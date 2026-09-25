Jorge Lorenzo apuesta fuerte por Pedro Acosta: "Es un piloto extraterrestre, uno de los elegidos para, en el futuro, ser campeón del mundo de MotoGP"

El que fuera campeón del mundo de la categoría reina ha asegurado que el murciano, que la temporada que viene estará en Ducati, es uno de los hombres que está llamado a dominar el campeonato del mundo una vez que Marc Márquez está en la recta final de su carrera deportiva

A pesar de que Marc Márquez aún está más vigente que nunca, pero hay muchos pilotos que desean ser el próximo gran dominador de MotoGP, cartel que aún posee el catalán. Uno de los que más posibilidades tiene, por lo que ha demostrado en pista, es Pedro Acosta quien ganó su primera carrera en la categoría reina del motociclismo el pasado fin de semana en el Gran Premio de Austria. Jorge Lorenzo, expiloto español y leyenda de MotoGP, ve al murciano, que la temporada que viene compartirá equipo con Marc Márquez en Ducati, como un potencial ganador del mundial.

Pedro Acosta, señalado como el futuro dominador de MotoGP

A sus 22 años, Pedro Acosta está ahora mismo en el mejor momento de su carrera deportiva tal y como él mismo ha reconocido. El murciano deslumbra por su talento y velocidad sobre los circuitos en donde ha mostrado ser muy competitivo incluso teniendo una moto como la KTM que es inferior en el aspecto mecánico a Ducati y Aprilia, dominadoras en esta temporada.

Su rendimiento no pasa desapercibido a leyendas de este deporte como Jorge Lorenzo quien cree que Pedro Acosta está llamado a marcar una época en MotoGP. "Pedro Acosta es un piloto extraterrestre, uno de los elegidos para, en el futuro, ser campeón del mundo de MotoGP varias veces, quizá", ha afirmado en el podcast Duralavita.

Jorge Lorenzo, una voz autorizada en el Mundial de MotoGP ya que fue campeón del mundo en tres ocasiones (2010, 2012 y 2015), ha reflexionado sobre la buena evolución que tuvo Pedro Acosta durante el Gran Premio de Austria disputado hace unos días.

El murciano se cayó en la carrera sprint del sábado y luego dominó en la carrera del domingo. "Yo pensaba: 'Pedro lo tendrá mal hoy'. Pero no. Además salió mal, salió fatal por el 'wheelie' inicial que le hizo la moto, que perdió muchas posiciones, pero tuvo mucha paciencia y creyó en él, en su ritmo, y poco a poco fue yendo para adelante", ha argumentado Jorge Lorenzo.

Jorge Lorenzo ha explicado que Pedro Acosta no puede competir en todos los circuitos contra las Aprilia y las Ducati por las limitaciones que tiene la KTM. "El problema es la constancia. Pedro no llega a un circuito y siempre está primero, segundo, tercero. Donde lo pasan mal están muy atrás. Esa es la diferencia con las Aprilia, con Marco Bezzecchi y con Jorge Martín, que cada circuito que llegan están ahí".

Pedro Acosta y su futuro en Ducati

Pedro Acosta podrá fin a su etapa en KTM al final de esta temporada porque el murciano ha firmado con Ducati ya que busca una moto con más competitiva posible para intentar ganar el Mundial de MotoGP, que es su sueño.

Pedro Acosta, por el momento, afronta con mucha tranquilidad su llegada a Ducati y no se auto presiona a pensar de que Marc Márquez ya lo ve como el piloto que lo puede batir como compañero de equipo. "Creo que es el piloto que puede batirme".