Acosta eleva el tono contra Marc Márquez para justificarse con KTM: "Me voy porque soy español. Quiero ganar a Márquez con la misma moto"

El piloto murciano dio ese argumento al CEO de la marca austriaca cuando éste le preguntó los motivos de su fichaje por Ducati

Pedro Acosta se ha convertido en el piloto de moda en MotoGP después de su gran triunfo en el GP de Austria, que le permite afrontar la gira asiática desde este fin de semana con opciones aún de pelear por el campeonato del mundo.

Su rendimiento en las últimas carrera le ha hecho estar siempre delante con una moto, la KTM, inferior a las Aprilia y Ducati, lo que hace que todos los aficionados se estén frotando las manos ante el panorama que se presenta el próximo año, cuando se suba a una Ducati y sea compañero de Marc Márquez.

Desde que se anunció su fichaje, el piloto de Cervera sólo ha tenido palabras de elogio para el que será su próximo compañero. En cambio, Acosta se ha mostrado algo suspicaz, como si entendiera que es una estrategia y no se fiara mucho.

De hecho, sus palabras en una reciente entrevista no ayudarán mucho a que su relación sea a mejor. "No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar en ese box, pero no tengo ninguna presión. (...) Marc está en el tramo final de su carrera y yo estoy empezando la mía", afirmaba el Tiburón de Mazarrón, quien también dijo que no quería crearse expectativas y que ya "veía qué pasa" cuando esté "vestido de rojo".

Todas esas declaraciones, que anuncian un desafío, cobran sentido tras las palabras del CEO de KTM, Gottfried Neumeister, quien ha explicado los motivos que Pedro Acosta le dio para no renovar por ellos y fichar por Ducati.

Acosta quería correr con Marc Márquez

Acosta siempre ha estado muy agradecido a KTM por el apoyo que le ha dado en su carrera deportiva. Y a eso quisieron agarrarse en la marca austriaca para retenerle. Sin embargo, no lo lograron y Acosta les dio argumentos, según Neumeister, de que no se iba por dinero, sino que la única motivación que les llevaba a la marca italiana era la de batir a Marc Márquez.

"Intenté personalmente convencerle para que se quedara, pero él me dijo: 'Gottfried, no se trata de un millón más o menos. Estamos viendo pilotos que empiezan la temporada en la mejor moto y luego se marchan por dinero. Para mí eso no es espíritu de competición", afirma el CEO de KTM a Speedweek sobre su conversación con el piloto español. "Simplemente me dijo: 'Soy español. Incluso si tienes una moto mejor con la nueva normativa y estoy ganando con ella, quiero ganar a Marc con la misma arma'", afirma el austriaco sobre la motivación que tiene Acosta para llegar a Ducati.

En KTM reconocen que contra eso no puede

"Cuando te dice algo así, te deja completamente desarmado. Tiene un carácter increíble y siempre tendré los mejores sentimientos hacia él cuando le vea. Lucharemos juntos hasta el último día", añade Gottfried Neumeister, que tendrá ahora a Álex Márquez y a Fabio di Giannantoni como pilotos del equipo oficial el próximo año.

Aunque lamenta la pérdida de Pedro Acosta, el ejecutivo de KTM tiene claro que los triunfos y los buenos resultados son obra de todo el equipo, por lo que espera seguir rindiendo en MotoGP en los próximos años. "La gente decía: 'Mira lo que Pedro está sacando de la moto'. Pero no es solo Pedro. Si la moto no está ahí, eres incapaz de conseguir estos resultados y estarías en la última fila. Puedes tener un gran piloto, pero es el equipo el que marca la diferencia", concluye.