Amenaza de sanción para Marc Márquez

Su ausencia en Japón en el acto de los karts ha sido la gota que ha colmado el vaso y la organización del Mundial ha tomado cartas en el asunto con duras medidas

"Estamos luchando por el campeonato, no para cachondeos y karts dando vueltas". Las palabras de Marc Márquez en Motegi la semana pasada y el hecho de que mandara un doble a la prueba de karts que había organizado MotoGP como acto promocional no han sentado muy bien en la organización del Campeonato del Mundo que no sólo le dio un tirón de orejas, como él mismo reconoció, sino que ha tomado medidas para el piloto de Cervera y otros pilotos atiendan más a los actos publicitarios que organizan.

No sólo es por lo sucedido en el Gran Premio de Japón, pero esa fue la gota que colmó el vaso. No sólo fue Marc Márquez el que faltó, sino que Fabio di Giannantonio también se ausentó. Ante esto, MotoGP ha tomado cartas en el asunto y a lo largo de esta semana, según señala Motorsport, el grupo gestor del Mundial ha enviado una notificación formal a las escuderías advirtiéndoles de que pensaba aplicar sanciones económicas a partir de este mismo Gran Premio de Indonesia que se ha disputado este domingo.

En esta misiva les advertía que recibirían una multa inicial de 5.000 euros si faltaban al acto publicitario y otro tipo de actos promocionales con el público. La organización del campeonato había visto cómo, conforme pasaban los grandes premios, cada vez eran menos pilotos los que acudían al acto -llamado ‘Hero Walk’- en el que los protagonistas de las carreras comparten unos minutos el domingo con los fans, donde se hacen fotos y firman autógrafos. Y cuando iban, cada vez estaban menos tiempo.

Los pilotos, un mínimo de 10 minutos

A partir de ahora, cuando un piloto se ausente o no cumpla con el tiempo mínimo -10 de los 20 minutos- le caerá una sanción. Los 5.000 euros sólo son el principio, porque la multa subirá en caso de ser reincidente.

Según ha transmitido la organización, esas ausencias no sólo aislaban a los pilotos de los aficionados y restaban promoción al certamen, sino que se habían quejado las marcas, que son las que dan los pases a esos aficionados para que estén presentes en el paddock y que veían cómo su esfuerzo económico no tenía retorno.

Como cabeza visible del Mundial y, en parte, causante de esta medida drástica, a Marc Márquez le han preguntado por esa posible multa de 5.000 euros si se ausenta de los actos publicitarios a partir de ahora.

Marc Márquez, contrario a las medidas

"Como piloto, soy el primero que quiere que MotoGP crezca y sea cada vez más grande. Pero creo que podemos encontrar otras maneras de hacer crecer nuestro deporte sin presionar tanto a los pilotos. Esa es mi sensación. Ahora tenemos muchas cosas que hacer, porque no son solamente las actividades de MotoGP, también tenemos los compromisos con los patrocinadores", señalaba un Marc Márquez que se ha quejado de las distracciones que hay entre carreras, cuando él cree que deben estar reservando fuerzas. Sobre todo ahora que se está jugando el Mundial.

Marc Márquez no se ha quedado ahí sino que ha avisado que el próximo año será peor con las nuevas normativas que han adelantado esta semana. "Al final somos deportistas. El año que viene el programa será todavía más intenso. Somos los primeros que queremos que el campeonato crezca, pero hay otras maneras de conseguirlo. El espectáculo lo damos en la pista, no fuera de ella", reiteraba el piloto catalán.