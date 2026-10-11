¿De verdad tiene motivos Marc Márquez para estar contento?

Tanto el piloto de Ducati como Jorge Martín han salido satisfechos de este fin de semana, pero es el de Cervera el que tiene más que celebrar

Siempre se dice que en las elecciones, todos ganan cuando se sabe el resultado. Y a tenor de lo visto hoy en el circuito de Mandalika, parece que en MotoGP ocurre algo parecido. Tanto Jorge Martín, que recuperó el liderato tras perderlo el día anterior; como Bezzecchi, que ganó una carrera muchos meses después; como Marc Márquez, que acabó sexto, pero vio cómo su gran rival sólo le descontaba seis puntos... Todos acabaron contentos.

Y todos tienen argumentos para estarlo. Pero aunque aquí siempre hay mucho de engaño, de ocultismo y de estrategia, hay algo que nadie puede negar: que este circuito era muy favorable a Aprilia y que han desaprovechado una oportunidad magnífica para tratar de sacar ventaja antes de que lleguen circuitos menos favorables.

Ya lo dijo el team manager de Marc Márquez a principios de semana. "Creo que perder 10 o 12 puntos podría considerarse algo que no está mal. Me gustaría decir una cosa: sí, podemos considerar que perder 10 o 12 puntos sería una pérdida normal en Mandalika", señalaba Davide Tardozzi, aunque también confirmaba que Marc Márquez siempre va "a ganar".

Aprilia se pone la piel de cordero

Aunque en Aprilia se pusieron la piel de cordero, especialmente Jorge Martín, sobre todo cuando los errores propios del sábado propiciaron el triunfo en el Sprint y liderato provisional del Mundial de Marc Márquez, la realidad es que ese circuito era para que alguien que pelea por el Mundial y lo tuviera todo a su favor hubiera hecho pleno.

Márquez dijo el jueves que su pelea era por ser el mejor del 'resto' y que daba por hecho que las cuatro Aprilia en condiciones normales, estarían por delante. El sábado se chocaron las dos primeras y la tercera, Martín, tuvo problemas de presiones que le costaron el triunfo. El domingo han logrado el primer 'repóker' en MotoGP al clasificar a las cuatro motos de la marca en cabeza.

Marc Márquez, por encima de sus previsiones

Marc Márquez no pudo ser el mejor de los 'peores', ya que le adelantó Pedro Acosta y eso fue lo único que ha tenido que lamentar. Porque lo demás le ha salido "redondo", como él mismo dijo.

"Estoy muy contento de no haber perdido ningún punto con Martín y solo tres con Bezzecchi. Si me lo dicen el jueves, hubiera saltado de alegría. En el peor circuito para nosotros hemos completado un gran fin de semana y hemos sido capaces de mantener la regularidad durante todo el fin de semana. (...) Me he sabido sobreponer a muchos problemas durante el fin de semana, para centrarme en pensar en el presente y no en el pasado, porque aquí no había terminado ningún domingo", afirmaba el de Cervera.

Viendo los precedentes de Silverstone o Austria, se puede afirmar que si hay que nombrar un ganador del fin de semana, ése ha sido Marc Márquez. Y también que Aprilia ha sido el perdedor, curiosamente, en un gran premio histórico para ellos.

El hecho de que el Mundial quede como estaba el viernes deja abiertas las puertas para los cinco últimos grandes premios, en los que, supuestamente, ya habrá más igualdad entre las marcas. Y, viendo lo poco que están fallando los pilotos punteros, el que sabe manejarse bien ahí es el 9 veces campeón del mundo.