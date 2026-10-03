Marc Márquez da el primer golpe en Motegi y Jorge Martín es sancionado

El catalán ya ha sumado su primera victoria del fin de semana y mañana intentará firmar un nuevo doblete esta temporada. El madrileño podría perder el liderato en el certamen japonés

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sumado su séptima victoria 'sprint' de la temporada al vencer la del Gran Premio de Japón de MotoGP en el circuito 'Mobility Resort Motegi'.

Aunque Marc Márquez acabó por delante del líder del mundial, Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), estos fueron sancionados por pisar la zona verde en la última vuelta con la pérdida de una posición, lo que entregó en bandeja la segunda posición al brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V), por delante de ambos.

Marc Márquez recorta en cinco puntos las diferencias respecto de Martín, que ahora es de siete puntos, 306 del primero frente a 313 del segundo.

El actual campeón de la categoría supo aprovechar muy bien la oportunidad en la salida para ganarle la posición a un Jorge Martín que intentó mantener la primera plaza pero no pudo, mientras que su compañero de equipo Marco Bezzecchi se ponía tercero, tras una mala salida de Pedro Acosta (KTM RC 16).

Esa mala salida de Acosta le hizo estar en el peor momento en el sitio inapropiado, pues el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) se coló en el grupo de cabeza y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que intentaba mantener la posición, bloqueó frenos y se llevó por delante al propio Acosta y al italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

En cabeza de carrera Marc Márquez marcó la vuelta rápida de carrera en el tercer giro, con Jorge Martín intentando aguantar su ritmo y un poco más atrás estaban Bastianini, Bezzecchi y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), peleando por las posiciones de podio después de haber salido desde la undécima, pero verse beneficiado por la caída de esos tres pilotos.

Desde atrás, también el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) -que salía noveno- supo aprovechar su oportunidad para llegar hasta Ogura, que vio como poco después era superado por el piloto suramericano y una vuelta más tarde también doblegaba a Bezzecchi.

Marc Márquez continuó como sólido líder, metiendo poco a poco, décima a décima de segundo, distancia sobre su inmediato perseguidor, que no era otro que Jorge Martín, el líder del campeonato, con Enea Bastianini en la tercera plaza, alejándose de Diogo Moreira, Ai Ogura y Marco Bezzecchi.

El nueve veces campeón del mundo supo controlar un ritmo firme y constante, manteniendo las diferencias en todo momento sobre su perseguidor, si era necesario, como sucedió a cuatro vueltas del final, cuando paró el cronómetro en 1:43.471.

Jorge Martín, además, tuvo problemas en las dos últimas vueltas, en las que se le pegaron al rebufo de su moto tanto Enea Bastianini como Moreira y Ai Ogura, que por ese orden atravesaron la línea de meta al final de las doce vueltas.

Por entonces Jorge Martín ya tenía un desgaste inusualmente alto de la rueda trasera, aunque la sorpresa llegó al final de la prueba, cuando Dirección de Carrera sancionó tanto a Jorge Martín como a Enea Bastianini por exceder los límites de la pista al pisar la zona verde en la salida de la curva diez.

La victoria de Marc Márquez resultó inapelable, lo que le acerca al líder Jorge Martín, que se tuvo que conformar con ser tercero tras la penalización, superado por Diogo Moreira, pero por delante de Enea Bastianini.