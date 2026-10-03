Jorge Martín le quita un récord a Marc Márquez en Motegi y le manda un mensaje directo a Ducati con una nueva 'pole position'

Si pensaban en Borno Panigale que la remontada de Marc Márquez estaba hecha, el madrileño ha dejado claro que piensa ir a por todas en el certamen nipón

El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), ha sumado su segunda 'pole position' consecutiva y un nuevo récord absoluto de MotoGP en la clasificación oficial para el Gran Premio de Japón, en el circuito 'Mobility Resort Motegi.

Martín fue el más rápido en Austria, después de haberlo sido en Países Bajos y Gran Bretaña, y logró la 'pole' en este mismo escenario en 2023, para sumar un total de 24 mejores clasificaciones de entrenamientos en MotoGP y 45 en el cómputo global del mundial de motociclismo.

Además, Jorge Martín ha establecido un nuevo récord absoluto de MotoGP al rodar en 1:42.371, que batió el tiempo del viernes de álex Márquez (1:42.811).

Tal y como sucediese el primer día con el japonés Ai Ogura, que vio como el motor de su Aprilia RS-GP echaba un preocupante humo blanco, al italiano Franco Morbidelli le pasó exactamente lo mismo a las primeras de cambio, con la mala suerte de que al abandonar la pista para no manchar el asfalto de aceite, dejó éste muy sucio de tierra, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja.

La adversidad de Franco Morbidelli iba a tener un precio muy alto a pagar, pues el italiano se quedaba con una sola moto para intentar lograr el pase de la primera a la segunda clasificación.

Una vez limpiada la pista, se reanudaron los entrenamientos libres previos a la disputa de las clasificaciones oficiales que establecen el orden en la formación de salida, en los que los dos pilotos oficiales de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, acabaron siendo los más rápidos, separados por escasamente 80 milésimas de segundo.

En el otro extremo de la sesión, el de los percances, hubo que reseñar los sufridos por el propio Ai Ogura, que regresó corriendo a su taller a por la segunda moto, o el del español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), que acabó en una muy retrasada decimoctava posición.

Y fue precisamente Ai Ogura el primero en dar muestras de su calidad al ponerse al frente de la tabla de tiempos de la primera clasificación, con un registro de 1:43.095, con apenas 52 milésimas de segundo de ventaja sobre el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Con el segundo juego de neumáticos nuevos, Ai Ogura mejoró en el primer, tercer y cuarto parcial para rebajar su tiempo en 1:42.883, a 72 milésimas de segundo del récord que ayer estableció el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) con 1:42.811.

Y, cuando Raúl Fernández estaba marcando parciales de vuelta rápida, se encontró con una bandera amarilla en el cuarto parcial, por la caída del surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que le obligó a abortar su intento, aunque con la posibilidad de hacer uno más, en el que acabó a ¡una milésima de segundo! de su compañero de equipo japonés.

Ellos fueron quienes lograron el pase a la segunda clasificación. Al principio de ésta, Ai Ogura se lo tomó con mucha clama, viendo las evoluciones de sus rivales sentado frente a los monitores de su taller, para comprobar que Alex Márquez volvía ser el más rápido con 1:42.878, que era cinco milésimas de segundo más rápido que el tiempo del japonés.

Pero por detrás, en su primera vuelta, Marc Márquez ya rodó en 1:42.481, nuevo récord absoluto de MotoGP y casi cuatro décimas de segundo más rápido que su hermano Alex, quien en su siguiente vuelta no desistió y se acercó a 65 milésimas de segundo, con 1:42.546.

Con algo menos de nueve minutos de calificación por delante y un solo juego de neumáticos nuevos, salió a pista Ai Ogura, mientras que Marc Márquez, por entonces, se encontraba en su taller haciendo el pertinente cambio de neumáticos en su Ducati.

No tardó en regresar a pista Marc Márquez, cuando Raúl Fernández rodaba más rápido que él en el segundo parcial, como también Jorge Martín.

Martín paró el cronómetro en 1:42.371, que batía por 110 milésimas de segundo el récord de Márquez, mientras que Fernández no conseguía su objetivo y se ponía cuarto.

Marc Márquez, en su nuevo intento de vuelta rápida, se iba fuera de la pista, aunque con la posibilidad de poder completar otra vuelta lanzada.

Hizo el primer parcial en vuelta rápida, no así en el segundo y el tercero, en éste por escasamente 9 milésimas de segundo, pero en el cuarto tampoco pudo y acabó segundo, a 110 milésimas de segundo, con Pedro Acosta en el tercer puesto.

La segunda línea será para Marco Bezzecchi, Alex Márquez y Fabio di Giannantonio, con Enea Bastianini, Raúl Fernández y Diogo Moreira en la tercera, y Johann Zarco, Ai Ogura y Fabio Quartararo en la cuarta.