Marco Bezzecchi gana con autoridad en Indonesia y Jorge Martín le arrebata el liderato a Marc Márquez

Festival de Aprilia que copó las cuatro primeras posiciones en una carrera que ganó un Bezzecchi que se resiste a caerse de la lucha por el Mundial de MotoGP. Jorge Martín se conformó con la tercera posición tras una salida regular y Marc Márquez no tuvo ritmo y amarró la sexta posición

Marco Bezzecchi se impuso con autoridad en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP en una carrera que fue dominada con claridad por Aprilia que gracias a su superioridad mecánica copó los cuatro primeros puestos de la carrera. Una prueba en la que Jorge Martín recuperó el liderato del mundial de pilotos al terminar tercero y aprovechar los problemas de neumáticos de Marc Márquez que se tuvo que conformar con la sexta posición. Raúl Fernández, que lideró buena parte de la carrera, fue segundo.

Con estos resultados, Jorge Martín lidera el mundial de MotoGP con 355 puntos, teniendo dos puntos más que Marc Márquez y 46 puntos más que Marco Bezzecchi que sigue apurando sus opciones.

- Así fue la carrera del Gran Premio de Indonesia de MotoGP

Aunque Raúl Fernández dijo que estaba algo mermado físicamente por su caída en la carrera sprint del sábado, el piloto de Aprilia no lo notó en la salida, ya que partió a la perfección y puso tierra de por medio, escapándose con Marco Bezzecchi. Por su parte, Marc Márquez se colocó en la tercera posición, pero el de Ducati no mostró rapidez en las primeras vueltas y fue adelantado por su rival en el Mundial, Jorge Martín, que escaló desde la sexta posición.

Otro de los pilotos que mejoró bastante fue Pedro Acosta que se situó e la quinta posición, justo detrás de un Marc Márquez que en la vuelta siete no podía seguir el ritmo de Jorge Martín. Es por ello que el murciano adelantó a Marc Márquez.

En esos momentos se estabilizó la carrera, estando Raúl Fernández y Marco Bezzecchi, escapados. Jorge Martín iba tercero y un grupo de Pedro Acosta, Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio a continuación.

Comenzó la procesión en el circuito de Mandalika la cual sólo se rompió porque Pedro Acosta y Marc Márquez intercambiaron posiciones debido a que el piloto de KTM sufrió con la presión de los neumáticos. Ninguno de los dos, ni Marc ni Pedro, se sintieron cómodos durante la carrera de Indonesia y es que tal y como dijo el catalán, era una prueba para salvar los muebles y perder la menor cantidad de puntos posibles.

Fue a falta de siete vueltas cuando hubo novedades. Marco Bezzecchi adelantó a Raúl Fernández y el italiano incrementó el ritmo para dejar al español muy detrás y prácticamente sin opciones de pelearle la victoria. Por detrás, asegurando el podio, estaba un Jorge Martín que sabía que la posición le valía en clave Mundial ya que Marc Márquez sufría con Pedro Acosta y Ai Ogura. Tanto es así que el catalán cayó hasta la sexta plaza que es donde finalmente acabó.

Por delante no hubo ninguna historia más. Marco Bezzecchi no tuvo rival y nadie se le acercó. Raúl Fernández mantuvo la segunda posición sin que Jorge Martín se le acercara y el madrileño consolidó la tercera posición y recuperó el liderato de la clasificación general del mundial de pilotos de MotoGP, sumando ahora dos puntos más que su gran rival Marc Márquez, que sólo pudo ser sexto. Ai Ogura terminó en la cuarta posición y Pedro Acosta se conformó con la quinta posición en una carrera marcada por el dominio mecánico de Aprilia.