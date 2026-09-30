Jorge Martín y Marc Márquez, fuego abierto en Motegi con un final muy peligroso

Doce puntos separan la madrileño del catalán tras los resultados que se dieron en el Gran Premio de Austria. Ahora, Japón recibe a ambos sabiendo que tanto el sábado como el domingo la guerra entre ambos será palpable por muy bien que se lleven fuera de la pista. Y los dos conocen sus puntos débiles

El circuito Mobility Resort Motegi, escenario este fin de semana del Gran Premio de Japón de MotoGP, será el encargado de inaugurar una gira asiática en el que el foco principal estará puesto en los dos primeros clasificados del campeonato, los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Martín es el líder de la competición, con 306 puntos y apenas una victoria en grandes premios en lo que va de temporada, en la que su valor añadido es la gran regularidad que está mostrando y su velocidad en las carreras esprint, con cuatro triunfos en 2026, sólo superado por su rival directo en el campeonato, Marc Márquez, que acumula seis triunfos 'cortos' y cinco en grandes premios, y que suma 294 puntos.

El madrileño, al manillar de la Aprilia RS-GP, de la que se despedirá al final de la temporada y que jamás ha ganado en el anillo de Motegi, ya sabe lo que es vencer en Japón, pues lo hizo en 2023, aunque entonces con Ducati, y ha subido al podio en 2024 (2º) y en 2022 (3º).

El campeón del mundo de MotoGP 2024 se muestra cada vez más adaptado y acoplado a su Aprilia, lo que le ha permitido superar en poco tiempo a su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzechi, que comenzó la temporada con una eficacia inusitada, al ganar las tres primeras carreras de manera consecutiva, aunque luego fue perdiendo fuelle poco a poco para caer hasta la tercera posición, aunque a sólo 42 puntos de Martín.

Entre ellos tres debería estar la pelea por la victoria en las dos primeras citas asiáticas, este fin de semana en Japón y el siguiente en Indonesia, si bien es Marc Márquez quien tienes más a su favor las estadísticas en el Mobility Resort Motegi, en donde ha ganado en tres ocasiones (2016, 2018 y 2019), ha sido segundo en cuatro (2013, 2014, 2017 y 2025) y tercero en 2023 y 2024.

Otro que llega pletórico a Japón es el español Pedro Acosta, tras conseguir su primera victoria en grandes premios en la categoría de MotoGP y al manillar de la KTM RC 16, cuyo mejor resultado para el fabricante austríaco lo consiguió en 2022 el surafricano Brad Binder al acabar segundo, por detrás del australiano Jack Miller, por entonces piloto oficial de Ducati.

Con ellos, en la pelea por el podio e incluso por la victoria, podrían estar el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), al que su condición de local y el gran conocimiento que tiene del trazado debieran suponerle un estímulo especial, o los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Tampoco es desdeñable pensar en una sorpresa protagonizada por el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), o el piloto oficial de Honda, propietaria del circuito, el italiano Luca Marini, pues el español Joan Mir ya anunció que no disputará estas dos carreras al estar en pleno proceso de investigación y recuperación de una enfermedad por ahora desconocida que mantiene alterados los parámetros sanguíneos habituales.

Incluso el francés Fabio Quartararo podría protagonizar alguna sorpresa al manillar de la Yamaha YZR M1 V4, aunque sólo el español Jorge Lorenzo sabe lo que es ganar para el fabricante de Iwata en ese escenario, pues lo hizo de manera consecutiva en 2013 y 2014.

Un fin de semana para ser el mejor estratega

El pulso entre Jorge Martín y Marc Márquez puede resultarles muy costoso. Ambos no están al cien por cien físicamente. El primero por el síndrome compartimental de su antebrazo derecho y el segundo por su maltrecho hombro derecho. Y una batalla 'a full' entre ambos podría traducirse en una nueva caída y en un escenario idílico para sus dos perseguidores más inmediatos, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta y Di Giannantonio.

A falta de siete paradas en el calendario, la distancia entre el quinto clasificado y el primero es de 76 puntos. Pero una mala caída y tener que pasar por el quirófano ahora podría hacerle perder a cualquiera de ellos las opciones al título.

Por ello, tanto Marc como Jorge, que son los que más tienen que perder, deberán pensar junto a sus equipos cuál es la mejor estrategia para competir pero sin arriesgar.

Así va el top-5 del Mundial de MotoGP 2026

1. Jorge Martín: 306 puntos

2. Marc Márquez: 294 puntos

3. Marco Bezzecchi: 264 puntos

4. Pedro Acosta: 234 puntos

5. Di Giannantonio: 230 puntos