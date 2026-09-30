Marc Márquez: “Que Dani Pedrosa no haya ganado ningún título es de las cosas más injustas que tiene MotoGP. Siempre que lo veo intento pedirle consejos”

El piloto de Cervera, como otros mitos de MotoGP, creen que el 'Samurai' mereció más de lo que logró en la categoría

Ahora que Marc Márquez agota sus últimos años de carrera se echa una vista atrás y se recuerda cuando, hace 15-20 años él llegó al Mundial, grandes nombres de MotoGP peleaban codo con codo por los títulos.

Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Nicky Hayden, Casey Stoner, Dani Pedrosa... son mitos de este deporte. Todos ellos fueron campeones del mundo en uno u otro año... salvo Pedrosa. Al piloto catalán siempre le faltó algo y, sin embargo, está considerado como uno de los mejores pilotos de la historia.

Dani Pedrosa tiene el respeto de todos los que pelearon con él, incluso sus más acérrimos 'enemigos' y algunos de ellos consideran que es una injusticia que su nombre no aparezca en el palmarés histórico de la máxima categoría del motociclismo. Pedrosa logró 31 victorias y 112 podios en la máxima categoría, pero no le dieron para sumar un título.

Tal vez el que más lo haya elogiado en los últimos años haya sido el que aún sigue en activo, un Marc Márquez que, en las pocas carreras en las que ha participado Dani como piloto probador de KTM, el de Cervera no ha dudado en seguirlo.

El mayor de los Márquez ha admitido que lo seguía para aprender, ya que considera que su forma de pilotar tan perfecta no es capaz de imitarla nadie. Y el que lo dice fue su compañero durante muchos años en el equipo Repsol Honda. Sabe de lo que habla.

"Lo que hacía Pedrosa en una MotoGP, solo lo puede hacer él. Dani ha tenido una limitación física que, si no tienes técnica, es imposible de suplir con estas motos. No habrá otro", señalaba en el programa 'Decoded' que DAZN le dedicó a Pedrosa. "Tengo que decir que en Jerez me pegué cinco o seis vueltas detrás suya solo disfrutando, porque Dani es una pasada seguirte. Tenía que irme al box, pero me aguantó la gasolina", le decía entonces.

Marc Márquez, por eso, ve "injusto" que su nombre no esté en una de las placas que tiene el trofeo de MotoGP. “Que Dani Pedrosa no haya ganado ningún título es de las cosas más injustas que tiene MotoGP. (…) Más de uno tiene un campeonato y la mitad de talento que Dani. Siempre que lo veo intento pedirle consejos”, indica el actual piloto de Ducati.

Valentino Rossi ve injusto que Pedrosa no sea campeón

Si Marc se reconoce admirador de Pedrosa también lo es otro de los grandes de la historia de MotoGP, un Valentino Rossi con el que se enfrentó en muchas ocasiones. Il Dottore no tuvo reparos en lamentar, cuando Dani se iba a retirar, que no hubiera ganado un gran título. “Es una pena que se retire sin haber ganado el título de MotoGP, porque se merecía, mínimo, uno”, indica el italiano.

Rossi iba más allá y le señala como uno de los más grandes de la historia de este deporte. “Es uno de los pilotos más fuertes del MotoGP moderno y creo que el más fuerte de los que nunca han ganado un Mundial", sentencia el nueve veces campeón del mundo.

Hasta Jorge Lorenzo reconoce su valía

Si eso lo decían dos mitos que han sido reconocidos admiradores del 'Samurai', llama más la atención las palabras de elogio que le dedicó Jorge Lorenzo, que fue su enemigo declarado durante muchos años y el gran rival con el que se cruzó.

“Se retira uno de los cinco mejores pilotos de los últimos 15 años y a nivel técnico posiblemente de la historia. Ha sido uno de mis mayores rivales y, durante mucho tiempo, mi principal adversario”, indicaba el balear.

“Tengo un gran respeto por Pedrosa, que ha tenido algo más de mala suerte. Dani tiene talento y dedicación, y está infravalorado", aseguraba en Motorsport otro campeón del mundo, como el australiano Casey Stoner.

Alex Márquez, por su parte, también es de la opinión de su hermano y valora lo que Pedrosa era capaz de hacer encima de una moto. “Dani no ha tenido la suerte que merecía, porque creo que un título de MotoGP se lo merecía más que nadie. Para mí, ha sido el mejor piloto técnicamente encima de una moto”, asegura el catalán.