Marc Márquez pasa la presión: "Pedro Acosta es el más rápido, en ritmo y a una vuelta"

El piloto de Ducati no se ve como el máximo favorito para ganar el Gran Premio de Japón de MotoGP que se disputa en el circuito de Motegi ya que ve al murciano de KTM como el más consistente tanto a una vuelta como en ritmo de carrera

A pesar de haber tenido una buena jornada de viernes en el Gran Premio de Japón de MotoGP que se celebra en el circuito de Motegi, Marc Márquez no quiere ser el favorito y le pasa la presión a Pedro Acosta quien seguramente esté en el mejor momento de su carrera deportiva después de haber ganado el Gran Premio de Austria hace unas semanas. El piloto de Ducati es cauto y se centra en la lucha por el mundial de pilotos en el que tiene una desventaja de 12 puntos sobre un Jorge Martín que no se ve tan fuerte como en otros fines de semana ya que sólo pudo ser octavo.

Marc Márquez reflexiona tras los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de MotoGP

Marc Márquez terminó en tercera posición en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de MotoGP. El piloto de Ducati se mostró satisfecho por el rendimiento a analizó el reasfaltado que ha sufrido el circuito de Motegi. "Fue bien. El nuevo asfalto funciona bien, el agarre es muy alto, con lo que hace que todo sea muy igualado. Hay que seguir trabajando porque hay que entender bien, sobre todo, el neumático trasero. Parece que el equilibrio de la moto cambia entre un neumático y otro, con lo que, por ahora, es momento de trabajar".

El español señaló que la clasificación será más importante que nunca debido a que el neumático tiene pocas vueltas en las que da el máximo rendimiento. "Mañana será una sesión de clasificación difícil, especialmente porque todo el mundo será muy rápido. El hecho es que aquí con el neumático trasero no sólo tienes una oportunidad. El neumático funciona muy bien durante 2-3 vueltas; esto hará que todo el mundo vaya muy rápido, porque lo más difícil del intento a una vuelta es ir a un solo giro. Aquí tienes más tiempo o más opciones para hacer el tiempo a una vuelta".

Marc Márquez no se ve como favorito para ganar el Gran Premio de Japón de MotoGP y apuntó a Pedro Acosta como el gran candidato para llevarse el triunfo en la prueba que inaugura la gira asiática. "Por el momento, Pedro Acosta es el más rápido, en ritmo y a una vuelta, comparado conmigo. Álex Márquez hizo un intento a una vuelta muy bueno con el neumático trasero blando, sufre un poco más con el medio, pero parece que los que usaron el blando fueron muy rápidos, con lo que mañana necesito probar el blando, pero a una vuelta, como vimos, están Bezzecchi, Ogura, Jorge Martín, que estuvo en todo momento ahí... los mismos de siempre".

Marc Márquez afronta este Gran Premio de Japón con 12 puntos de desventaja sobre Jorge Martín en la clasificación del mundial de pilotos de MotoGP. El piloto de Ducati está siendo el más regular en esta recta final de temporada y es el gran favorito para proclamarse campeón, pero para ello deberá superar a Jorge Martín que ahora mismo lidera.