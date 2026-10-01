MotoGP Japón 2026 | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Japón en el circuito de Motegi

Después de un fin de semana de parón, regresa MotoGP dando inicio a su gira asiática. La primera parada es en el circuito de Motegi en donde Jorge Martín, Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta están llamados a luchar por el triunfo en la clase reina

El Mundial de MotoGP vuelve a la acción con la disputa del Gran Premio de Japón que se va a celebrar en el circuito de Motegi durante este próximo fin de semana. Una carrera que, por otro lado, marca el inicio de la recta final de la temporada, dando comienzo a la ya habitual gira asiática antes de que se disputen los últimos grandes premios en territorio europeo.

No puede llegar en mejor momento el Mundial de MotoGP ya que la lucha por proclamarse campeón está ahora mismo al rojo vivo después de la carrera disputada en Austria hace dos fines de semana. Jorge Martín, con su Aprilia, lidera la clasificación general con 306 puntos y tiene una ventaja de 12 puntos sobre un Marc Márquez que está lleno de motivación para dejar atrás su gris actuación en Austria. El catalán intentará volver a ganar con su Ducati.

Con esta situación, también está entre los aspirantes a ganar Marco Bezzecchi quien ha bajado su rendimiento con la Aprilia en las últimas carreras y actualmente se encuentra a 42 puntos del liderato. En estas aparece en escena el factor x que puede decidir el Mundial de MotoGP, Pedro Acosta. El murciano tiene pocas opciones de proclamarse campeón del mundo porque está a 72 puntos de Jorge Martín, pero el piloto de KTM está en un excelente momento de forma y puede restarle puntos a los otros pilotos. Pedro Acosta consiguió su primera victoria en MotoGP en el pasado Gran Premio de Austria.

No parece que otros pilotos tengan opciones de pelear con estos cuatro los cuales en las últimas carreras se ha mostrado superiores al resto de los que forman la parrilla en esta temporada de MotoGP. Sin embargo, habrá que estar atentos a lo que puedan hacer los españoles Álex Márquez y Raúl Fernández y también al local Ai Ogura que con su Aprilia ya ha demostrado que puede ir muy rápido. No en vano el nipón ganó el Gran Premio de Países Bajos disputado esta temporada.

- Dónde ver por TV y en qué canal el Gran Premio de Japón de MotoGP:

Todo el Gran Premio de Japón de MotoGP que se disputa en el circuito de Motegi (Japón) se van a poder disfrutar en DAZN, la cual tiene los derechos en exclusiva de la categoría reina del motociclismo en el territorio español.

- Horarios del Gran Premio de Japón de MotoGP:

Viernes 2 de octubre

02:00 - 02:35 horas: Moto3 - FP1

02:50 - 03:30 horas: Moto2 - PF1

03:45 - 04:30 horas: MotoGP - FP1

06:15 - 06:50 horas: Moto3 - Práctica

07:05 - 07:45 horas: Moto2 - Práctica

08:00 - 09:00 horas: MotoGP - Práctica

Sábado 3 de octubre

01:40 - 02:10 horas: Moto3 - FP2

02:25 - 02:55 horas: Moto2 - FP2

03:10 - 03:40 horas: MotoGP - FP2

03:50 - 04:05 horas: MotoGP - Q1

04:15 - 04:30 horas: MotoGP - Q2

05:45 - 06:00 horas: Moto3 - Q1

06:10 - 06:25 horas: Moto3 - Q2

06:40 - 06:55 horas: Moto2 - Q1

07:05 - 07:20 horas: Moto2 - Q2

08:00 horas: MotoGP Carrera Sprint

Domingo 4 de octubre

02:40 - 02:50 horas: MotoGP - Warm Up

04:00 horas: Moto3 Carrera

05:15 horas: Moto2 Carrera

07:00 horas: MotoGP Carrera