la pesadilla del pasado año, donde Marco Bezzecchi le derribó causándole la lesión en el hombro que tanto le ha complicado la vida: "No he acabado nunca allí, este año será diferente, voy un poco optimista, luego ya veremos".

Marc Márquez se lo deja claro a los organizadores del Mundial de MotoGP

Uno de los eventos lúdicos que había preparado en el Gran Premio de Japón era una carrera de karts que se celebró, entre todos los pilotos de MotoGP, tras el Warm Up.

Marc Márquez decidió enviar un doble y la organización le ha echado un broncazo por saltárselo. Y tras lo ocurrido, el ilerdense se ha pronunciado al respecto: "Hay un poco una línea, evidentemente entiendo el show, pero estamos luchando por el campeonato no estamos aquí para cachondeos y carreras de karts dando vueltas. Para el warm up he dicho que necesitaba hielo, uno ha salido y ha dicho que molaría que enviara un doble, y lo hemos hecho. Me han tirado de las orejas, pero en este momento hay que ser egoístas y rendir al máximo cuando toca, que es en las carreras".