MotoGP 2026 GP de Indonesia | Sigue en directo la carrera de MotoGP con Marc Márquez y Jorge Martín en vivo y online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en el circuito de Mandalika en donde el catalán y el madrileño seguirán luchando por ganar el campeonato del mundo de pilotos. El piloto de Ducati es líder tras ganar la carrera sprint este pasado sábado

Con todo, hay más pilotos a los que tener en cuenta ya que Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Ai Ogura están demostrando ser rápidos en el circuito de Mandalika.

¡Buenos días! Bienvenidos al Gran Premio de Indonesia de MotoGP que comienza en poco menos de una hora. Una carrera que se presenta muy emocionante debido a que Marc Márquez y Jorge Martín están muy igualados en la lucha por el Mundial.

- Así se encuentra la clasificación del Mundial de MotoGP antes de comenzar la carrera en el circuito de Mandalika.

Marc Márquez parte como líder antes del comienzo de esta carrera de domingo en Indonesia debido a su victoria en la sprint del sábado. Jorge Martín fue rápido pero el faltó consistencia por problemas con la presión de los neumáticos y terminó en la cuarta posición.

El Gran Premio de Indonesia de MotoGP que se disputa en el circuito de Mandalika, que comienza a partir de las 9:00 horas en España, supone una nueva batalla en la pelea por el Mundial entre Marc Márquez y Jorge Martín, quienes prácticamente se han quedado solos en las ultimas carreras debido a su gran nivel de pilotaje y al bajón que ha pegado Marco Bezzecchi el cual no puede permitirse más errores si quiere tener alguna posibilidad de ser campeón del mundo de MotoGP.

La carrera de este domingo se presenta más vibrante que nunca después de la prueba sprint que se disputó este pasado sábado. En ella, Marc Márquez, contra pronóstico, se impuso aprovechando las circunstancias que se dieron. En la primera curva se fueron al suelo Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, que se han mostrado muy rápidos en el circuito de Mandalika, y, posteriormente, Jorge Martín, cuando lideraba, sufrió problemas en la presión de los neumáticos que le obligaron a reducir el ritmo. Luego, el madrileño cometió un error a dos vueltas para el final y cayó a la cuarta posición dejando vía libre para que ganara un Marc Márquez que aguantó la embestidas finales de Ai Ogura y Fabio Di Giannantonio.

Con este contexto, Marc Márquez se ha puesto líder del Mundial de MotoGP, pero solo cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre un Jorge Martín que espera dar un golpe de efecto este domingo. Más lejos, a 59 puntos de Marc Márquez, se encuentra un Marco Bezzecchi que debe intentar ganar y esperar errores de sus dos grandes rivales para tener alguna opción en el mundial de pilotos.

- Así se presenta el Gran Premio de Indonesia de MotoGP

En cuanto a la carrera de este domingo, aunque todas las miradas están en la pelea entre Marc Márquez y Jorge Martín, la realidad es que tanto Marco Bezzecchi como Raúl Fernández cuentan con opciones de victoria. Si bien cierto que habrá que estar atentos a sus respectivos estados físicos después de las caídas que han sufrido este sábado.

Si ninguno de ellos está a tono o al máximo, Jorge Martín demostró ser más rápido que Marc Márquez pero al piloto de Aprilia le faltó la consistencia que sí tuvo el corredor de Ducati.

La igualdad es máxima y cualquier error hace que los rivales aprovechen las opciones para ganar e imponerse.

En un segundo plano, esperando fallos, están Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio y Álex Márquez quienes están enfocados en conseguir un gran resultado en este Gran Premio de Indonesia de MotoGP.

La parrilla de salida de la carrera del Gran Premio de Indonesia quedó configurada de la siguiente forma: Raúl Fernández, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio están en la primera fila. Marc Márquez, Jorge Martín y Fermín Aldeguer parten desde la segunda línea y desde la tercera línea salen Ai Ogura, Alex Márquez y un Pedro Acosta que no se está sintiendo tan cómodo en el circuito de Mandalika como sí lo está en otros trazados.