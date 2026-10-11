Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras el GP de Indonesia: Jorge Martín recupera el liderato

El piloto de Aprilia aprovechó los problemas del de Ducati en la carrera larga disputada en el circuito de Mandalika para ponerse primero, pero con sólo dos puntos de ventaja sobre el catalán. Marco Bezzecchi no se despide aún de esta pelea ya que tras ganar se queda a 46 puntos

Pelea a tres, de momento, por el mundial de pilotos de MotoGP después de lo sucedido en el Gran Premio de Indonesia en donde se impuso Marco Bezzecchi ayudado, sin duda, de la superioridad mecánica que tuvo Aprilia ya que la marca italiana copó las primeras cuatro posiciones de la prueba sin que Ducati o KTM le pudieran hacer sombra. El italiano se queda a 46 puntos de un liderato que ahora es propiedad de Jorge Martín, con 355 puntos, quien acabó tercero en el circuito de Mandalika y le arrebató dicha posición a Marc Márquez que tuvo problemas de neumáticos y sólo pudo ser sexto.

Jorge Martín, nuevo líder del mundial de pilotos de MotoGP

Jorge Martín no se vino abajo por su error en la carrera sprint de este pasada sábado y dio su mejor versión para terminar en tercera posición en el Gran Premio de Indonesia. Ese le permitió al madrileño sumar un total de 16 puntos que le hacen volver a ser líder del mundial de pilotos por delante de Marc Márquez.

Con todo, la ventaja del piloto de Aprilia sobre el de Ducati es escasa ya que sólo es de dos puntos. Por detrás emerge la figura de Marco Bezzecchi que se niega a no estar en la pelea por ser campeón del mundo. El italiano, tras ganar en Indonesia, está a 46 puntos de su compañero de equipo. La próxima prueba en Australia será clave para sus aspiraciones. Bezzecchi sabe que no puede fallar más y que tiene que esperar algún que otro error de alguno de sus dos rivales.

La lucha está más abierta que nunca por ser el nuevo campeón del mundo de MotoGP cuando solamente quedan cinco Grandes Premios para que se cierra una temporada en la que Aprilia está dando mucha guerra a una Ducati que ha perdido la superioridad que ha tenido en campañas pretéritas. Sólo Marc Márquez puede hacer que Ducati siga dominando.

Por detrás de estos tres pilotos, a casi 100 puntos, están tanto Ai Ogura como Pedro Acosta que ya prácticamente no tiene opciones de luchar por el título de pilotos. estos dos jóvenes están llamados a dar mucha guerra en el futuro. El que más el murciano que la temporada que viene abandonará KTM para ser compañero de equipo de Marc Márquez en Ducati.

- Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras la carrera del Gran Premio de Indonesia: